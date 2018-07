Tabea-Marie Meiners vom RV Ganderkesee wurde Achte. (Nico Nadig)

Rastede. Loort Fleddermann vom RC Hude hat an diesem Mittwoch beim 70. Oldenburger Landesturnier in Rastede zu überzeugen gewusst: Bei der Springprüfung der Klasse L, gleichzeitig die zweite Wertung bei den Junioren, wurde er auf seinem Wallach Qalito Zweiter. Das Duo blieb in 60,74 Sekunden fehlerfrei, Siegerin Lea Kamphaus (RSV Handorf-Langenberg) war auf ihrer Stute La Matina nur knappe zwei Sekunden schneller. Fleddermanns Vereinskamerad Frederik Geue schaffte es ebenfalls, sich in dieser Prüfung zu platzieren: Auf Confiance wurde er Fünfter. In der Zwischenwertung bei den Junioren belegt Geue aktuell den zweiten Platz. Mit seinen 64,500 Punkten liegt er nur knapp hinter dem Führenden (67,000 Punkte). Fleddermann belegt mit 56,000 Zählern Rang sechs.

Am frühen Morgen sicherte sich bereits Melanie Scheel vom RV Grüppenbühren die bronzene Schleife bei der Dressurprüfung der Klasse L*-Kandare. Über eine Platzierung konnte sich ebenfalls die RVG-Reiterin Jessica Schmidt freuen: Sie beendete die M*-Dressur, die erste Wertung bei den Jungen Reitern/Reitern, auf dem 16. Platz. Für ihre Darbietung auf dem Hannoveraner Wie Du erhielt sie 66,919 Prozent.

Am Mittwoch wurde mit der Zeitspringprüfung der Klasse M* die zweite Wertung bei den Jungen Reitern beziehungsweise Reitern ausgetragen. Torsten Tönjes vom RV Ganderkesee hatte sich hier im ersten Durchgang die Silbermedaille geholt, und auch diesmal war er wieder vorne mit dabei: Er holte sich den dritten Rang. Auf Ludwig’s Lust blieb er ein weiteres Mal fehlerfrei und war mit 60,52 Sekunden auch recht flott unterwegs. Über eine Platzierung unter den besten Zehn konnte sich auch Tabea-Marie Meiners (RV Ganderkesee) freuen: Auf Luc M durchquerte sie den Parcours in 61,20 Sekunden ohne Fehler und landete damit auf Rang acht. Jenny Tönjes und ihr Wallach Luca Toni schlossen die Prüfung auf dem 16. Rang ab.