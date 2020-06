Der abschließende Tag der Horse Trials in Westerstede begann für einige der teilnehmenden Vielseitigkeitsreiter mit nassen Füßen: Der nächtliche Regen hatte für eine kleine Seenlandschaft auf dem Gelände gesorgt. Dennoch konnte die nationale VA-Prüfung und damit das gesamte Turnier wie geplant zu Ende gebracht werden.

An dem nationalen Wettbewerb nahmen mehr als 150 Vielseitigkeitsreiter teil. Vom Vollprofi bis zum semiprofessionellen Hobbyathleten war das Feld bunt gemischt und in vier Abteilungen nach Ranglistenpunkten unterteilt. In der ersten Abteilung waren mit Tabea-Marie Meiners und Pauline Knorr zwei bekannte Gesichter aus Ganderkesee dabei.

In der finalen Prüfung ging es für die teilnehmenden Reiter und ihre Pferde vom Ziel des Springens direkt auf die Geländestrecke. Beide Parcours hatte Turnierleiter Uwe Meyer entworfen. Den Sieg holte Leo von Schmeling vom Elbdörfer und Schenefelder RV auf dem zehnjährigen Wallach Freelando TH. Tabea-Marie Meiners durfte sich auf Elli M immerhin über Platz vier freuen, während Pauline Knorr mit Aevolet M-A-F auf dem 28. Rang landete.

Und damit ist das erste internationale Vielseitigkeitsturnier in Corona-Zeiten vorbei. Für die Reiter war es trotz der widrigen Umstände und Hygieneregeln ein gelungenes Turnier. Sandra Auffarth bedankte sich über die sozialen Medien für den "unermüdlichen Einsatz" des Organisationsteams und die "tollen Tage" in Westerstede. Auch mit ihrer sportlichen Bilanz ist die Olympiakader-Reiterin aus Ganderkesee sehr zufrieden: Mit Rosveel gewann sie die CCI2*-L-Prüfung und auf Gin & Juice mit einer 9,0 die Geländeprüfung L. Auch Viamant du Matz zeigte sich bei seinem ersten Start nach der Europameisterschaft in guter Form, wenngleich es nicht für den Sieg bei der CCI3*-Prüfung reichte.