Dominik Entelmann teilte den Fans des SV Atlas vor dem Spielbeginn mit, dass er zur Reserve wechselt. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Das Delmenhorster Stadion bebte: Von den fast 1000 Zuschauern hielt es keinen mehr auf den orangenen Plastiksitzschalen; die komplette Bank des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst stand an der Seitenlinie und applaudierte. „Domo, Domo, Domo“, hallte es von der Tribüne. Die 84. Minute der Partie zwischen den Blau-Gelben und dem SV Arminia Hannover (2:2; 0:2) wird wohl niemand bald vergessen, vor allem nicht Dominik Entelmann. Nach fünf Jahren bei den Blau-Gelben lässt der Stürmer seine Laufbahn bei der Reserve ausklingen. Als SVA-Präsident Manfred Engelbart und Sport-Vorstand Bastian Fuhrken vor Anpfiff des Saisonfinales die Abgänge verabschiedeten, nannten sie zum Schluss noch überraschend den Namen des Torjägers.

„Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben. Ich dachte, dass ich damit besser umgehen könnte“, sagte Entelmann nach Abpfiff. Die Fans, die Mannschaft bereiteten ihm einen hoch emotionalen Abschied – die eine oder andere Träne wurde dabei vergossen. Warum er zur Reserve wechselt? Während er seinen Sohn im Arm hielt, erklärte der 35-Jährige: „Der Aufwand ist doch recht hoch und Familie geht einfach vor.“ Die Entscheidung hatte er übrigens am Morgen des Spieltags getroffen.

Aber nicht nur wegen Entelmanns Abschied war der Saisonabschluss gegen Arminia besonders. Linksverteidiger Tom Witte, der den SVA verlässt und sich als Handball-Torwart probieren will, blickte beispielsweise wehmütig bei einer Unterbrechung in der Schlussphase auf die Tribüne. Der „Block H“ sang währenddessen: „Werdet zur Legende, kämpfen ohne Ende für die Oberliga.“ Drei Jahre spielte Witte für die Blau-Gelben und zog die Atlas-Anhängerschaft vor allem mit seiner kämpferischen Art auf seine Seite. „Du kommst hierher und verstehst die Welt erst mal nicht mehr. Wir wurden so krass angefeuert. Und jetzt ist es vorbei“, sagte Witte und blickte abermals auf die mittlerweile fast leere Tribüne.

Schwaches Defensivverhalten

Fußball gespielt wurde aber natürlich auch. Atlas-Coach Jürgen Hahn veränderte die Startelf gegen Hannover auf mehreren Positionen. Vor allem Spieler, die zuletzt weniger Einsatzzeit bekamen, ließ er nochmals ran. Dass der SVA in dieser Besetzung aber eher selten spielt, spürte man in der ersten Hälfte. Die Abstimmungsprobleme waren offensichtlich. Kaum verwunderlich also, dass die Arminia in Führung ging: Nachdem Atlas Mohamed Darwish auf der Außenbahn nicht zu fassen bekommen hatte, legte der Hannoveraner quer auf Jovan Hoffart – 1:0 (10.).

Zwar tauchten die Gastgeber in der Folge mehrfach vor dem gegnerischen Gehäuse auf, ihre Chancen vergaben sie jedoch zum Teil kläglich oder hatten Pech. Ein Beispiel: Nach Vorlage von Witte schoss Entelmann Richtung Tor, kurz bevor der Ball die Linie überquerte, klärte ein Hannoveraner (37.). Während Atlas Chancenwucher betrieb, nutzte die Arminia ihre Chancen eiskalt. Ein Ball in die Spitze hebelte die SVA-Hintermannschaft aus, Darwish umkurvte Torhüter David Lohmann und schob zum 2:0 ein.

Wie aber so oft schon in der just abgelaufenen Spielzeit kämpfte sich die Hahn-Elf zurück. Nach einem Foul an Marco Prießner entschied der Unparteiische auf Elfmeter für Atlas. Entelmann trat an und verwandelte unter großem Jubel zum 1:2 (75.). Fünf Minuten später glich Patrick Degen mit einem verdeckten Schuss von der Strafraumgrenze aus. Bis zum Abpfiff rannte Atlas an, doch es blieb beim Unentschieden. Damit beendeten die Blau-Gelben die Oberliga-Saison auf Platz neun und haben als einziger Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft. Hahn: „Arminia war platt, wäre es noch etwas länger gegangen, hätten wir gewonnen. Es ist jedoch ein guter Abschluss, wir haben wieder eine tolle Moral gezeigt. Wir haben in dieser Saison viele Spieler nach oben gebracht.“

Übrigens: Für Entelmann kam Thore Sikken aufs Feld. Er feierte damit seine Rückkehr in die erste Mannschaft, nachdem er sich vor über einem Jahr das Kreuzband gerissen hatte.