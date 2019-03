Jan-Luca Rustler erzielte zwei Tore für den VfL Stenum, darunter die wichtige Führung gegen die JSG Wardenburg. (INGO MÖLLERS)

Wardenburg. Die A-Junioren des VfL Stenum haben ihr Hinspiel gegen die JSG Wardenburg einigermaßen deckungsgleich auf die zweite Partie übertragen. Damals gab es einen 6:0-Heimsieg, auswärts hat es nun für ein 4:0 (0:0)-Erfolg gereicht. Aber es war erneut lange Zeit kein so klarer Sieg in Sicht, die Anlaufzeit betrug wieder eine Stunde gegen klug verteidigende Wardenburger. Crispin Mintert entwickelt sich zum Wardenburg-Spezialisten, denn seine einzigen beiden Saisontore erzielte der ehrgeizige Verteidiger gegen den Tabellen-Achten. Beide per Kopf nach einem Eckball, eine weitere Parallele.

Es ist kaum verwunderlich, dass Trainer Frank Radzanowski nur bedingt zufrieden war. „Die lange Winterpause hat uns nicht gutgetan. Wir brauchen noch etwas Zeit, um in den Rhythmus zu kommen“, meinte er. Immerhin wurde der Fünf-Punkte-Vorsprung auf GVO Oldenburg – bei einem Spiel mehr – behauptet. Der Verfolger kam kampflos zu den Punkten 40 bis 42, weil Schlusslicht Wildeshausen zum ungleichen Duell nicht antrat. Am kommenden Wochenende wird Wardenburg versuchen, die Oldenburger zu ärgern, während Stenum schon am Freitag die JSG Harpstedter TB/Dünsen/Ippener zu Gast hat. Das Hinspiel bedeutete nach einem 2:2 einen von nur zwei Punktverlusten Stenums (15 Siege) und ärgert Radzanowski heute noch.

15. Sieg im 17 Spiel

In Wardenburg wurde seine Mannschaft insbesondere von Lennart Schönfisch gepiesackt. Die Sturmspitze der JSG ist im Saisonverlauf schon fast zur Stammkraft der 1. Herren geworden und stellte die ansonsten so sichere Stenumer Deckung vor Probleme. Schönfisch wurde permanent gesucht und gefunden, machte vorne jeden Ball geschickt fest und sorgte für Entlastung bei den tief stehenden Wardenburgern. „Wir haben Schönfisch zu viel Platz gelassen“, bemängelte Radzanowski das etwas nachlässige Abwehrverhalten. Nach Pass von Schönfisch und Flanke von Jonas Knoblauch hatte Tobias Pralle per Volleyschuss die einzige größere Möglichkeit in Halbzeit.

Der VfL hatte viel Ballbesitz auf dem gut bespielbaren Rasen, prüfte JSG-Keeper Aaron Wille aber nicht ernsthaft. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel zunehmend. Schönfisch war jetzt anzumerken, dass er am Vorabend schon 45 Minuten bei den Herren gespielt hatte. Beim VfL zog insbesondere Tom Geerken mit seinen Antritten immer mehrere Gegenspieler auf sich und vollbrachte das Kunststück, in der 52. Minute zwei Gelbe Karten für Wardenburger Verteidiger innerhalb von nur 60 Sekunden zu ziehen. Nachdem Jan-Luca Rustler in der 56. Minute einen Kopfball noch etwas zu weit links platziert hatte, war es nach exakt einer Stunde so weit: Fynn Brenneiser setzte sich am Sechzehner durch, steckte durch für Geerken, der wiederum den völlig freistehenden Rustler bediente – das 1:0. „In der zweiten Halbzeit lief es wesentlich besser“, befand Radzanowski. Der Druck nahm jetzt fast minütlich zu, doch zunächst vergaben Rustler (62.) und Silas Dohrmann (74.) ihre Möglichkeiten. Crispin Mintert machte es besser, als er nach Ecke von Brenneiser zum 2:0 einköpfte (75.). Die Treffer Nummer drei und vier wurden gegen nun müde werdende Gastgeber sauber herausgespielt, zumal die Einwechselspieler sich hervorragend einführten. „Alle, die reinkamen, haben uns geholfen. Da sind wir breit aufgestellt“, freute sich Radzanowski. Zwei der Joker legten die Tore auf. Zunächst Alexander Kohlhaupt für Rustler zum 3:0 (82.) und in der Schlussminute Franko Hische für Niklas Reckler zum 4:0 (90.). „Wichtig war mir ansonsten, dass wir zu null gespielt haben“, sagte Radzanowski abschließend. Das muss auch das Ziel für das kommende Derby gegen Harpstedt sein, wo Stenum im Hinspiel eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben hatte.