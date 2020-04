Lars Möhlenbrock ist auch in der nächsten Saison für die Huder Herren verantwortlich. (INGO MÖLLERS)

Der FC Hude hat für die nächste Fußballsaison, wann auch immer diese beginnen wird, wichtige Weichen gestellt. Das gesamte Trainerteam der 1. Herren um Chefcoach Lars Möhlenbrock sowie die Co-Trainer Ralf Buss und Sascha Stolze bleibt Hude treu. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Lars Möhlenbrock und seinem Team unsere optimale Besetzung auch für die neue Saison für den FC begeistern konnten“, freut sich Christopher Schnake, 2. Vorsitzender des FCH.

Im Nachwuchsbereich melden die Huder weiterhin einen hohen Zulauf an Kindern und Jugendlichen, sodass in der nächsten Saison in allen Altersklassen unterhalb der C-Jugend mehrere Mannschaften an den Start gehen werden, wie Pressewart Sven Saager mitteilt. In der C-Jugend wird mit Tim Reeder ein bekanntes Gesicht den Trainerposten besetzen. Auch in den höheren Altersstufen stehen hochqualifizierte Coaches an der Seitenlinie. Der ehemalige Profi Hans-Jürgen Gundelach betreut weiterhin die B-Junioren. Für die A-Junioren haben die Huder mit Nikolai Klein einen Trainer verpflichtet, der Mitglied im Bund Deutscher Fußballlehrer ist (wir berichteten).

„Wir befinden uns am Anfang einer Entwicklung, die bereits jetzt spürbar wird. Wir werden aber auch weiterhin daran arbeiten, den Verein noch besser aufzustellen. Neben dem bereits sehr gut funktionierenden Breitensportbereich möchten wir auch im Leistungsbereich den Sportlern beim FC Hude viele Möglichkeiten bieten“, sagt Christopher Schnake. Die Voraussetzungen seien gegeben, denn durch eine neue, verbesserte Struktur im Jugendbereich könne man die Kinder und Jugendlichen noch besser betreuen. „Wir sind auch in diesem Bereich sehr zufrieden mit den neuen Veränderungen und haben mit unseren Koordinatoren für die verschiedenen Altersklassen für kurze Wege und eine verbesserte Ausbildung der Spieler gesorgt“, berichtet Schnake.