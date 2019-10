Andreas Lorer geht normalerweise selber auf Torejagd. Gegen Daniel Karli und den SV Tur Abdin Delmenhorst stand er jedoch im Kasten des SV Wilhelmshaven. (INGO MÖLLERS)

Andreas Lorer ist ein sehr erfahrener Fußballer. 34 Jahre ist er alt und steht normalerweise in vorderster Front. Vor allem für seine Schlitzohrigkeit und Abschlussstärke ist er bekannt. Unter anderem ging der etatmäßige Mittelstürmer auch schon für den SV Tur Abdin Delmenhorst in der Fußball-Bezirksliga auf Torejagd. Mittlerweile spielt er für den Ligakonkurrenten SV Wilhelmshaven. Und da bei diesem mehrere Torhüter ausgefallen waren, bekam er von seinem Coach Sven Glöckner am Sonntagmorgen einen Anruf. „Der Trainer hat mich gefragt, ob ich ins Tor gehen kann. Im Training mache ich das ab und zu“, berichtete Lorer. Nun kam er zu seiner Pflichtspielpremiere als Schlussmann. „Ich war schon ziemlich nervös“, gestand er. Doch der 34-Jährige machte keinen größeren Fehler und siegte mit dem SV Wilhelmshaven mit 3:1 (2:0) bei Tur Abdin. „Die Jungs haben etwas zu wenig daraus gemacht, dass er im Tor stand“, meinte Abdin-Coach Andree Höttges nach der Partie. Im Grunde musste Lorer kaum etwas halten, zu selten wurden die Delmestädter gefährlich.

Beide Teams hatten von Beginn an Probleme mit der Standfestigkeit auf dem tiefen, nassen Rasen. Immer wieder rutschten die Akteure weg. Zwölf Minuten dauerte es, bis Abdin zu seiner ersten – und lange Zeit letzten – Großchance kam. Justin Lentz spielte einen gut getimten Ball hinter die Gäste-Viererkette. Simon Matta kam vor Lorer an das Leder und überlupfte diesen. 16 Meter vor dem Tor landete der Ball wieder auf Mattas Schlappen. Der Abdin-Stürmer konnte das Spielgerät nicht kontrollieren und setzte es neben den Kasten (12.). Auf der Gegenseite kam Mittelstürmer Hugues Magouhi zum ersten gefährlichen Abschluss, schlenzte den Ball jedoch über den Kasten (19.). Magouhi war fortan an fast jeder Szene beteiligt. Der bullige Mittelstürmer machte immer wieder den Ball fest und verteilte ihn oder schloss selbst ab. „Er hat das insgesamt clever und gut gemacht. Man darf aber nicht vergessen, dass das halt auch ein bezahlter Spieler ist, der schon beim VfB Oldenburg gespielt hat. Das sieht man auch an der Qualität“, ordnete Höttges ein. Magouhi war es auch, der das 1:0 für die Gäste einleitete: Er spielte Karavul auf links frei, der Gerard Gräßner in der Mitte bediente. Letzterer schob zur Führung ein (21.).

Die Gäste dominierten das Spielgeschehen nun, Abdin kam nicht in die Zweikämpfe. „Wir waren gedanklich zu langsam und wirkten auch nicht spritzig genug. Wir waren oft zu weit von den Gegenspielern weg“, berichtete Höttges. Nur sieben Minuten nach der Führung holte Magouhi einen Elfmeter gegen Daniel Karli heraus. Der Wilhelmshavener klammerte selbst nach hinten, drehte sich dann jedoch um den Verteidiger und wurde umgerissen. Den Strafstoß verwandelte er selbst zum 2:0 (28.). Kurz darauf scheiterte er mit einem Flachschuss an Jens Dekarski im Abdin-Kasten (31.). Bis zur Pause kontrollierten die Gäste das Geschehen, zu größeren Chancen kamen beide Teams nicht mehr.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Abdin stärker. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Manuel Celik hätte Lentz volley abschließen können, versuchte jedoch lieber, nochmals querzulegen, fand jedoch keinen Mitspieler (51.). Besser machte es Dennis Thüroff nach einer guten Stunde. Michael Sen setzte sich im Luftkampf gegen Magouhi durch, wobei der Wilhelmshavener vehement Foulspiel monierte. Der Pfiff blieb aus, sodass der Ball bei Johannes Artan landete, der auf Thüroff ablegte. Dieser zog aus zehn Metern ab und ließ Lorer keine Chance – 1:2 (63.). Abdin drückte nun, der SVW setzte auf Konter. Zunächst klärte Liridon Guri einen Schuss von Artjom Prieb gerade noch zur Ecke (68.), dann verpasste Thomas Karli die anschließende Hereingabe mit dem Kopf knapp (69.).

In der gleichen Minute forderten die Abdiner nach einer Flanke einen Handelfmeter. Wie so oft bei der schwammigen Regel gab es Argumente für und gegen einen Pfiff. Schiedsrichter Pascal Gebken zeigte nicht auf den Punkt. Für die Vorentscheidung sorgte Marius Preisinger nach 80 Minuten. Er schob einen Querpass von Magouhi zum 3:1 für die Gäste ein. Letzterer sorgte in der fairen Partie noch für einen Aufreger. Wegen Nachtretens flog er mit Rot vom Platz (88.), kurz zuvor hatte Artan noch die Latte getroffen. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden. Letztlich reicht das aber nicht. Nach dem 1:2 haben wir dran geschnuppert. Wilhelmshaven hat verdient gewonnen“, bilanzierte Höttges.

Weitere Informationen

SV Tur Abdin Delmenhorst - SV Wilhelmshaven 1:3 (0:2)

Tur Abdin: Dekarski – Celik, Sen, D. Karli (46. Yildiz), C. Demir, T. Karli, Prieb, Thüroff, Celik, Lentz (56. Artan), Matta

Tore: 0:1 Gerard Gräßner (21.), 0:2 Hugues Magouhi (29./FE), 1:2 Dennis Thüroff (62.), 1:3 Marius Preisinger (80.)

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte wegen Nachtretens gegen Wilhelmshavens Hugues Magouhi (88.) MKE