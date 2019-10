Tom Schmidt steht dem SV Atlas gegen den Heeslinger SC wieder zur Verfügung. Die Blau-Gelben wollen ihre Erfolgsserie daheim fortsetzen. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Keine Frage: Es läuft derzeit beim SV Atlas Delmenhorst. Das hat man zwar schon vor Wochen gesagt, doch an diesem Zustand hat sich eben auch in den jüngsten Partien nichts geändert. Die Blau-Gelben sind immer noch als einziges Team der Fußball-Oberliga Niedersachsen ungeschlagen, haben nach zehn Spielen 24 Punkte auf dem Konto und belegen in der Tabelle den zweiten Platz. Gegen das Schlusslicht Eintracht Northeim feierte Atlas zuletzt gar einen 6:0-Kantersieg und damit den höchsten Saisonerfolg.

Eine derart einseitige Begegnung dürfte es an diesem Sonnabend im Düsternortstadion allerdings nicht geben. Jedenfalls käme das ziemlich überraschend. Der SVA empfängt ab 16 Uhr den Dritten des Klassements, den Heeslinger SC, zum Topspiel. Dass man dieses Duell so betiteln darf, war vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten. Schließlich waren beide Mannschaften nach der vergangenen Spielzeit von einem Spitzenplatz ein ganzes Stück entfernt. Heeslingen lief mit 43 Punkten auf Rang acht ein, Atlas mit fünf Zählern weniger auf Platz zehn. Nichts Berauschendes also.

Key Riebau ist optimistisch

In dieser Saison sieht alles anders aus. Besser, schöner, wie auch immer man es bezeichnen mag. Noch besser, noch schöner als ohnehin schon soll es aus Delmenhorster Sicht nach dem Abpfiff des Topspiels sein. Key Riebau zeigt sich im Vorfeld optimistisch. „Wenn wir das abrufen, was wir können, glaube ich, dass wir ein sehr gutes Ergebnis erzielen werden“, sagt der Coach des SVA.

Nichtsdestotrotz rechnet er mit einer schwierigen Aufgabe. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Northeim. Heeslingen kommt über das Team, die Kompaktheit, die Physis. Sie besinnen sich auf die Sachen, die sie gut können“, meint Riebau. Hier muss Atlas dagegenhalten. Riebau spricht davon, dass die Bereitschaft seiner Schützlinge wichtig sei. Wenn dann noch die spielerische Komponente hinzukommt, ist der Trainer der Delmenhorster guter Dinge.

Bei den Heeslingern haben sich zwei Akteure in der Offensive bislang besonders hervorgetan. Kevin Rehling belegt mit acht Treffern den geteilten ersten Platz in der Torjägerliste, Marco Sobolewski hat nur einen weniger erzielt. Damit haben die beiden 15 der insgesamt 26 HSC-Tore markiert. „Zu den Toren gehört immer eine Mannschaft dazu. Wir haben sie daher nicht speziell unter die Lupe genommen, aber den Jungs einen Hinweis gegeben“, erklärt Riebau.

Eine erfreuliche Nachricht aus Sicht der Delmestädter: Tom Schmidt und Julian Harings sind wieder mit an Bord. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige Fragezeichen. Ob Kapitän Nick Köster, Jannik Vollmer und Emiljano Mjeshtri zur Verfügung stehen, ist noch fraglich.