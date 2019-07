Nun ist es offiziell: Der Ticketverkauf für die DFB-Pokalpartie zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem SV Werder Bremen beginnt an diesem Freitag, 5. Juli. Bis einschließlich Montag, 8. Juli, können Karten zunächst nur online über www.werder.de vorbestellt werden. Alle Bestellungen, die in diesem viertägigen Zeitraum eingehen, werden gleichrangig behandelt.

Ab Dienstag, 9. Juli, werden Tickets in den Geschäftsstellen des WESER-KURIER verkauft. Drei Tage später, also ab dem 12. Juli, können sie zudem im Werder-Ticketcenter an der Franz-Böhmert-Straße 1c in Bremen erworben werden. Wer in die Fankurve des SV Atlas möchte, muss die Kategorie „West“ oder „Atlas Delmenhorst Stehplatz“ buchen. Ermäßigte Eintrittskarten sind ausschließlich bei Werder erhältlich.

Die Tickets gibt es in Preisstufen zwischen 15 und 40 Euro (siehe Infobox). Die Fahrkarte für das VBN-Netz ist bereits im Ticket enthalten. Zudem gilt das von den Bundesliga-Spieltagen des SV Werder bewährte Verkehrskonzept rund um das Weserstadion. Es stehen die bekannten „Park and Ride“-Möglichkeiten zur Verfügung.

„Atlas ist zu meinem Verein geworden, trotzdem ist es für mich nicht der einzige Verein in Delmenhorst. Wir würden uns daher sehr über die Unterstützung von allen Delmenhorstern, insbesondere der anderen Vereine, freuen. Auf die Westtribüne gehen circa 9000 Zuschauer und wenn wir der Gastmannschaft im Osten Paroli bieten wollen, dann müssen wir Delmenhorster zusammenhalten und im Stadion präsent sein. Also lasst uns die Westkurve vollmachen“, sagt Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SVA.

Präsident Manfred Engelbart hofft: „Vielleicht knacken wir den Rekord und machen bei einem DFB-Pokalspiel unter Beteiligung eines Amateurvereins das Stadion mit 42 000 Fans voll. Dazu brauchen wir jeden Delmenhorster Fußballfan.“

Weitere Informationen

Ticketpreise

Kategorie 1 (40 Euro)

Nord Mitte Oberrang, Nord Mitte Unterrang (Reihe 10 bis 19), Süd Mitte Oberrang, Süd Mitte Unterrang (Reihe 10 bis 29)

Kategorie 2 (30 Euro)

Nord Mitte Unterrang (Reihe 1 bis 9), Nord Seite Unterrang (Reihe 10 bis 29), Nord Seite Oberrang, Süd Mitte Unterrang (Reihe 1 bis 9), Süd Seite Unterrang (Reihe 10 bis 29), Süd Seite Oberrang

Kategorie 3 (25 Euro)

Nord Seite Unterrang (Reihe 1 bis 9), Süd Seite Unterrang (Reihe 1 bis 9), West Oberrang, West Unterrang (Reihe 10 bis 29), Ost Oberrang

Kategorie 4 (15 Euro)

West Unterrang (Reihe 1 bis 9)

Kategorie 5

Steh Erwachsene (15 Euro), Steh ermäßigt - Schüler/Studenten - (11 Euro), Rollstuhlfahrer (5 Euro) SEE