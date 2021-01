Cordula Schröder-Brockshus (Jörn Franke)

Der TV Neerstedt hat bereits wichtige Weichen für die nächste Handballsaison gestellt. Die Trainerteams der 1. Damen und der 2. Herren haben für die Spielzeit 2021/22 ihre Zusage gegeben. Demnach stehen Cordula Schröder-Brockshus und Andrej Kunz weiter bei den Oberliga-Frauen an der Seitenlinie, während Thomas Schuetzmann und Maik Haverkamp für die Männer in der Landesklasse verantwortlich bleiben. Wie der TVN mitteilte, hätten die Gespräche über die weitere Zusammenarbeit nur kurz gedauert.

Für den Vereinsvorsitzenden Tim Gersner und den restlichen Vorstand stand bereits vor den ersten geführten Gesprächen fest, „dass die zu Beginn der Saison 2020/21 geplante zukunftsorientierte Arbeit mit den Trainern auf jeden Fall weitergeführt werden soll“. Während Schuetzmann und Haverkamp in dieser Saison mit ihrer Mannschaft noch keine Partie absolvieren konnten, haben Schröder-Brockshus und Kunz mit ihrem Team immerhin bereits zwei Spiele hinter sich. „Trotz der beiden Auftaktniederlagen hat die junge, noch entwicklungsfähige Mannschaft insbesondere im Heimspiel gegen den haushohen Favoriten HSG Hude/Falkenburg lange mithalten können und eine tolle, engagierte Leistung gezeigt“, sagte Tim Gersner. „Mit Cordula Schröder-Brockshus als B-Lizenzinhaberin haben wir da auch eine ausgezeichnete Trainerin und mit Andrej Kunz einen optimalen Co-Trainer an ihrer Seite. Cordula hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage ist, Spielerinnen aus der A-Jugend in die erste Mannschaft zu ziehen und weiterzuentwickeln“, fügte der Vorsitzende des TVN hinzu.

Blick richtet sich nach vorne

Auch die Trainerin richtete den Blick bereits nach vorne. „Ich bedauere zwar, dass es in der aktuellen Situation bislang wenig Zeit gab, das vorhandene Potenzial dieser jungen Mannschaft weiterzuentwickeln. Andrej Kunz und ich möchten aber auf jeden Fall das Beste aus den Spielerinnen herausholen und freuen uns deshalb auf eine weitere Saison“, sagte Cordula Schröder-Brockshus.

Maik Haverkamp (Tammo Ernst)

In der 2. Herren, deren Kader aus jungen sowie älteren und erfahrenen Spielern besteht, wollen auch Thomas Schuetzmann und Maik Haverkamp künftig dem Nachwuchs eine Chance geben und so dafür sorgen, dass sich talentierte Spieler weiterentwickeln können, um an die 1. Herren herangeführt zu werden. „Wir haben jetzt aufgrund von Corona leider noch kein Spiel in der Landesklasse absolvieren dürfen und hoffen daher, dass wir uns in der kommenden Saison endlich auch im Wettkampf in der neuen Spielklasse beweisen dürfen“, sagte Thomas Schuetzmann.

Aktuell befinden sich die Verantwortlichen der Neerstedter in weiteren Gesprächen mit den anderen Trainern.