Florian Urbainski (Fotos: Janina Rahn)

Der SV Atlas Delmenhorst kann auch in der nächsten Saison auf sein aktuelles Torwart-Trio bauen. Der Fußball-Oberligist hat die Verträge mit Florian Urbainski, Malte Seemann und Niklas Göretzlehner allesamt um ein Jahr verlängert. Das gab Bastian Fuhrken, Leiter Leistungssport, am Mittwoch bekannt. Die neuen Vereinbarungen gelten sowohl für die Oberliga Niedersachsen als auch im Aufstiegsfall für die Regionalliga Nord. „Auf der Torhüterposition fühlen wir uns gut aufgestellt. Alle drei Keeper sind hungrig auf Erfolg und passen menschlich optimal ins Team. Dass wir in der Oberliga bisher nur 22 Gegentore in 23 Partien kassiert haben, ist auch den starken Leistungen im Tor zu verdanken“, sagt Fuhrken.

Florian Urbainski behielt bei seinen 17 Einsätzen siebenmal eine weiße Weste. Sein Konkurrent Malte Seemann, der vor der aktuellen Saison vom Bremer SV nach Delmenhorst wechselte, stand bislang sechsmal zwischen den Pfosten und sicherte mit seinen Paraden unter anderem den 1:0-Sieg gegen den SC Spelle-Venhaus in der Hinrunde. Niklas Göretzlehner feierte in der vergangenen Spielzeit sein Debüt in der Oberliga.

„Niklas ist auf einem guten Weg, ihm trauen wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu. Bei Malte sind wir sehr froh, dass er sich trotz beruflicher Beanspruchung weiter für den SV Atlas entschieden hat und für einen sehr fruchtbaren Zweikampf um die Nummer eins sorgen wird. Über “Benno„ Urbainski muss man nicht viel sagen. Er wird in seine sechste Saison mit dem SV Atlas gehen, ein Delmenhorster Junge, der Verein hat ihm einiges zu verdanken. Die Krönung für unsere Torhüter wäre ein Aufstieg in die Regionalliga. Da sind sie alle heiß drauf“, teilt Bastian Fuhrken mit.