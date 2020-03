Der SV Atlas Delmenhorst steht aktuell auf dem Relegationsrang in der Fußball-Oberliga. Dabei konkurrieren die Blau-Gelben vornehmlich mit dem VfL Oldenburg und dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Außenseiterchancen hat auch noch der SC Spelle-Venhaus – der kommende Gegner des SVA an diesem Freitag, 20 Uhr, in Spelle. Die Partie wird nach aktuellem Stand ausgetragen. „Wir haben normalerweise 400 bis 500 Zuschauer. Da dürfte es wegen des Coronavirus’ keine Probleme geben“, blickt Spelles Teamkoordinator Markus Schütte voraus.

Der SC hat sechs Punkte Rückstand auf die Delmestädter und eine Partie mehr bestritten. De facto würde er aus dem Aufstiegsrennen ausscheiden, sollte Atlas die Begegnung, die auf Kunstrasen ausgetragen wird, für sich entscheiden. Ein kleines Highlight würde bei drei Punkten warten: Dann kletterten die Delmenhorster über Nacht auf Platz eins, da der VfV Borussia Hildesheim erst am Sonnabend spielt. Hildesheim steht vor diesem Spieltag zwei Punkte vor Atlas, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Die Partie in Spelle ist also von großer Bedeutung für beide Vereine, die sich diese Saison bereits zweimal duellierten. Im Pokal siegte der SC nach Elfmeterschießen im Düsternortstadion. Nach 90 Minuten stand es 1:1. In der Liga setzte sich Atlas mit 1:0 durch, die Partie verlief jedoch ausgeglichen. Kurzum: Die Teams befinden sich auf Augenhöhe. Atlas will Platz zwei verteidigen: „Die Jungs können den Sieg gegen Kickers Emden vergolden. Es ist natürlich unser Ziel, in Spelle was mitzunehmen. Wir freuen uns, dass es ein Freitagabendspiel ist und dass wir für ein paar Stunden auf Platz eins springen könnten. Das bekommen wir aber nicht geschenkt“, blickt Atlas-Coach Key Riebau voraus.

Die Gastgeber befinden sich im Umbruch, haben viele junge Spieler im Kader. „Unser Ziel vor der Saison waren die Top fünf und das werden wir ja wahrscheinlich auch schaffen. Für ganz oben reicht es aktuell noch nicht. Wir spielen jetzt gegen Delmenhorst und dann gegen Oldenburg. Wenn wir da verlieren, brauchen wir über Platz zwei nicht zu reden. Da sind wir realistisch“, sagt Schütte. Das Team wolle die Topmannschaften ärgern. Das gelang bislang nur bedingt: Spelle verlor gegen Atlas, gegen Egestorf und bereits zweimal gegen Hildesheim. Nur gegen Oldenburg gewann der SC. „Unsere jungen Spieler haben viel Lehrgeld bezahlt in dieser Saison. Sie waren über 90 Minuten oft nicht konstant“, erklärt Schütte.

Vor allem in der Defensive machte sich das bemerkbar. 39 Gegentreffer kassierte Spelle bereits und damit 17 mehr als Atlas. Wenn der SC jedoch in Tritt kommt, ist er schwer aufzuhalten. Bereits fünfmal erzielte die Elf fünf oder mehr Treffer, unter anderem beim 5:2 gegen Oldenburg. Insgesamt erzielte Spelle 72 Tore, allerdings stammen alleine zehn Treffer aus dem 10:0 gegen den FC Hagen/Uthlede. Kein Team trifft öfter. Und kein Team teilt so selten die Punkte: Spelle gewann 15-mal und verlor neunmal, unentschieden spielte es noch nicht. „Man hat schon den Eindruck, dass da die Tagesform entscheidend ist. Wenn die Jungs Bock haben, brauchen sie sich vor keiner Mannschaft der Liga Sorgen machen. Und gegen uns werden sie sicherlich nicht mit weniger als 100 Prozent spielen“, meint Riebau. Es werde darauf ankommen, dass seine Elf diszipliniert verteidigt. „Spelle spielt gut und schnell hinten raus und hat enorme Qualität in der Offensive“, berichtet Riebau. Ein Vorteil sei, dass Spelle durchgehend einen Kunstrasenplatz zur Verfügung habe.

Personell müssen beide Teams wegen einer Sperre auf einen Stammspieler verzichten: Bei Spelle sah Jan-Hubert Elpermann vergangene Woche die Rote Karte. Er hat bislang die meisten Spielminuten aller SC-Akteure auf dem Konto. Bei Atlas fehlt Kapitän Nick Köster wegen seiner fünften Gelben Karte. Mit dabei sind wieder Marlo Siech und Julian Harings, die zuletzt gesperrt fehlten.