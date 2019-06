Der eingewechselte Cemil Yildiz erzielte das 2:0 für Tur Abdin gegen den FC Hude mit Schlussmann Timo Hertlein. (INGO MÖLLERS)

Die individuelle Klasse beim SV Tur Abdin hat sich am letzten Bezirksliga-Spieltag noch einmal durchgesetzt. Schön war es zwar selten, was die Delmenhorster Fußballer praktizierten. Aber das war bei den vielen Verletzten auf beiden Seiten auch nicht zu erwarten. Abdin wählte die erfolgbringende Taktik und setzte sich beim FC Hude mit 4:2 (2:1) durch. Der Dreier brachte Platz sieben in der Abschlusstabelle der Bezirksliga ein, Hude rutschte noch auf Rang neun hinter den VfL Stenum ab. „Unser Ziel war, hinter Wildeshausen der beste Verein im Kreis zu werden. Das haben wir geschafft. Damit ist unsere Mannschaftsfeier gerettet“, freute sich Abdin-Trainer Mathias Demir über den Sieg und auf einen fröhlichen Saisonabschluss.

Sein Kollege Lars Möhlenbrock wollte sich mit der Abdin-Taktik – tief stehen, schnell kontern – nicht so recht anfreunden. „Wenn wir uns auch so hinten reinstellen, wird es das langweiligste Spiel der Welt. Aber sie machen es individuell gut.“ Das galt vor allem für Sturmspitze Johannes Artan, der drei Tore unmittelbar vorlegte und noch den Handelfmeter zum 1:3 herausholte. „Johannes war überragend“, lobte Demir überschwänglich.

Vor 100 Zuschauern im Waldstadion deuteten die Kontrahenten früh eine hohe Schlagzahl an. Schon in der dritten Minute brannte es in beiden Strafräumen, als zunächst Nico Faulhaber für Hude zwei Schusschancen aus sieben Metern nicht verwerten konnte und im Gegenzug Ali Hazimeh freistehend verzog. Einen ähnlich gut durchgespielten Angriff vollendete Hazimeh nach einer Viertelstunde zum 0:1, Manuel Celik und Artan fanden zuvor jeweils Lücken in Hudes Deckung. Beim 0:2 (25.) profitierte Abdin von einem Huder Ballverlust. Artan sah den rechts durchgestarteten Cemil Yildiz, der die Kugel im linken Eck versenkte. „Wir haben einfach zu viele kleine Fehler gemacht“, sah Möhlenbrock die individuellen Schwächen, die Abdin in die Karten spielten.

Aber mit dem Aufholen von Rückständen kennt man sich aus beim FCH, siehe vergangene Woche das 2:2 nach 0:2 in Stenum. Nach einer Trinkpause wegen der frühsommerlichen Temperaturen kam Hude besser zurück. Besonders das Tandem Nils Sandau/Faulhaber sorgte für Unruhe. Faulhaber hätte alleine schon zur Pause die Partie kippen können. Jeweils nach Vorarbeit von Sandau vergab Hudes Nummer fünf dicke Möglichkeiten (29./45.+5). Immerhin klappte es in der 40. Minute, weil Abdin-Schlussmann Marc Ibrahim eine Sandau-Flanke durchrutschen ließ und Faulhaber leichtes Spiel zum 1:2 hatte.

Die Vorentscheidung fiel ziemlich schnell nach dem Seitenwechsel. Abdin fuhr den nächsten Konter, Artan wollte flanken und FCH-Kapitän Torben Hellemann bekam den Ball an den ausgestreckten Arm. Schiedsrichter Yannick Kirchhoff entschied zurecht auf Handelfmeter, den Manuel Celik mit Vollspann in den rechten Winkel nagelte – das 1:3 (49.). Yildiz war beim nächsten Konter schon an Hudes Keeper Timo Hertlein vorbei, doch diesmal rettete Hellemann auf der Linie.

Danach passierte lange Zeit gar nichts, obwohl die Gäste mit Daniel Karli (Gelb-Rot-gefährdet) und Christopher Demir (Schulterprellung) die komplette Innenverteidigung austauschen mussten. „Wir hatten wesentlich mehr Anteile, und diese Spielweise wird sich bald auszahlen. Aber am Ende dieser langen Saison merkt man, dass viele Spieler platt sind und auch die Alternativen fehlen“, erklärte Möhlenbrock die uninspirierte Spielweise. Besonders Mohamed Alawie, der Held von Hudes 3:0 im Hinspiel, wollte einfach zu viel. Sein erster Ballverlust brachte Abdin den nächsten Konter ein, diesmal vergab Hazimeh noch (88.). In Minute 92 brachte Alawies nächster Fehlpass Artan ins Laufen, dessen Querpass Manuel Celik zum 1:4 versenkte. Danach hatte Marko Schrank Hudes erste Möglichkeit im zweiten Durchgang, Augin Celik rettete artistisch auf der Linie. Hellemanns 2:4 (90.+5) nach Flanke von Jannik Meyer kam dann einfach zu spät. Auch wenn Möhlenbrock und viele Zuschauer es nicht schön fanden: „Unser Plan ist aufgegangen, vorne hat unsere Klasse das Spiel entschieden“, nahm Demir den Dreier gerne mit.