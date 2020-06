Der Huder TV geht mit seinen Herren 30 mit der Nummer eins Tim Richter in die Saison der Verbandsklasse. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Nun also doch: Gerade noch rechtzeitig zum vorgesehenen zweiten Anlauf des Saisonstarts der Tennis-Mannschaftsmeisterschaften am 13/14. Juni wurden vom Landessportbund Niedersachsen weitere wichtige Verbote aufgehoben, die die Titelkämpfe erheblich eingeschränkt hätten. Neben den Einzeln können jetzt auch die Doppel gespielt werden, sodass dem kompletten Wettkampfablauf in dieser Beziehung nichts mehr im Weg steht. Nachdem bereits vor einigen Tagen das Doppelspiel in Niedersachsen freigegeben wurde (wir berichteten), gab nun auch das Ordnungsamt in Bremen als zuständige Behörde grünes Licht. Vorangegangen war eine Abstimmung des Tennisbundes Niedersachsen-Bremen (TNB) mit dem Sportressort im Senat und dem Sportamt in Bremen, teilt der TNB mit.

Dass jetzt kurzfristig auch die Umkleidekabinen sowie Dusch- und Waschräume zur Benutzung freigegeben wurden, kommt zweifellos einem Paukenschlag gleich. Die Gastronomie, ein wichtiger Faktor um ein Meisterschaftswochenende zu einer runden Sache für die Aktiven werden zu lassen, darf ihren Teil ebenfalls beisteuern. Das alles erfolgt unter Einhaltung der hinreichlich bekannten strengen Hygieneauflagen.

Für einen Großteil der eigentlich starten wollenden Teams kommen diese Informationen jedoch zu spät. „Die bis dato geltenden Regeln für den Spielbetrieb konnten und wollten wir nicht akzeptieren“, so lautete der allgemeine Tenor der Verantwortlichen der hiesigen Mannschaften, die sich fristgerecht vom diesjährigen Spielbetrieb für diese Saison abgemeldet hatten. Eine erneute Meldung wurde vom Verband aus organisatorischen Gründen allerdings bereits frühzeitig ausgeschlossen, was in erster Linie von den Routiniers bedauert wurde.

Das Ganze scheint ohnehin in erster Linie ein Generationsproblem gewesen zu sein, denn während die Tennis-Youngster auf jeden Fall spielen wollten, waren die Akteure der Altersklassen 55 und älter nicht bereit, unter den vorgegebenen Auflagen wie nur Einzelspiele sowie ohne Duschen und dem beim Tennis dazu gehörenden obligatorischen Essen, anzutreten. „Für uns steht zwar auch der Sport an erster Stelle aber nur in Verbindung mit Spaß und dem anschließenden gemütlichen Beisammensein“, fasste Carsten Glander, Kapitän der Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst, den Rückzug seiner Landesliga-Mannschaft kurz zusammen. „Wir werden sicherlich versuchen, einige Freundschaftsspiele abzuschließen“, fügte Glander noch hinzu und steht mit diesem Vorhaben nicht allein.

Gleiches gilt für die beiden Nordligateams der Herren 55 des TC Blau-Weiß Delmenhorst sowie den Damen 50 des Huder Tennisvereins. Dort hat Mannschaftsführerin Elvira Precht sogar schon konkrete Vorstellungen für die Durchführung eines kleinen Turniers zwischen den Ligagefährten Oldenburger TeV und MTV Jever. Auch Karl-Heinz Witte, Kapitän der Oberliga-Herren 70 des Delmenhorster TC, sowie auch Werner Stenkamp, Mannschaftsführer der auf gleicher Ebene startenden Herren 75 des Huder TV, schlagen in die gleiche Bresche.

Von den ebenfalls auf Verbandsebene antretenden hiesigen Teams hatten lediglich die Herren 30 des Huder TV sowie die Damen 40 des TC Blau-Weiß auch unter den erschwerten Bedingungen gemeldet und stehen jetzt plötzlich als Gewinner da. Beide müssen jedoch einen Wermutstropfen schlucken, denn sie können lediglich ein verkürztes Programm abwickeln, da in ihren Staffeln nur wenige Teams antreten und eine Auffüllung nicht vollzogen wurde. Das gilt auch für die 17 weiteren hiesigen Mannschaften, die auf Bezirks- und Regionsebene an der Start einer Meisterschaftsrunde ohne Titelgewinn und auch ohne Abstieg – aber mit der Möglichkeit einer Verbesserung der Leistungsklassen – gehen.

Insgesamt gehen im TNB knapp 60 Prozent der ursprünglich gemeldeten Mannschaften in die Übergangssaison 2020. Die meisten Zurückziehungen von Mannschaften gab es im Seniorenbereich ab 30 Jahre. Bei den Damen und Herren sowie im Jugendbereich ist die Zahl der nicht startenden Teams weit geringer. Der Start der Punktspiele der Jugend wurde bereits frühzeitig auf das Ende der Sommerferien verschoben.