Dennis Thüroff traf bei Abdins 4:1 gegen Bümmerstede selbst zweimal und bereitete zudem noch ein weiteres Tor vor. (INGO MÖLLERS)

Wie schon in den beiden vergangenen Spielen der Fußball-Bezirksliga ist der SV Tur Abdin Delmenhorst auch gegen BW Bümmerstede als Sieger vom Feld gegangen. Die Mannen von Trainer Andree Höttges setzten sich mit 4:1 (1:0) im heimischen Stadion an der Düsternortstraße durch und wackelten dabei nur kurz, bevor die verdienten drei Punkte eingetütet waren. Von einer großen Trendwende wollte der Abdin-Coach aber noch nichts wissen. „Wenn wir aus den nächsten drei Spielen wieder neun Punkte holen, dann kann man das so sehen. Jetzt ist es eine Momentaufnahme“, meinte er. Unstrittig ist, dass Abdin nach schwachem Start nun in der Spur ist.

Abdin hatte die Partie von Beginn an im Griff und ging durch Dennis Thüroff in Führung. Eine Hereingabe brachte er mit dem Rücken zum Tor volley zum 1:0 im Netz der Gäste unter (28.). „Das war ein ganz schönes Tor, schwierig zu machen“, lobte Höttges. Er attestierte seinem Team vor allem in der Defensive eine gute Leistung. „Wir haben das Spiel bestimmt und hinten nichts zugelassen. Selber hatten wir ein paar Chancen und sind verdient mit einer Führung in die Pause gegangen“, berichtete der Abdin-Coach.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Artjom Prieb im Nachsetzen auf 2:0 (46.), Gäste-Torwart Lukas Hermeling hatte einen Thüroff-Schuss abklatschen lassen. Bümmerstede kam jedoch zurück, laut Höttges traf Roman Epp „aus dem Nichts“ zum 1:2 (49.). In der Folge erspielten sich die Gäste einige Halbchancen. „Ein bisschen gefährlich war das schon, aber wir haben uns dann wieder gefangen“, sagte Höttges. Thüroff versenkte einen Freistoß unten links zum 3:1 (70.), den Schlusspunkte setzte Torjäger Simon Matta kurz vor Schluss (87.). „Es war am Ende auch in der Höhe ein verdienter Sieg. Wir sind momentan recht stabil, gerade in der Rückwärtsbewegung. Es hat sich in den letzten Wochen vielleicht etwas besser zusammengefunden“, berichtete Höttges.

Abdin hat nun 15 Punkte aus acht Partien auf dem Konto und rangiert damit auf Position drei der Tabelle. An der Spitze thront der FC Rastede – und mit diesem duellieren sich die Abdiner kommenden Sonntag.