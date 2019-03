Erik Holzer leitete die Wende ein und holte den notwendigen Einzelpunkt, nachdem seine Teamkollegen allesamt deutlich verloren hatten. Auch im Doppel setzte er sich an der Seite von Alexander Ließ durch. (Ingo Moellers)

Delmenhorst. Positiver Saisonabschluss für die zweite Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst: In eigener Halle gelang der Tennis-Mannschaft ein unerwartetes 3:3-Unentschieden gegen den als Tabellenführer angereisten Club zur Vahr II. Die Gäste verloren damit nicht nur die Spitzenposition in der Bezirksliga, sondern auch die Chance als Titelträger in die Verbandsklasse aufzusteigen. Nutznießer ist der Beckedorfer TC, der sich durch einen 6:0-Kantersieg über den Bremer HC noch an die Tabellenspitze katapultieren konnte. Mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis belegt das Blau-Weiß-Quartett Rang fünf in der Abschlusstabelle und hat damit das gesteckte Ziel Klassenerhalt erreicht.

Entsprechend gut war die Stimmung im Delmenhorster Lager. „Es ist schon kurios, dass wir uns ausgerechnet beim Saisonfinale gegen die favorisierten Bremer für unsere eigentlich durchweg guten Leistungen belohnt haben, da wir im bisherigen Saisonverlauf keineswegs vom Glück begünstigt waren“, sagte der stellvertretende TC-Mannschaftsführer Jan Lintelmann. Damit sprach die Nummer eins der Delmenhorster Landesligareserve die vielen bitteren Niederlagen in den Match-Tiebreaks an.

Nach einem Teilerfolg gegen die Hanseaten sah es für die Einheimischen zu Beginn nicht aus. Gleich drei Matches gingen im Schnelldurchgang verloren. So musste sich Lintelmann im Spitzeneinzel dem früheren deutschen Ranglistenspieler Christian Cremers mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. In gleicher Höhe unterlag Alexander Ließ gegen Mark Westphal. Tim Niklas Tilbürger war beim 2:6, 2:6 gegen Louis Sauer ebenfalls chancenlos. Die Wende leitete Erik Holzer im Spiel gegen Nicolas Lerdo ein. Zwar kam auch die Nummer drei der Delmenhorster nur langsam aus den Startlöchern und verlor den ersten Durchgang mit 3:6. Im zweiten Satz allerdings blieb die Partie bis zum 5:5 ausgeglichen, ehe es Holzer gelang, den bis dahin souveränen Aufschlag seines Gegners abzunehmen. Anschließend brachte er seinen Service durch und erzwang die Verlängerung. Einmal auf der Erfolgswelle reitend, ließ der Blau-Weiße im Match-Tiebreak nichts mehr anbrennen und siegte letztendlich mit 3:6, 7:5, 10:2.

Dieser Erfolg war die Initialzündung für die folgenden Doppel. Doch wie in den Einzeln lief bei den Delmenhorstern zu Beginn wieder wenig zusammen, ehe sie sich auf ihr wahres Leistungsvermögen besannen und mit etwas Glück in den entscheidenden Phasen als Sieger aus den Partien hervorgingen. Ließ/Holzer setzten sich mit 4:6, 6:3, 10:8 gegen Westphal/Justus Böttner durch und Lintelmann/Tilbürger triumphierten mit 1:6, 6:3, 10:8 über das Bremer Duo Lerdo/Sauer. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft und hoffe, dass wir in der Sommersaison ähnlich gute Leistungen bringen können, um erneut erfolgreich zu sein“, zog der beruflich verhinderte Delmenhorster Mannschaftsführer Thorben Hitz Bilanz.

Am Abend legte Blau-Weiß übrigens noch Protest gegen die Spielwertung ein, da Christian Cremers angeblich nicht spielberechtigt gewesen sein soll. Das Urteil wird in den nächsten Tagen erwartet. Fällt dieses positiv aus, könnten die Delmenhorster noch auf den dritten Tabellenplatz vorrücken.

Weitere Informationen

TC Blau-Weiß Delmenhorst – Club zur Vahr II 3:3: Lintelmann – Cremers 1:6, 2:6; Ließ – Westphal 1:6, 2:6; Holzer – Lerdo 3:6, 7:5, 10:2; Tilbürger – Sauer 2:6, 2:6; Ließ/Holzer – Westphal/Böttner 4:6, 6:3, 10:8; Lintelmann/Tilbürger – Lerdo/Sauer 1:6, 6:3, 10:8 JVS