Maik Haverkamp hat seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet. (INGO MÖLLERS)

Zur kommenden Saison bekommen die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt eine neue Trainerin: Mit Cordula Schröder-Brockshus übernimmt eine interne Nachfolgerin für das scheidende Trainergespann. Das langjährige erfolgreiche Duo, Maik Haverkamp und Michael Kolpack, hört zum Ende der Saison auf.

Unter ihrer Ägide entwickelte sich die Mannschaft kontinuierlich weiter und erreichte 2018 die Landesliga-Meisterschaft. Nach dem damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga-Nordsee gelang in der Vorsaison schneller als erwartet der Klassenerhalt. Nach einem erforderlich gewordenen Umbruch vor Beginn der aktuellen Spielzeit, verlief diese Saison jedoch nicht nach Wunsch des TV Neerstedt: Die Grün-Weißen verloren bislang jede Partie und stehen vor dem Abstieg in die Landesliga. Aufgrund des Saisonverlaufs entschied sich das Trainergespann nun für einen Rücktritt zum Ende der Saison. „Wir sind Maik Haverkamp und Michael Kolpack zu riesigem Dank verpflichtet. Wir konnten uns immer voll auf sie verlassen. Da beide wirklich eine großartige Arbeit geleistet haben, bedauert der Vorstand die Nachricht vom Rücktritt umso mehr. Ich hoffe jedoch, dass wir beide für andere Aufgaben im Handball-Bereich begeistern können“, teilt der 1. Vorsitzende des TV Neerstedt, Tim-Martin Gersner, mit.

Er ist froh, dass die Nachfolgerin bereits feststeht und so Planungssicherheit auf dieser Position besteht. „Cordula ist auf dem Weg zur B-Lizenz und ein Neerstedter Eigengewächs. Daher war sie für uns auch erste Ansprechpartnerin für einen Neuaufbau“, erklärt Gersner. Glücklicherweise habe sie nach ein paar Tagen Bedenkzeit zugesagt, auch wenn es bedauerlich sei, dass sie der 2. Damenmannschaft, die derzeit Tabellenführer in der Regionsoberliga ist, nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Wir haben volles Vertrauen und geben Cordula die nötige Zeit, um die Mannschaft und natürlich sich selbst als Trainerin weiterzuentwickeln. Dabei werden wir sie als Vorstand tatkräftig unterstützen“, fügt der Neerstedt-Vorsitzende hinzu.