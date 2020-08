Tim Richter vom Huder Tennisverein hat sich beim stark besetzten Seebäder-Turnier auf Wangerooge in die Siegerliste bei den Herren 30 eingetragen. Zudem drang er in der offenen Mixed-Konkurrenz bis ins Viertelfinale vor. Im Einzel war Richter an Position eins gesetzt und hatte zunächst ein Freilos. Anschließend gewann der Huder deutlich mit 6:0, 6:0 gegen Nils-Christian Hanke (TV Heimgarten) und war auch im Finale beim 6:2, 6:3 gegen Philip Hindersmann (THC Münster) eine Klasse für sich.

Im gemischten Doppel traf Richter mit seiner Partnerin Merle Herold (Tennisverein Visbek) auf Paarungen, deren Akteure überwiegend in den deutschen Ranglisten geführt werden. Nach einem lockeren 6:3, 6:2-Auftaktsieg über Lina Wennemann und Jannik Sorge (SV Arminia Gütersloh) bekamen es Herold/Richter mit dem topgesetzten Duo Nicole Rivkin und Jan Heine (DTV Hannover/Oldenburger TeV) zu tun. Erst nach großem Kampf und einer auf hohem spielerischen Niveau ausgetragenen Partie mussten sie sich knapp mit 3:6, 6:3, 5:10 geschlagen geben. „Das war eine tolle Woche hier in der südlichen Nordsee. Wenn man dann auch noch erfolgreich ist, dann ist ein Wiederkommen praktisch ein Muss“, resümierte Richter, der erstmals bei diesem Turnier aufgeschlagen hatte. Weitere hiesige Starter gab es nicht.

Glander bei Huder Open Zweiter

Auch Carsten Glander feierte mit der Vizemeisterschaft bei den Huder Open einen Erfolg. Der Akteur des TC Blau-Weiß Delmenhorst ging – obwohl er bei den Herren 30 startberechtigt war – in der Herren-Konkurrenz an den Start. Er war mit Leistungsklasse drei topgesetzt und feierte zum Auftakt einen 6:0, 6:1-Kantersieg über Jorim Lassmann (TSV Wulfsdorf), zeigte sich mit seinen Leistungen im weiteren Verlauf der Turniertage aber nicht ganz zufrieden: „Ich hatte wiederholt Startschwierigkeiten. Nur gut, dass ich mich im Verlauf der Matches steigern konnte.“

So musste Glander bereits im Viertelfinale in die Verlängerung, ehe er mit 0:6, 6:1, 10:5 über Tim Schnorr (TV Stadtwerder) erfolgreich war. Im Halbfinale agierte Glander wieder souverän und setzte sich mit 6:1, 6:3 gegen den an Position drei gesetzten Lukas Cremers (TV Varel) durch. Im Endspiel gab es aber eine Parallele zum Viertelfinale. Der Delmenhorster blieb anfangs erneut weit unter seinem Leistungsvermögen. Er steigerte sich zwar, unterlag jedoch Alexander Kraft (TV Varel) mit 1:6, 6:3, 7:10.

Für die weiteren hiesigen Starter in dieser Konkurrenz, Jamiro Timmermann und Carl Hagen Vienenkötter vom Huder TV, war spätestens in der zweiten Runde Endstation. Das galt auch für Torsten Spille und Moritz Tschörtner vom TC Blau-Weiß Delmenhorst beziehungsweise Huder TV bei den Herren 30. In den Nebenrunden erkämpften Tschörtner und Jörg Albrecht (TC Blau-Weiß Delmenhorst, Herren 40) dritte Plätze.