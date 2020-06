Max-Philip Schultz im Tor des TV Dötlingen war der entscheidende Mann im Finale des Kreispokals gegen die Zweitvertretung des VfL Wildeshausen. (INGO MöLLERS)

Max-Philipp Schultz und Luis Wilchez sind im normalen Spielbetrieb nicht die Stammtorhüter ihrer Vereine TV Dötlingen und Delmenhorster TB. Doch durch gute Trainingsleistungen konnten sie sich als Elfmeterkiller profilieren und bestätigten diesen Status beim abschließenden Pokal-Shoot-Out des Fußballkreises. Schultz guckte beim erstmaligen Cupsieg des TVD viermal die Schützen aus, besonders im Finale gegen Wildeshausen II drehten Schultz` Paraden einen 3:4-Rückstand zum 5:4-Triumph. Wilchez stand sogar erstmals im Gehäuse, kassierte gegen den SV Atlas Delmenhorst (4:2) und den TV Jahn (3:1) nur drei Gegentore.

In Zeiten von Corona ist Elfmeterschießen die einzige Möglichkeit, um auf dem grünen Rasen die Pokalsieger zu ermitteln. „Auf jeden Fall besser als losen“, betonte Kreis-Vorsitzender Erich Meenken vor beiden Turnieren, die auf der Anlage des TuS Hasbergen ausgetragen wurden. Die Gastgeber hatten die strengen Corona-Regeln des NFV strikt umgesetzt. Zuschauer waren nicht zugelassen, Schutzmasken und Desinfektionsmittel lagen bereit. Dass es nicht zu klinisch wurde, lag an den Akteuren, die sich über ein Wiedersehen nach der langen Zwangspause freuten. Die meisten Kreis-Fußballer waren zuletzt im November aktiv.

Zum Pokalhelden bei den Alten Herren (Ü32) wurde nicht etwa NFV-Pokalsieger Florian Urbainski vom SV Atlas oder Döhlens Henning Butt, dessen Bruder Hans-Jörg einst das Tor der Nationalmannschaft hütete. Und auch nicht Mario Lucka, über viele Jahre einer der besten Kreisligakeeper. Es war Luis Wilchez, der sein Debüt zwischen den Pfosten mit dem Pokalsieg für den Delmenhorster TB beging. Wilchez – hauptberuflich beinharter Verteidiger – kassierte nur drei Treffer. Dafür parierte er zwei Schüsse und guckte dreimal den Ball vorbei. Perfekt war der Pokalsieg für den in den vergangenen Jahren nicht gerade erfolgsverwöhnten Turnerbund.

Auf dem Weg dahin musste Trainer André Tiedemann eine schwere Entscheidung treffen und seinen Bruder Stefan von der Torwartposition verbannen. „Luis hat sich beim Hallentraining wie ein Verrückter nach allen Bällen geschmissen. Da war die Sache klar für mich“, begründete er die Nominierung als Schlussmann. Wilchez blieb auch nach dem Turniersieg bescheiden: „Haben wir heute einen Ball verschossen? Ich glaube nicht, also geht der Sieg auch auf alle Feldspieler.“

Die Strategie von Torwart-Novize Wilchez war denkbar einfach: „Den ersten habe ich immer reingelassen. Danach wusste ich, wie es geht.“ Um es genau zu nehmen, musste der DTB-Titan im Halbfinale gegen den SV Atlas sogar die ersten beiden Schüsse durch Daniel von Seggern und Hanno Hartmann passieren lassen. Doch während sich auf der Gegenseite auch Daniel Glander und Ralf Meyer keine Blöße gegen Urbainski gaben, knallte Philip Stephan die Kugel in den Fangzaun. Dessen Aufforderung an seinen Torwart („Jetzt musst du auch mal einen halten, Benno“) konterte Urbainski in Anspielung auf Stephans Schusskünste mit dem Kommentar „Die Abstöße mache ich selbst.“ Björn Schütte brachte den DTB mit 3:2 nach vorne und dann kratzte Wilchez den gut geschossenen Versuch von Dariusch Azadzoy aus dem Eck. Tobias Krzechki nahm die Vorlage an und verlud Urbainski zum 4:2.

Auch beim TV Jahn erwies sich Mario Lucka als Meister seines (Torwart-) Fachs. Er hielt gleich zweimal gegen Stephan Asche und Maik Petko. Da machte es nichts, dass Carl Ibrahim den Ball zwischenzeitlich ans Lattenkreuz donnerte. Paul Leis, René Brandenburg, Tobias Stützer und Marcel Maus brachten den Finaleinzug der Violetten mit 4:3 unter Dach und Fach.

So konnten die letztjährigen Finalisten – der SV Atlas hatte 2019 mit 2:1 gegen Döhlen triumphiert – froh sein, dass man sich vorab auf ein Schießen um Platz drei geeinigt hatte. So durften sie nochmal ran, mit dem besseren Ende für Döhlen. Für die SG wurde Sven-Ole Hemme dadurch sogar mit drei Treffern zum (ungekrönten) Torschützenkönig. Urbainski hatte weiterhin kein Glück und hielt keinen der acht Schüsse, profitierte aber von zwei Döhlener Fehlversuchen. Da jedoch Dominik Entelmann und Hanno Hartmann den Kasten verfehlten und Henning Butt gegen Stephan hielt, ging Platz drei mit 6:5 nach Döhlen. Atlas-Teammanager Tammo Renken kündigte – natürlich scherzhaft – Konsequenzen an: „Das kommt davon, wenn man die Jungs selbst ihre Schützen auswählen lässt. Da haben sie sich wohl überschätzt“.

Während in dieser Begegnung 16-mal geschossen wurde, reichten im Finale Jahn gegen DTB sieben Versuche. Zwar musste Wilchez den ersten Jahn-Elfer durch Paul Leis aus dem Netz fischen. Doch dann hielt er gegen Brandenburg, David Meyer zielte zwei Meter zu hoch und Stützer links vorbei. Daniel Glander, Ralf Meyer und Björn Schütte trafen zum 3:1 für den DTB.

Dötlingen dreht Finale

Beim TV Dötlingen hatte Max-Philipp Schultz am Vortag extra noch eine kleine Trainingseinheit eingelegt. Es sollte sich lohnen. „Ich war schon immer ein großer Fan von Elfmeterschießen“, bekannte Schultz nach der Siegerehrung. Besonders seine Fußabwehr in Manuel-Neuer-Manier im Halbfinale gegen Ahlhorns Pierre Ritter hätte ein großes Publikum verdient gehabt. Zuvor hatte Schultz schon den Elfer-Spezialisten Stefan Rupprecht entzaubert. Da konnte ein Fehlschuss von Niclas Schemionek kompensiert werden, zumal Enis Stublla, Lukas Welz, Julian Eilers und Bartosz Drozdowski sicher verwandelten.

Zuvor hatte sich Wildeshausen II mit 5:3 gegen Huntlosen behauptet. Entscheidend war der von Maik Backhus gegen Nils Heimann gehaltene Elfer. Platz drei ging mit 4:2 über Ahlhorn an Huntlosen.

Im Finale trafen zunächst die ersten acht Schützen. Als dann Drozdowski an Backhus scheiterte hatte Robin Landgraf den Sieg für Wildeshausen auf dem Fuß, doch Schultz hatte etwas dagegen. „Ich kenne Robin schon so lange, damit hatte ich gar nicht gerechnet“, gab der Schlussmann ungläubig zu. Nachdem Enis Stublla zum 5:4 für Dötlingen genetzt hatte wurde Schultz endgültig zum Helden, als er den Ball von Florian Düser aus dem rechten Eck kratzte.

„Wir hätten den Sieg in der regulären Spielzeit klarmachen müssen“, nahm es Wildeshausens neuer Trainer Georg Zimmermann locker. Sein Dötlinger Kollege Joachim Puchler freute sich: „Wir haben im Training ab und zu Elferkönig gespielt, das hat sich ausgezahlt. Allerdings hätten wir es definitiv lieber regulär ausgespielt.“

Das ging allen Beteiligten so. Die Hoffnung bleibt, dass man sich vielleicht im September im normalen Spielbetrieb wiedersieht.