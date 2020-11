Olympiasiegerin Sandra Auffarth ritt gleich neun Mal in die Wüstinger Arena ein. Mit Steve 16 (im Bild) blieb ihr mit vier Fehlern allerdings eine vordere Platz verwehrt. (FOTOS: Ingo Möllers)

Beim ersten Turnierwochenende der Urban ClassX-Springturnierserie in Wüsting haben zahlreiche nationale und internationale Reiter ihr Können in 13 Prüfungen unter Beweis gestellt. Auch viele Reiter aus der Region waren am Start. Veranstalter und Teilnehmer zeigten sich gleichermaßen zufrieden über den gelungenen Start der Indoor-Turnierreihe.

Mit den wöchentlichen Turnieren der Urban ClassX bieten die Veranstalter vom Team der LandTageNord-Erlebwas-Messe sowie Initiator Helmut Urban Amateur- und Profi-Sportlern die Möglichkeit, das von Corona gebeutelte Jahr mit Sportsgeist zu beenden. Die Organisatoren boten den gemeldeten Reitern und Pferden schon bei diesem ersten Turnier der Reihe möglichst angenehme Bedingungen unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. So stand den Startern ein extra großes, beheiztes Abreitezelt direkt neben der 3500 Quadratmeter großen, zur Reitarena umgebauten Mehrzweckhalle zur Verfügung. Feste Parkplätze neben der Halle an der Holler Landstraße machten die Anreise einfach. Klare Regeln wie Anwesenheitsnachweiskontrollen, durchgehende Maskenpflicht (außer auf dem Pferd), eigenverantwortliche Verpflegung, Verzicht auf Zuschauer und tägliche Kontrollen durch das Ordnungsamt sorgten für das nötige Maß an Sicherheit für alle Beteiligten der Veranstaltung. Außerdem durfte jeder Reiter nur von einer Person begleitet werden.

Diese besonderen Corona-Bedingungen taten der Stimmung der für mehr als 800 Starts gemeldeten Teilnehmenden aber keinen Abbruch, vielmehr überwog die Freude, endlich wieder Turnierluft schnuppern zu können: „Die Bedingungen sind toll. Das Wetter ist gut. Es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint. Die Halle ist echt groß. Die Pferde springen toll. So macht das immer Spaß, und dann komme ich auch gerne noch mal wieder“, beschrieb beispielsweise die WM-Bronzemedaillen-Gewinnerin Laura Klaphake (RV Oldenburger Münsterland) ihren Eindruck des Turniers auf Facebook. Zu ihrer Begeisterung trugen zwei Siege in den beiden Springprüfungen Klasse M sicherlich bei. Ihr zweiter Platz in der Springprüfung der Klasse S*, dem ersten Highlight der Urban ClassX, war dabei die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.

Sandra Auffarth auf dem Podest

Auf der Starterliste dieser Prüfung am Freitag tauchten neben der Siegerin im Nationenpreis von Aachen auch andere bekannte Namen wie der von Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee auf. Gleich mit zwei Pferden absolvierte die Weltmeisterin den Parcours – auf Cesandro 2 (null Fehler, 70:18 Sekunden) und auf Steve 16 (vier Fehler, 69:81 Sekunden) – und landete auf den Plätzen acht und 36. Für die 33-jährige Bergedorferin war das Turnier bereits einen Tag zuvor gestartet und zwar mit der Springpferdeprüfung der Klasse L am Donnerstagnachmittag. An dieser nahm sie mit Comcador (Wertenote 7,40, Rang 17) und Dinara M (Wertenote 7,10, Rang 21) teil. Noch viel besser lief es für das Duo Auffarth-Comcador bei der zweiten Prüfung des Tages: Mit einer Wertnote von 8,20 holte das Gespann in der Springpferdeprüfung der Klasse M den dritten Platz. Insgesamt neun Mal in fünf verschiedenen Prüfungen ritt Sandra Auffarth in die Wüstinger Arena und nutzte somit das Turnier bestmöglich aus, um ihre jüngeren Pferde unter Turnierbedingungen auszureiten.

Auffarth war jedoch bei Weitem nicht die einzige Reiterin aus der Region, die diese Chance auf sportlichen Wettkampf im Rahmen der Indoor-Winterturnierreihe ausnutzte. Mit dabei waren zum Beispiel mehrere ihrer Vereinskolleginnen vom RV Ganderkesee: So trat Leslie Beilken mehrfach auf Cinderella B5 sowie Lucano 10 an, und landete unter anderem auf dem sechsten Platz in der Abteilung 2 der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L am Freitag. Auch Tabea-Marie Meiners und Sophie Engels starteten in diesem Wettkampf: Meiners schloss das Springen mit Elli M auf Rang 19 ab. Engels ritt mit Carosso 4 auf Rang 28 bei 35 gemeldeten Teilnehmern.

Die Prüfung mit der größten Beteiligung aus Ganderkesee war aber wohl die Springpferdeprüfung der Klasse M am Freitagvormittag. Hier mischten Sandra Auffarth (Platz 8 sowie Rang 36), Heike Jahncke (Rang 33), Tabea-Marie (Rang 44) und Nina-Carlotta Meiners (Ränge 51 und 57) sowie Leslie Beilken (Rang 66) auf insgesamt sieben Pferden mit. Zu Ihnen gesellten sich außerdem Karin Martinsen (Rang 31 und 55) sowie Sören (Rand 32) und Nicolas Pedersen (Rang 48) von der Turniergemeinschaft Wohlde. Auch der RSV Schierbrok war in Person von Kai Gerloff (Rang 56) vertreten.

Carsten Raschen vom RC Hude siegt

Ebenfalls stark und durchaus erfolgreich präsentierte sich der RC Hude bei dem Auftaktturnier der Urban ClassX: Am Donnerstagnachmittag ritten Carsten Raschen und Svenja Hempel bei der Springpferdeprüfung Klasse L in die mit Sand gefüllte Halle und holten unter anderem Platz fünf (Raschen auf Nola 9) und Platz neun (Hempel auf Coockie 5). Die beiden traten am selben Tag auch direkt noch in der Prüfung der Klasse M an und teilten sich dort gemeinsam Rang sechs. Ihr Vereinskollege Moritz Baum wartete noch bis Freitag auf seinen Turnierauftritt, startete dafür aber gleich doppelt in der M-Springpferdeprüfung (Rang 16 auf Chaccolina S und Rang 29 auf All in 10).

Noch einen weiteren Tag mussten sich Kathryn Wolgast, Keno Hermann, Jule Freeriks, Jette Lakeberg und Loort Fleddermann gedulden, bis sie in die Arena reiten konnten. Das Warten lohnte sich aber: So landete Fleddermann beispielsweise auf Platz acht der ersten Abteilung der L-Stilspringprüfung. Zugegebenermaßen schnitt Carsten Raschen noch deutlich besser ab, indem er sich in der zweiten Abteilung neben dem Sieg auf Nola 9 auch den zweiten Platz auf Nevio D sicherte.

Am finalen Turniertag gesellte sich mit Annabelle Menard auch noch der RV Gruppenbühren zu den teilnehmenden Vereinen aus dem Delmenhorster Umland. Sie startete am frühen Morgen bei der Stilspringprüfung der Klasse A* sowohl mit Lumos B (Platz sieben) als auch mit Cachmans Ophelia (Rang 30). Der Oldenburger Wallach Lumos B durfte sich darüber hinaus bei der Springprüfung der Klasse A** beweisen und bescherte seiner Reiterin mit einem Null-Fehlerritt in 60:62 Sekunden den vierten Platz.

Die Reiter und Vereine aus der Region können mit dem ersten Turnierwochenende in Wüsting ebenso zufrieden sein wie die Veranstalter. So freute sich Initiator Helmut Urban, der seit Jahren Mitglied des RV Holle-Wüsting ist, über die positive Resonanz: „Es läuft gut an“, brachte er es kurz und knapp auf den Punkt.

Nach dem gelungenen Start kann sich das Organisationsteam nun auf das nächste Turnier der Reihe konzentrieren. Je nachdem, ob es bis dahin neue Corona-Entscheidungen gibt, könnte es beim zweiten Block vielleicht sogar ein kleines gastronomisches Angebot für die Reiter geben.

Weitere Änderungen stehen dagegen schon fest: Auf der dritten Etappe der Turnierserie werden die Hindernisse nicht mehr vom Ganderkeseer Werner Tapken geplant, der das Heft des Handelns an einen neuen Parcours-Chef abgibt. Und das finale Turnier im Dezember wird ganz ohne Hindernisse auskommen und im Zeichen der Dressur stehen.

Vorerst geht es bei der Urban ClassX-Serie aber mit Springreiten weiter: Vom 26. bis 29. November stehen demnach wieder Prüfungen in den Klassen A bis S auf dem Programm, inklusive eines Youngster-Springens der Klasse M am ersten Turniertag.