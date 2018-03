Hildesheim/Oldenburg. Die Akteure vom Atlas-Bowling-Club Delmenhorst haben drei Titel bei den Landesmeisterschaften eingeheimst – dank der Erfolge lösten einige von ihnen auch das Ticket zu den Deutschen Meisterschaften. Der Nachwuchs startete dabei in Hildesheim, die Senioren gingen in Oldenburg an die Bahnen.

Fabian Franz trat bei den Junioren an und absolvierte alle zwölf Spiele – trotz einer Verletzung. Nach den ersten Begegnungen belegte er Rang eins, sein Teamkamerad Theis Reinhold hatte den dritten Platz inne. In der Schlussrunde spielte Kai-Carsten Emmrich aus Braunschweig dann groß auf und schob sich auf den zweiten Platz. Reinhold hielt gut mit, schaffte es aber nicht, Emmrich zu verdrängen, und blieb letztlich Dritter.

Franz erwischte derweil einen schwächeren Tag in der Schlussrunde, um seinen Titel und das DM-Ticket musste er aber nicht mehr bangen – der Vorsprung war schlichtweg zu groß. „Damit bleibt der Titel in der Familie. Im vergangenen Jahr sicherte ihn sich sein Bruder Jonas Franz in Delmenhorst. Für Theis Reinhold ist die Bronzemedaille der Lohn für den damals undankbaren vierten Platz“, berichtete ABC-Kollege Christian Knospe.

Jonah Böttcher zeigte in der B-Jugend in der Vorrunde gutes Bowling und wurde Dritter. Am zweiten Tag wiederholte er seine Leistung, rutschte aber trotzdem auf Rang vier ab. Knospe: „Dennoch qualifizierte er sich für das Finale der besten Vier. Hier hatte er aber keine Chance gegen die Topspieler.“ Schlussendlich blieb er auf Rang vier kleben, der ihn aber gleichfalls zur DM nach München bringt. In derselben Klasse landete Sebastian Meyer auf Rang fünf, Till Hüser wurde Siebter.

In der Gruppe der A-Jugend trat Patrick Parus an. „Hier bekam er es mit den beiden Topspielern Mathijs Beverdam und Thorben Hinrichs vom TuS Haren zu tun. Während Beverdam absolutes Topbowling zeigte, einen Schnitt von 210,44 Pins aufwies und sich damit den Landestitel redlich verdiente, kämpften Hinrichs und Simon Reschke aus Braunschweig um Rang zwei“, berichtete Knospe. Parus lieferte keineswegs eine schlechte Leistung ab, in den Medaillenkampf konnte er jedoch nicht eingreifen. Ein möglicher Grund: das krankheitsbedingte Fehlen seiner Trainer Tatjana Fritzsch und Olaf Weiß.

Ortswechsel: In Oldenburg versuchte Bernd Horstmann sein Glück in der Altersklasse Senioren C. Sowohl er als auch der ehemalige ABC-Spieler Arthur Dähn übten ordentlich Druck auf Dieter Borgward aus, der diesem aber standhielt und sich gegen die Konkurrenten behauptete. Horstmann spielte einen Schnitt von 183,6 Pins und sicherte sich dank der ausgeglichener Leistung Platz zwei vor dem pingleichen Dähn. Bei den Seniorinnen der Klasse A vertraten Elke Deede und Elke Delik die ABC-Farben. In der Vorrunde fand sich Deede knapp hinter Petra Pinkepank (Hildesheim) wieder. In der Zwischenrunde legte sie aber genauso wie Delik noch eine Schippe drauf, sodass beide ABC-Damen in das Finale einzogen. Knospe: „Delik zeigte nochmals gutes Bowling, hat aber die verlorenen Pins aus der Vorrunde nicht mehr aufholen können. Mit einem Schnitt von 166,5 rangierte sie auf dem vierten Platz.“

Deede lieferte sich im Finale einen offenen Schlagabtausch mit Pinkepank, den sie letztlich für sich entschied. Damit qualifizierte sich auch Deede für die Deutsche Meisterschaft.

In der Klasse der Senioren C trat Christa Proschek an und wusste dort zu überzeugen. Sie erzielte zwar einen Pin weniger als Doris Peters, aber dank des besseren Altersbonus sicherte sie sich den Landestitel und fährt somit ebenfalls zur Deutschen Meisterschaft der Senioren. Bei den Senioren A landete Jürgen Neumann mit einem Schnitt von 160,42 Pins auf Rang 14.