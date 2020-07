Tobias Duffner (FR)

Der SV Atlas Delmenhorst hat nun auch sein Team an der Seitenlinie verstärkt. Tobias Duffner übernimmt das Amt des Torwart-Trainers und wurde der Mannschaft bereits vorgestellt.

Der 36-Jährige beendete seine aktive Laufbahn im Mai 2019 nach zehn Jahren bei der U23 des SV Werder Bremen. Er absolvierte 31 Partien in der 3. Liga und gehörte zum erweiterten Bundesliga-Kader. Seine vorherigen Stationen waren SV Ahlerstedt/Ottendorf, Kickers Emden, TuRa Düsseldorf, Brinkumer SV, VfR Neumünster, Holstein Kiel und SC Weyhe.

„Wir wollen uns immer professioneller und breiter aufstellen und das auch im Trainerteam. Mit Tobias Duffner konnten wir geballte Erfahrung und Qualität verpflichten, von seinem Erfahrungsschatz werden alle drei Keeper profitieren“, ist sich Bastian Fuhrken, Leiter Leistungssport beim SVA, sicher. Duffner, der im Bereich Sportwissenschaft/Sportökonomie an der Universität Leipzig derzeit auch seinen Doktor macht, kennt sein Aufgabenfeld bereits aus der Vergangenheit. „Ich war schon bei Werder eine Art Talententwickler und habe dabei vor allem mit den Torhütern gearbeitet.“ Am SV Atlas reizt Duffner einiges: „Echte Fußballatmosphäre bei mehr als 1000 Zuschauern, das macht einfach Spaß. Ich freue mich auch auf das Wiedersehen mit den vielen Ex-Werderanern beim SV Atlas.“

Henry Kampert, der bisher auf rein ehrenamtlicher Basis mit den Keepern der Blau-Gelben gearbeitet hat, begrüßt Duffners Verpflichtung ausdrücklich und wird zur Freude von Fuhrken weiterhin Teil des Trainerteams bleiben. „Henry ist vor zweieinhalb Jahren zum SV Atlas gekommen, vorher gab es keinen Torwart-Trainer. Er hat den Verein unheimlich positiv unterstützt und wird dies auch in Zukunft in der Zusammenarbeit mit Tobi Duffner machen. Als Inhaber einer Versicherungsagentur steht er mitten im Beruf, ein ,ehrenamtlich' kann da nicht zur Verpflichtung werden, durch den Aufstieg mussten wir uns somit breiter aufstellen“, erklärt Fuhrken.

Neuer „Hosen-Sponsor“

Unterdessen hat Atlas auch einen neuen Sponsor für sich gewonnen. In der kommenden Saison prangt das Logo von Gerüstbau Haferkamp auf den Hosen der Spieler. „Haferkamp ist ein starkes, bodenständiges Unternehmen aus der Region. Die Chemie hat sofort gestimmt, beide Seiten können von dieser Partnerschaft optimal profitieren“, freut sich Stefan Keller, Vorstand Marketing und Vertrieb des SVA.

„Ich bin gebürtiger Delmenhorster und leidenschaftlicher Fußballfan, Atlas ist mir richtig ans Herz gewachsen. Was hier in kurzer Zeit erreicht wurde, wie viel Power da drinsteckt, da wird hart gearbeitet, das kann ich gut ab. Es macht Spaß zu sehen, wie die Delmenhorster hinter dem Verein stehen“, sagt Maik Haferkamp, Geschäftsführer der Firma mit Sitz in Ganderkesee. Gerüstbau Haferkamp wird mit dem Engagement automatisch auch Mitglied im „SV Atlas Club“, dem Netzwerk für Sponsoren und private Förderer.