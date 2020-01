Nach drei Jahren Altherrenfußball unter der Regie des TV Jahn übernimmt dieses Mal der SV Tur Abdin das Kommando bei den Oldies. Die Aramäer – einst auch Ausrichter der Delmenhorster Stadtmeisterschaften – sind für die Titelkämpfe der Ü50 am Freitag und der Ü40 am Sonnabend zuständig. Beide Turniere finden wie gewohnt in der Stadionhalle statt. Und nach den gewohnten Hallenregeln, für Futsal sind die Altsenioren nicht mehr zu begeistern. Sowieso schrumpft das Teilnehmerfeld von Jahr zu Jahr. Vor zwei Jahren gingen noch 22 Teams an den Start, im Januar 2019 waren es 18 und jetzt sind es nur noch 16.

Dadurch wird natürlich auch der Turnierplan eingedampft. Gleichzeitig könnte das aber eine Chance für mehr Attraktivität oder – besser gesagt – Party sein. Denn anders als im Vorjahr gehört der Freitag wieder der Ü50. Das bedeutet für den Hausmeister der Stadionhalle, dass er vermutlich gegen Mitternacht wider Willen erneut zum Rausschmeißer werden muss, so feuchtfröhlich war es 2017 und 2018. Im Vorjahr wurde am Freitag die Vorrunde der Ü40 ausgetragen, danach ein Kaltgetränk zu sich genommen und sich anschließend auf die Endrunde am Sonnabend vorbereitet. Am zweiten Turniertag mussten die feierfreudigen Ü50er schon zur Mittagszeit ran, quasi als Vorspiel für die Ü40. Da konnte nicht die gewohnte Partystimmung aufkommen.

Döhlen in der Favoritenrolle

Am Freitag spielen sechs Ü50-Teams ihren Meister aus. Der hieß in der Vergangenheit meistens SG Döhlen/Großenkneten, nämlich dreimal in den vergangenen vier Jahren. Im Vorjahr kamen gar keine Zweifel am Triumph der Döhlener auf, auch weil Vizemeister TuS Heidkrug eine „Alu-Allergie“ befallen hatte, wie es Ex-Regionalligaspieler Frank Ritter ausdrückte. Der Chancenwucher des TuS war exorbitant, da war Döhlen abgezockter und gewann alle fünf Spiele. Der VfL Stenum – 2018 knapper Sieger vor Döhlen – hatte in den Vorjahren immer zwei Teams ins Rennen geschickt, stellt jetzt aber nur noch eine Vertretung, auch weil der VfL seit dem Vorjahr mit einer Ü60 an anderen Turnieren teilnimmt. Stammgäste beim Turnier sind der FC Hude und der TV Falkenburg, erstmals ist der Bookholzberger TB dabei. Den Anfang machen um 19 Uhr der FCH und Stenum, gegen 22 Uhr soll der Sieger feststehen. Jeder spielt einmal gegen jeden, eine Partie dauert zehn Minuten.

Auch bei der Ü40 führt der Teilnehmer-Rückgang zu einem übersichtlicheren Ablauf. Es gab schon Turniere, bei denen die Oldies an zwei Tagen zehn Spiele bestreiten mussten, was doch auf die älteren Knochen ging. Explizit bei den besonders engagierten Mittfünfzigern, die als Vielspieler bei beiden Turnieren mitwirkten und somit mehr als ein Dutzend Partien absolvierten. An diesem Sonnabend starten zehn Mannschaften, die sich auf zwei Gruppen verteilen. Erster Anstoß ist um 12 Uhr mittags, ab 16.15 Uhr sind die Halbfinalpartien geplant. Hier muss man auch wieder mit der SG Döhlen/Großenkneten rechnen, die wie bei der Ü50 drei der jüngsten vier Titel einheimste. Wobei: Im Vorjahr schied der Dominator aus dem Landkreis schon in der Vorrunde aus, hier bahnt sich eine Wachablösung an.

2019 feierte Veranstalter TV Jahn mit seiner zweiten Mannschaft den viel umjubelten Triumph. Es gab in der Endrunde ein Endspiel gegen den Harpstedter TB, der nach vier Auftaktsiegen noch durch eine 1:2-Niederlage gegen Jahn II vom Thron geschubst wurde. Auch 2018 wurde der HTB knapp geschlagen Vizemeister. Stark im Kommen ist der Vorjahresdritte aus Falkenburg, der mit seiner über viele Jahre erfolgreichen Ü32 einen regelrechten Jungbrunnen vorweisen kann. Allerdings haben die Falken die deutlich kniffligere Gruppe mit Titelverteidiger Jahn II, Altmeister Döhlen, Baris und Abdin erwischt. Harpstedt hat es in seiner Vorrunde mit Bookholzberg, Ganderkesee, Ippener und Jahn I zu tun.

Gastgeber Tur Abdin ist sicher mehr als ein Geheimfavorit. Draußen wurde Abdin in der Kreisliga Herbstmeister, stellt mit dem ehemaligen syrischen Nationalspieler Maher Malki den besten Torschützen und hat mit den Yousef-Brüdern (Daniel und Yusuf) oder Andreas Eker ehemalige Delmenhorster Fußballgrößen im Aufgebot. Organisationschef Edib Özcan betont allerdings: „Beim Turnier müssen unsere Jungs aber auch bei der Organisation mithelfen. Dazu sind die Ehefrauen, erwachsene Kinder und weitere Angehörige mit eingeplant.“ Die große Abdin-Familie soll es richten. Und vielleicht kann man dem TV Jahn nicht nur als Veranstalter, sondern auch als Titelgewinner nachfolgen.