Dicht an dicht – das geht für die Zuschauer im Stadion wegen Corona nicht. (INGO MÖLLERS)

Bereits an diesem Sonnabend steht für den SV Atlas Delmenhorst das erste Testspiel der Vorbereitung beim Oberliga-Aufsteiger TuS Blau-Weiß Lohne an. Die Partie beginnt um 16 Uhr. Ab der kommenden Woche gibt es aber auch im Düsternortstadion wieder Fußball zu sehen. Am Mittwoch, 29. Juli, stehen sich ab 19 Uhr das Regionalliga-Team und seine Reserve im vereinsinternen Duell gegenüber. Für diese Begegnung gelten wie für alle weiteren Tests (siehe Infokasten) bestimmte Regeln.

Aufgrund der Hygienebestimmungen im Rahmen der Corona-Pandemie dürfen nur Sitzplätze angeboten werden, Tickets für Stehplätze kommen nicht in den Verkauf. Außerdem muss die Abstandsregel eingehalten werden, sodass auf der Tribüne insgesamt 360 Plätze zur Verfügung stehen. Entsprechend ist das auch die maximale Anzahl an Eintrittskarten. Getränke und Bratwurst werden angeboten.

Wie der SVA weiter mitteilt, können die Tickets aus organisatorischen Gründen nur im Vorverkauf bei Intersport Strudthoff, Lange Straße 124, und bei Toyota Engelbart, Hasporter Damm 142 bis 148, erworben werden. Eine Tageskasse ist zunächst nicht geplant. Zum Ticket gehört ein Registrierungsbogen, der von jedem Besucher beim Zugang ins Stadion ausgefüllt abgegeben werden muss. Der Vorverkauf für alle vier Testspiele startet an diesem Sonnabend. Jede Person kann maximal fünf Karten pro Spiel kaufen.

Noch keine Dauerkarten

Die Regelungen gelten zunächst nur für die Saisonvorbereitung. Wie die Bedingungen zum Saisonstart sein werden, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Deshalb können die Blau-Gelben bis auf Weiteres noch keine Dauerkarten für die kommende Spielzeit anbieten. Sobald es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, informiert der Verein darüber.

Der Vorverkauf für das Blitzturnier mit dem SV Baris und dem VfL Wildeshausen, das am 2. August im Stadion über die Bühne geht, wird derweil vom Ausrichter SV Baris organisiert und erfolgt in dessen Vereinsheim an der Lerchenstraße sowie beim Delmenhorster Autoteilevertrieb, Hasporter Damm 188.

Weitere Informationen

Die Testspiele im Delmenhorster Stadion

SV Atlas gegen SV Atlas II (Mittwoch, 29. Juli, 19 Uhr, Eintritt vier Euro)

SV Atlas gegen VfL Oldenburg (Sonnabend, 8. August, 16 Uhr, Eintritt acht Euro)

SV Atlas gegen Bremer SV (Sonntag, 9. August, 16 Uhr, Eintritt acht Euro)

SV Atlas gegen Teutonia 05 Ottensen (Sonnabend, 22. August, 17 Uhr, Eintritt acht Euro)

Für alle Partien stehen nur Sitzplätze zur Verfügung.