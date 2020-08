Der VfL Stenum gewann am Wochenende zweimal. (INGO MÖLLERS)

Der Saisonstart rückt näher – die Fußballteams aus der Stadt und dem Landkreis haben daher auch das vergangene Wochenende wieder genutzt, um Spielpraxis zu sammeln. Der Bezirksligist VfL Stenum empfing den klassentieferen VfL Wildeshausen II und fuhr einen 3:0 (2:0)-Sieg ein. Maximilian Klatte besorgte bereits in der achten Minute die Führung für die Mannschaft von Trainer Thomas Baake. Kurz vor der Pause stellte Simon Matta auf 2:0 (45.). Den dritten Stenumer Treffer markierte Helge Petershagen (72.).

Am Sonntag ließ der VfL ein Schützenfest folgen und fegte den FC Oberneuland II aus der Bremer Kreisliga A mit 12:0 (5:0) vom Platz. Die Tore erzielten Niklas Reckler (4./31./34.), Tim Weiand (24.), Dierk Fischer (42.), Paul Fuhrken (63./66.), Simon Matta (68.), Tom Geerken (75.), Maximilian Klatte (81./87.) und Bastian Morche (89.).

Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst II bezwang den Bremer Landesligisten SV Grohn deutlich mit 5:0 (4:0). Vor allem in der ersten Hälfte präsentierten sich die Blau-Gelben torhungrig und sorgten durch Treffer von Dominik Entelmann (7./29. Elfmeter) und Enrico Köhler (23./44.) im Grunde schon für die Entscheidung. Entelmann machte nach dem Seitenwechsel seinen Dreierpack perfekt (75.).

Der Landesligist VfL Wildeshausen kam gegen BW Bümmerstede aus der Bezirksliga nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Michael Eberle brachte die Krandelkicker in Führung (37.). In der zweiten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag. Zunächst glichen die Gastgeber aus (49.), ehe Lennart Feldhus sechs Minuten später den zweiten Treffer für den VfL erzielte. Wiederum sechs Zeigerumdrehungen danach war Ali Akyol für Bümmerstede erfolgreich.

Der Bezirksligist SV Tur Abdin Delmenhorst behielt gegen den Bremer Landesligisten TS Woltmershausen mit 4:0 die Oberhand. Im Mittelpunkt stand ein Mann, der gerade erst aus der eigenen Jugend in den Herrenkader aufgerückt ist. Gabriel Gabriel erzielte einen Dreierpack. Zudem traf Daniel Karli.

Baris unterliegt spät

Eine späte Niederlage kassierte der SV Baris Delmenhorst. Der Bezirksligist unterlag dem Bremen-Ligisten BSC Hastedt durch ein Tor in der 90. Minute noch mit 1:2 (1:0). Elvis-Andrei Popa sorgte für die Entscheidung zugunsten der Gäste aus der Hansestadt. Zur Pause hatte es für die Elf von Trainer Önder Caki noch gut ausgesehen. Pascal Sroka brachte Baris mit 1:0 in Führung (39.). Doch Hastedt schlug zurück, glich in der 61. Minute aus und drehte den Spieß kurz vor Schluss noch endgültig um.

Ein wildes Elf-Tore-Spektakel lieferten sich der Bezirksligist FC Hude und der Bremen-Ligist SV Hemelingen. Die Hansestädter setzten sich daheim mit 7:4 (4:2) durch. Dabei erwischten sie einen Blitzstart. Muhammed Kaya (3.) und Angel Amara Diallo (5.) stellten früh auf 2:0. Die Huder verkürzten durch Andy Brinkmann, der einen Elfmeter verwandelte (22.). Diallo erhöhte auf 3:1 (33.), Ingmar Peters antwortete für den FCH (37.). Das letzte Wort der ersten Hälfte hatte jedoch Kebba Mboge (39.). Kurz nach dem Seitenwechsel machte Ole Schöneboom die Partie wieder spannend (51.), doch Hemelingen schaltete noch mal einen Gang hoch und erzielte kurz nacheinander drei Treffer. Die Schützen waren Mboge (69.), Clinton-William Helmdach (75.) und Melvin Sodji (77.). Mohamed Alawie betrieb noch etwas Ergebniskosmetik (87.).

Einen Kantersieg feierten die Regionalliga-Frauen des TV Jahn Delmenhorst. Sie ließen dem TuS Schwachhausen aus der Bremer Verbandsliga beim 6:1 (3:0) keine Chance. Bereits vor der Pause sorgten Carolin Arndt (3.), Julia Hechtenberg (15.) und Neele Detken (43.) für klare Verhältnisse. Im zweiten Abschnitt erhöhten Lea Bultmann (49.) und Olivia Kulla (63./69.). Den Ehrentreffer für Schwachhausen markierte Pia Höbrink (82.).