Delmenhorst. Zieht man allein die Tabelle zu Rat, dann sind die Handballer der HSG Delmenhorst beim SV Beckdorf klarer Favorit. Immerhin finden sich die Delmenhorster auf Platz sechs der Oberliga Nordsee wieder, während die Hausherren als Zwölfter mittendrin im Abstiegskampf stecken. So einfach wird es für die Gäste diesen Sonnabend ab 19.30 Uhr aber dann doch nicht. „Wenn man die letzten Ergebnisse von Beckdorf sieht, dann weiß man um die Schwere der Aufgabe“, warnt HSG-Coach Jörg Rademacher und schickt hinterher: „Beckdorf hat den Trainer gewechselt und seitdem drei Spiele nicht mehr verloren. Außerdem ist es ein heißes Pflaster. So einfach zu lösen, wird das nicht.“ Klar ist aber auch, dass die Delmenhorster auf jeden Fall Punkte mitnehmen wollen. Schließlich ist es ihr Ziel, den Klassenerhalt so schnell wie möglich einzutüten. Rademacher: „Wir wollen nicht mehr da unten reinrutschen.“

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte wäre etwas Zählbares sicherlich auch gut für die Psyche. Wenngleich Rademacher nicht von einem Fehlstart sprechen will. „Ich sehe das nicht so kritisch und will davon gar nicht reden. Gegen die SG HC Bremen/Hastedt haben wir einen Punkt weggelassen, das ist klar. Aber gegen den ATSV Habenhausen waren wir klarer Außenseiter und sind am Ende ein Stück weit an unserer eigenen Dummheit gescheitert“, meint der Coach. Damit spielt er offensichtlich auf die schwache Chancenverwertung an, gegen Habenhausen ließen die Delmenhorster eine Vielzahl von Hochkarätern aus. Unter der Woche arbeitete die HSG dies nochmals auf und „die Spieler haben selbst gesehen, dass sie jetzt in der Bringschuld stehen“. Denn freie Chancen müsse man einfach nutzen.

Mit der Abwehrarbeit zeigt sich der Coach dagegen zufrieden. Sie sei auch der erste Baustein für Punkte gegen Beckdorf. Gerade mit Blick auf das Hinspiel, das die Delmenhorster verloren haben: Die Rademacher-Sieben hatte damals in der Deckung große Probleme und bekam weder den Kreisläufer noch den Rückraumlinken der Beckdorfer in den Griff. „Diese Achse haben wir uns auf dem Video noch mal angeschaut. Ich hoffe, dass wir jetzt besser darauf vorbereitet sind. Jetzt sind wir aber auch eine andere Mannschaft, unser Innenblock ist ein ganz anderer“, betont Rademacher. Dies habe man schon im Spiel gegen den ATSV Habenhausen beobachten können.

Eine bessere Chancenverwertung und eine stabile Deckung werden wichtig sein, wenn die HSG zwei Punkte aus Beckdorf mitnehmen will. Rademacher hat jedoch etwas anderes als entscheidenden Faktor auserkoren: Nehmen sich seine Spieler Auszeiten oder agieren sie 60 Minuten lang auf einem hohen Level? Denn er muss auf Niclas Schanthöfer, Thies Kohrt, Ole Goyert und Jonas Meissner verzichten – somit stehen ihm nicht sonderlich viele Alternativen zur Verfügung. „Wir können nicht viel wechseln oder taktieren. Deshalb müssen die Leute, die zur Verfügung stehen, ihre Leistung bestmöglich und ohne lange Auszeiten auf die Platte bringen“, sagt Rademacher.