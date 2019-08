Hudes Mohamed Alawie (rot) und Stenums Julian Dienstmaier (weiß) gehören auch in dieser Saison zu den wichtigsten Spielern ihrer Vereine. (INGO MöLLERS)

Fünf Mannschaften aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg gehen in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems an den Start. Im ersten Teil beleuchteten wir die Aussichten der Delmenhorster Teams SV Tur Abdin und SV Baris. In dieser Ausgabe sind die Landkreis-Vereine VfL Stenum und FC Hude sowie der Aufsteiger TuS Heidkrug an der Reihe.

VfL Stenum: Die zurückliegende Saison verlief durchwachsen für die Kicker vom Kirchweg. Großes Verletzungspech verfolgte die Mannen von Trainer Thomas Baake, der mehr als 40 Akteure einsetzte. Letztlich stand Platz acht zu Buche, dieser soll es mindestens wieder werden. Helfen sollen dabei diverse Talente, die vergangenes Jahr in die A-Junioren Landesliga aufstiegen und nun in den Herrenbereich wechseln. „Die Youngster machen einen hervorragenden Eindruck bislang“, lobt Baake. Zudem ist er im Großen und Ganzen mit der Vorbereitung zufrieden. „Es ist noch nicht alles top, es ist noch Luft nach oben, aber ich bin schon zufrieden“, sagt er. Vor allem die Mischung aus erfahrenen Akteuren wie Maximilian Klatte, Julian Dienstmaier oder Arnold Koletzek und einer guten Handvoll Teenager aus dem eigenen Nachwuchs erfreut ihn. „Die Jüngeren und Älteren sind nicht unter sich, es mischt sich gut“, berichtet er. Der VfL hat sich auf die Fahnen geschrieben, häufiger die Initiative zu ergreifen. Die Konterstärke soll darunter jedoch nicht leiden.

Stenum startet erstmals seit Jahren mit einem Heimspiel. Den Gegner Frisia Wilhelmshaven (Sonntag, 15 Uhr) zählt Baake wie auch den Kontrahenten am zweiten Spieltag, GVO Oldenburg, zu den Aufstiegskandidaten. „Die Freude ist bei uns groß, dass wir endlich mal zu Hause beginnen dürfen. Ich finde es ganz gut, dass wir direkt gegen die beiden großen Favoriten ranmüssen, auch wenn es Leute gibt, die lieber ein einfacheres Auftaktprogramm gehabt hätten. So wissen wir gleich, wo wir stehen“, meint Baake.

FC Hude: Mit einem sehr ambitionierten Ziel geht das Team von Trainer Lars Möhlenbrock in die Saison. Die Spieler haben beschlossen, dass sie in die Top Fünf der Liga wollen. „Das kommt von den Jungs selber. Sie wollen das Niveau der Hinrunde wiederholen und konstant über eine ganze Saison zeigen“, berichtet der FCH-Coach. Er hält das Ziel für realistisch. „Auch letzte Saison hatten wir mit den Top Zehn als Aufsteiger ein ambitioniertes Ziel. Überfordernd darf es nicht sein, aber das ist es auch nicht“, meint er.

Grundsätzlich hält er die Liga für ausgeglichener als zuletzt, als der VfL Wildeshausen das dominante Team stellte. „Ich denke nicht, dass der SV Brake die Rolle des VfL einnehmen kann. Ich sehe oben viele Mannschaften. Frisia, GVO, auch BW Bümmerstede, SV Wilhelmshaven, VfL Stenum und SV Tur Abdin können oben mitspielen. Wir gehören da auch zu. Letztlich geht es darum, wer seine Leistungen konstant abrufen kann“, sagt Möhlenbrock.

Die Vorbereitung sei sehr gut verlaufen. „Wir gehen dieses Jahr nicht mit der Hypothek von Verletzen in die Saison. Im Pokal gegen Baris hat man schon gesehen, dass wir sehr weit sind, auch wenn man noch ein paar Kleinigkeiten verbessern muss. Es lief insgesamt sehr gut“, sagt der Hude-Trainer. Beispielsweise mischt der lange verletzte Kapitän Cüneyt Yildiz wieder mit – auch wenn ihm noch ein paar Prozente zur Bestleistung fehlen. Los geht es für seine Elf gegen den TuS Obenstrohe (Sonntag, 14.30 Uhr, Hude).

TuS Heidkrug: Für den Aufsteiger vom Bürgerkampweg geht es darum, die Klasse zu halten. In der zurückliegenden Spielzeit bestachen die Heidkruger vor allem durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit. Es waren nicht ein oder zwei Akteure, die besonders herausstachen. Ob die Qualität der Truppe reicht, um auch in der Bezirksliga zu bestehen, bleibt abzuwarten. Verstärkungen holte der TuS vor allem aus der eigenen Jugend. Gleich vier Talente rücken in den Herrenbereich auf. Trainer Selim Karaca ist sich der Schwere der Aufgabe, den Klassenerhalt zu meistern, bewusst. „Wir freuen uns darauf, es ist aber schon eine Hausnummer“, sagt Karaca. Dass er mit seinem Verein dauerhaft in dieser Liga bleiben will, stellt er jedoch unmissverständlich klar. „Ich finde, dass der TuS Heidkrug in die Bezirksliga gehört, auch wegen der Jugendabteilung."

Hinter den Heidkrugern liegen turbulente Jahre: Noch vor sieben Jahren stellte der TuS das höchstspielende Team in der Region, doch musste die Elf nach dem Landesligaabstieg zurückgezogen werden. Nach einigem Durcheinander übernahm Karaca, brachte Ruhe in den Verein und führte die Mannschaft Stück für Stück nach oben. In der zurückliegenden Saison verlor der TuS nur ein Spiel in der Kreisliga. Zum Ligaauftakt steht für Heidkrug direkt ein Derby an. Die Karaca-Elf reist zum SV Tur Abdin. Das Spiel im Stadion an der Düsternortstraße beginnt am Sonntag um 15 Uhr.

Weitere Informationen

VfL Stenum

Zugänge: Daniel Götz (Habenhauser FV), Cedric Rutz (TuS Hasbergen), Tammo Elson (TV Jahn Delmenhorst), Lennart Erren (FC Hude III), Fabian Wilshusen (SV Lemwerder), Silas Dohrmann, Niklas Reckler, Fynn Brenneiser, Tom Geerken, Marcel Rüdebusch (alle eigene A-Jugend)

Abgänge: Timm Strodthoff (eigene zweite Herren), Thorben Riechers, Stefan Keil

Restkader: Maik Panzram, Marco Scheffler – Malte Tönjes, Torben Würdemann, Kristian Bruns, Helge Petershagen, Mathias Gaster, Mark Gerken, Arnold Koletzek, Marten Kämena, Marten Michael, Mike Oliver Hartwig, Lukas Schwieters, Julian Dienstmaier, Fynn Dohrmann, Maximilian Bradler, Maximilian Klatte, Ole Braun, Dierk Fischer, Lennart Höpker, Bastian Morche

Trainer: Thomas Baake

Co-Trainer: Christoph Pospich

Torwarttrainer: Holger Willms

Betreuer: Klaus Panzram

Saisonziel: Platz vier bis acht

Favoriten: WSC Frisia Wilhelmshaven, GVO Oldenburg

FC Hude

Zugänge: Aaron Lepthien (Bavenstedt), Ingmar Peters (TuS Eversten), Patrick Zabrodsky (SF Wüsting), Mark Hacker, Marc Kampa (beide eigene A-Jugend), Dominic Brumund (eigene zweite Herren),

Abgänge: Alexander Schmidt (zweite Herren), Yannik Osterloh (VfL Stenum zweite Herren

Restkader: Timo Hertlein, Christopher Schnake, Marvin Müller – Leon Wiebezieck, Christian Lehr, Torben Hellemann, Baris Sarikaya, Jannik Meyer, Sirus Timouri, Andy Brinkmann, Cüneyt Yildiz, Nils Grimmig, Jeremias Holtrop, Nils Sandau, Aaron Lepthien, Ole Schöneboom, Jannik Schrank, Dennis Lange, Julian Arciszewski, Maik Spohler, Mohamed Alawie, Nico Faulhaber, Marko Schrank, Torben Liebsch

Trainer: Lars Möhlenbrock

Co-Trainer: Sascha Stolze, Ralf Buss

Torwart-Trainer: Thorsten Simmert

Betreuer: Felix Buntrock

Saisonziel: Top fünf

Favoriten: WSC Frisia Wilhelmshaven, GVO Oldenburg

TuS Heidkrug

Zugänge: Tobias Krusche (VfL 07 Bremen), Michael Kowalski (TuS Hasbergen), Philipp Seedorf, Fabian Herrmann, Tom Köster, Yanik Pietsch, Keanu Sternberg (alle eigene A-Jugend)

Abgänge: Markus Demir, Martin Demir, Jonas Yildiz (alle SV Tur Abdin Delmenhorst), Irfan-Zeki Gök (SV Baris Delmenhorst)

Restkader: Maximilian Hiller, Philip Gruß, Tim Osterloh – Dion Ohlsen, Eduard Karlin, Massimo Neumann, Bennet Richardt, Marc Metzner, Niklas Bädjer, Waldemar But, Lennard Stöver, Marcel Winkler, Marvin Lohfeld, Alexander Rautenhaus, Philipp Kahlert, Nils Giza, Florian Bartels, Luca Reinhold, Jesper Müller-Nielsen, Benedikt Neumann, Sven Holthausen, Niels Holthausen, Tom Mann, Luca Hoffschmidt, Sebastian Ohde

Trainer: Selim Karaca

Co-Trainer: Jorge Jacinto

Teammanager: Denis Lubrich

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: SV Brake, TuS Obenstrohe, WSC Frisia Wilhelmshaven, SV Tur Abdin Delmenhorst