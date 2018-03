Dean Schmidt übernimmt bei der HSG. (Ingo Moellers)

Hude. Die Nachricht traf die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg und den Vorstand überraschend: Trainer Timo Stein ist zurückgetreten. Er gibt private Gründe an. „Es war ein kurzer Schock für uns“, berichtet Michaela Cordes, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Er hat gesagt, dass er es zeitlich einfach nicht mehr schafft. Er hat es im Januar versucht, aber es ging nicht. Genaueres wissen wir auch nicht“, fügt sie hinzu. Die Handballspielgemeinschaft hat jedoch bereits einen Nachfolger gefunden, auch wenn dieser lediglich übergangsweise einspringt. Es ist ein alter Bekannter: Dean Schmidt betreut die Damen bis zum Saisonende.

Schmidt ist Steins Vor-Vorgänger und betreute die Handballerinnen bis Ende 2016 bereits rund 18 Monate, bevor er ein Studium aufnahm und daher das Traineramt beim Oberligisten abgeben musste. Doch nun hat er bis April vorlesungsfreie Zeit und „schafft es zeitlich auch im Mai bis Saisonende“, sagt Cordes. Sie bezeichnet es als Glückfall, dass Schmidt zur Verfügung steht. Vom Verein trennte er sich nämlich nie, leitete montags das Stützpunkttraining mit der Jugend und den Damen. „Er kennt die Mannschaft und weiß über sie Bescheid“, sagt Cordes.

Timo Stein ist zurückgetreten. (INGO MOELLERS)

Diese sei nach Steins Rücktritt ebenfalls kurz geschockt gewesen, habe es jedoch sehr positiv aufgenommen, dass Schmidt als Interimstrainer übernimmt. „Die Spielerinnen freuen sich auf ihn“, versichert die stellvertretende Vorsitzende. Schließlich habe die Atmosphäre gestimmt, als er das Team wegen seines Studiums als Haupttrainer verlassen musste.

Am Sonnabend steht nun die „Comeback-Premiere“ für Schmidt an. Dann wird sich zeigen, ob die Damen den unerwarteten Trainerwechsel gut verkraftet haben. Neben Schmidt sitzt Gaylord Klammt mit auf der Bank. Der Vorsitzende der HSG Hude/Falkenburg will sich ein Bild des Zustands der Mannschaft machen. Diese will gegen den TV Cloppenburg zwei Punkte holen, um an den Spitzenteams dranzubleiben. Es ist die vierte Auswärtspartie in Folge.

Wie es dann in der kommenden Saison weitergeht, steht noch nicht fest. „Aber da haben wir ja jetzt etwas Zeit“, meint Cordes. Und die HSG ist es gewohnt, neue Trainer zu finden. Stein hatte erst im Februar 2017 übernommen. Er war der vierte Trainer in knapp zwei Jahren.