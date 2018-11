Schwierige Aufgabe für den VfL Wildeshausen: Marcel Bragula wird seine Elf gegen Obenstrohe perfekt einstellen müssen. (Ingo Möllers)

Wildeshausen/Obenstrohe. Vorentscheidenden Charakter besitzt das Duell keinesfalls, richtungsweisend im Titelkampf der Fußball-Bezirksliga könnte der Ausgang der Partie dagegen allemal sein: Wenn der VfL Wildeshausen das Spitzenspiel gegen den TuS Obenstrohe gewinnt, rückt er bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heran – bei einem Spiel weniger wohlgemerkt. Verliert die Elf von Trainer Marcel Bragula diesen Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr im Krandelstadion) dagegen, dann zieht der TuS auf sieben Zähler davon. Und Stand jetzt wird der Titel nur über eines der beiden Teams vergeben werden. Immerhin hat der Dritte, der VfL Stenum, bereits zehn Zähler Rückstand auf Obenstrohe und sechs auf Wildeshausen. Außerdem präsentiert sich das Spitzenduo verglichen mit den restlichen Bezirksliga-Teams weitestgehend konstant, wenngleich beide von Ausrutschern nicht gefeit sind beziehungsweise waren.

So oder so: Die Vorfreude auf das Spitzenspiel ist groß. „Tabellarisch und aufgrund der Leistungen freuen wir uns auf so ein Spektakel“, sagt TuS-Coach Rainer Kocks, „ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und dann wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Mal sehen, wer die bessere Mannschaft ist.“ Letztendlich entscheide aber wahrscheinlich die Tagesform über den Ausgang. Unbekannt sind sich die beiden Topteams jedenfalls nicht. Laut Kocks ähneln sie sich sogar: Fußballerisch, technisch sowie taktisch gut ausgebildet, zudem immer wieder um Tempo bemüht. Kocks: „Das wird sicherlich ein sehr schnelles und interessantes Spiel.“

Er hat vor allem Respekt vor der Defensive der Wildeshauser. Mit erst sieben Gegentreffern stellen die Krandelkicker die beste Abwehr der Bezirksliga. Erst am Reformationstag hat die Elf von Trainer Marcel Bragula ihre defensiven Qualitäten eindrucksvoll bewiesen: Sie schaltete die Tempodribbler der Offensivmaschine SV Baris Delmenhorst über 90. Minuten nahezu komplett aus, ließ bei dem 1:0-Sieg nicht mal eine Handvoll an Chancen zu – zum ersten Mal in der Saison blieb Baris ohne Tor. „Das haben wir herausragend gemacht“, sprach Bragula seiner Defensive nach Abpfiff nicht umsonst ein Lob aus.

Doch der anspruchsvolle Trainer wäre eben nicht er selbst, wenn er sein Team nicht sofort wieder anstacheln würde. So meinte er mit Blick auf das Spitzenspiel, dass es mit solch einer Leistung gegen den TuS Obenstrohe eng werden wird. „Gegen einen Lars Zwick und einen Jannis Theesfeld dürfen wir uns auch keine Fehler erlauben, die beiden bestrafen das sofort“, warnte Bragula. Zweifelsohne sind die beiden TuS-Offensivakteure brandgefährlich. Theesfeld bringt es auf elf Tore, Zwick auf acht. Und das bringt einen schon schnurstracks zum nächsten Punkt: Mit 29 Treffern hinkt der VfL dem TuS (35 Tore) zwar nur etwas hinterher, in den jüngsten drei Partien präsentierte sich die Wildeshauser Offensive jedoch recht unbeständig. Welches Gesicht zeigt die Bragula-Elf also am Sonntag? Tritt sie unkonzentriert, teils schläfrig und inkonsequent wie gegen den VfL Stenum (0:0) und den SV Baris auf oder so effizient, schnell und eiskalt wie gegen den ESV Wilhelmshaven (4:0)?

Strukturen verändert

Das Topspiel der Bezirksliga verspricht also jede Menge Spannung und Unterhaltung. Wobei es jedoch durchaus überraschend ist, dass der TuS nach 13 Spieltagen von der Spitze grüßt. Denn in den vergangenen Saisons belegte der Verein zwar regelmäßig einen Platz im oberen Tabellendrittel, zum ganz großen Wurf reichte es jedoch nie. „Wir haben schon immer eine gute Rolle gespielt und uns auf einem einstelligen Tabellenplatz gesehen“, sagt Rainer Kocks. Nie hätte er aber mit einer solch überragenden Serie gerechnet. Wie diese Leistung zu erklären ist? Zum einen spielt Obenstrohe ähnlich wie der VfL schon länger in der mehr oder weniger gleichen Kaderkonstellation zusammen – als Team sei man mittlerweile richtig zusammengewachsen. Zum anderen hat der TuS in der Sommerpause an einigen Stellschrauben gedreht. „Mit Marc Bury haben wir einen zweiten Trainer geholt, das Zusammenspiel klappt gut. Außerdem haben wir an der Ausrichtung etwas verändert, unsere Defensive verstärkt“, erklärt Kocks. Offensichtlich hat gerade Letzteres großen Anteil an dem Lauf der Obenstroher. Nur zum Vergleich: In der vergangenen Saison kassierte der TuS 56 Gegentreffer. Mit Abstand die meisten der Top-Vier. In der laufenden Spielzeit hat Obenstrohe jedoch eine erstaunliche Wandlung genommen. Nur 14-mal klingelte es im Kasten der Kocks-Elf, die damit die zweitbeste Defensive der Liga stellt.

Ist nun also der große Wurf möglich? „Natürlich ist der Aufstieg ein Thema, wir werden ja auch darauf angesprochen“, antwortet Kocks, erinnert aber gleichzeitig daran: „Wir sind eines der wenigen Teams, das den Aufstieg nicht offensiv als Ziel ausgegeben hat. Wir wären aber auch das letzte, dass sich dem versperren würde.“ Allzu viele Gedanken an den Titel will er nicht verschwenden, wenngleich man das Gefühl von oben auf die Liga zu blicken, nicht verlieren möchte. Kocks: „Wenn es läuft, dann läuft es eben. Das wollen wir jetzt genießen.“