Als Tim Coors im Jahr 2017 zur HSG Delmenhorst zurückkehrte, hatte er eine Menge Zweitliga-Erfahrung im Gepäck. (INGO MÖLLERS)

Es war am Abend des 21. Februar 2014, als Tim Coors einen ganz besonderen Antrieb hatte. Er wollte so richtig zeigen, was er als Handballer zu leisten imstande ist. In der 2. Bundesliga trat er mit seinem damaligen Verein SG BBM Bietigheim beim TUSEM Essen an. Sein Team legte eine starke Saison hin, befand sich sogar auf Aufstiegskurs. Mit einem Sieg bei der Mannschaft aus dem Ruhrgebiet wollten die Baden-Württemberger den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen. Das sollte ihnen gelingen, und zwar in eindrucksvoller Manier. Die SG BBM fegte den Gastgeber mit 39:28 aus der Halle. Tim Coors hatte an dem Erfolg einen großen Anteil, erzielte acht Treffer – und zeigte damit nicht zuletzt seinen Verwandten, was er draufhat.

Seine Familie verfolgte die Partie live Ort, die seiner Verlobten ebenfalls. Letztere wohnt im Ruhrgebiet, sodass sich das Duell zwischen Coors’ Team und Essen für einen Besuch förmlich anbot. „Für sie war es der kürzeste Weg, um sich auch mal ein Spiel von mir anzugucken“, erklärt der Rückraumspieler, der seit 2017 für die Männer der HSG Delmenhorst aktiv ist. Er ließ sich von den besonders interessierten Beobachtern jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Sie verliehen ihm noch mehr Motivation, die Coors in eine bemerkenswerte Leistung ummünzte. „Da wollte man sich dementsprechend präsentieren“, sagt er. Aber nicht nur Coors selbst glänzte, sondern das gesamte Team.

„Die Enztäler sollten über die gesamten 60 Minuten der Partie ihren Stempel aufdrücken. Ob angesichts der Beweglichkeit und Aggressivität in der Abwehr, dem schnellen Umschaltverhalten oder auch der Disziplin im Angriff waren die Gäste dem TUSEM immer mindestens einen Schritt an diesem Abend voraus“, berichtete der „Stadtspiegel“ aus Essen damals. Die Hausherren, bei denen unter anderem der heutige Nationalspieler Julius Kühn mitwirkte, blieben vor fast 2000 Zuschauern nur bis zum 4:5 in Schlagdistanz, dann setzten sich die Gäste ab. Über 8:4 stellten sie auf 12:6, zur Pause betrug der Vorsprung der Bietigheimer beim Stand von 18:9 gar neun Tore.

„An den Kräfteverhältnissen änderte sich auch in Halbzeit zwei nicht viel. Die Gäste verwalteten ihr Polster aus den ersten dreißig Minuten und der TUSEM versuchte, an diesem schwarzen Tag noch Schadensbegrenzung zu betreiben. Doch Mitte des zweiten Durchgangs schlich sich bei den Hausherren noch einmal eine kleine Schwächephase ein, die Bietigheim prompt nutzte, um auf 33:21 (51.) zu enteilen und so wieder den am vergangenen Wochenende verlorenen Aufstiegsplatz zurückzuerobern“, schrieb der „Stadtspiegel“.

Von ihrer starken Vorstellung waren die Gäste laut Coors sogar selbst überrascht. „Wir haben da vorher alle nicht mit gerechnet, und auf einmal zaubern wir da so was auf die Platte“, blickt der 32-Jährige zurück. Die Partie habe einen großen Teil zum Aufstieg beigetragen. „Danach haben wir nicht mehr so viele Spiele verloren“, erinnert er sich.

In der damaligen Hinrunde hatte Coors übrigens noch keine Hauptrolle in den Reihen der SG BBM übernommen, kam meistens eine Viertelstunde oder 20 Minuten zum Einsatz. Als sich jedoch der Rückraumrechte Hannes Lindt einen Kreuzbandriss zuzog und für die komplette Rückrunde ausfiel, wurde Coors zum Protagonisten. Unglücklicherweise war er aber auch selbst einige Wochen später aufgrund eines Daumenbruchs zum Zuschauen gezwungen. Die Saison nahm so für ihn ein vorzeitiges Ende. „Ich konnte den Aufstieg nur von der Bank aus bejubeln“, bedauert Coors.

Bis dahin hatte er in der Rückrunde aus seiner Sicht „eigentlich echt gut gespielt“. Dennoch wurde sein Vertrag nicht verlängert. Coors vermutet, dass das auch an seiner Verletzung lag, die dafür sorgte, dass ihm am Ende sechs, sieben Partien fehlten. „Es bestand die Möglichkeit, dass ich vielleicht in Bietigheim hätte bleiben können, aber die haben das so lange hinausgezögert und waren sich nicht sicher“, schildert der Rückraumakteur. Er könnte sich vorstellen, dass der Verein sich nach einer Alternative umschaute, die vielleicht auch günstiger gewesen sei. „Gefühlt war das so“, sagt Coors. Auf jeden Fall wollte er nicht ewig warten, sondern auch Planungssicherheit haben. So kam es, dass er sich einen Klub in der Nähe seiner Heimat suchte – was mit den HF Springe aus der Nähe von Hannover auch klappte.

Wenngleich Coors somit nicht mit Bietigheim im Oberhaus des deutschen Handballs aktiv war, denkt er gerne an seine Station in Baden-Württemberg zurück. „Sportlich gesehen war das für mich die erfolgreichste Zeit“, sagt er. Für ihn persönlich sei es vielleicht nicht ganz so gut gelaufen, aber mit der Mannschaft sei er eben erfolgreich gewesen. Auch die Bedingungen vor Ort gefielen ihm. „Ich bereue die drei Jahre nicht“, stellt der 32-Jährige klar.

Mit der HSG Delmenhorst strebt Coors in der kommenden Saison den Aufstieg in die 3. Liga an. Sollte das gelingen, würde er ein besonderes Quintett vervollständigen. Dann wäre er in die fünf höchsten Spielklassen Deutschlands aufgestiegen: in Liga eins mit Bietigheim, in Liga zwei mit Springe und in die Ligen drei bis fünf mit den Delmenhorstern. Für das Vorhaben hat Coors übrigens ein Wunschszenario: „Eine komplette Saison – und vielleicht mit einer vernünftigen Meisterschaftsfeier zum Schluss.“

Zur Person

Tim Coors (32)

wurde in Delmenhorst geboren und spielt seit 2017 für die Männer der HSG. Bereits in seiner Jugendzeit war er für die Delmestädter und für den TV Neerstedt aktiv und kehrte somit vor rund vier Jahren zu seinen Wurzeln zurück. Der Rückraumspieler sammelte zuvor Erfahrung in der 2. Bundesliga bei der SG BBM Bietigheim und den HF Springe. In 102 Zweitligapartien erzielte er 183 Treffer.