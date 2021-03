Lars Rolwes vom TuS Heidkrug freut sich über die Genehmigung der Stadt. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern gibt es für den Amateursport wieder eine Perspektive. An der frischen Luft könnte Training mit der Mannschaft bei einer entsprechenden positiven Entwicklung des Inzidenzwerts bereits ab dem 22. März wieder möglich sein. Drinnen wäre Sport dann kontaktfrei erlaubt. Vorher sind die Auflagen strenger. Ab dem 8. März dürfen bei einer Inzidenz unter 50 maximal zehn Personen draußen kontaktfrei Sport ausüben (wir berichteten).

Auf der Anlage des TuS Heidkrug am Bürgerkampweg standen aber schon in dieser Woche wieder Kinder und Jugendliche auf dem Platz – ganz legal, versteht sich. Die Fußball-Jugendabteilung des Vereins hat nämlich in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand ein laut eigenen Angaben „tragfähiges Konzept“ erarbeitet, um den vielen Kindern und Jugendlichen des Klubs wieder ein wenig Normalität und mehr Bewegung im Alltag zu ermöglichen. Dieses Konzept wurde der Stadt Delmenhorst vorgelegt und von der Verwaltung als „Pilotprojekt“ unter ständiger Beobachtung abgesegnet.

Natürlich haben die Heidkruger diverse strenge Kriterien zu erfüllen. Auf der gesamten Sportanlage müssen die Abstandsregeln eingehalten und Masken getragen werden. Die Maskenpflicht gilt nur während des Trainings nicht. Insgesamt sind pro Spielfeld maximal acht Kinder kontaktlos und mit ständigem Abstand zueinander in speziell abgesteckten Trainingszonen aktiv.

„Dankbar über das Vertrauen“

Nach den ersten Einheiten zeigt sich TuS-Jugendleiter Lars Rolwes zufrieden. „Die Kinder und Jugendlichen haben die Regeln problemlos eingehalten. Wir konnten lächelnde Kinder sehen, denen das Training seit November sichtlich gefehlt hat. Das Ganze ersetzt zwar kein gewohntes Training, ist aber ein erster Schritt in die Normalität und ein wichtiger Ausgleich zum Home-Schooling“, wird Rolwes auf der Facebook-Seite der Heidkruger zitiert. „Wir sind sehr dankbar über das Vertrauen, das uns die Stadt Delmenhorst mit der Freigabe unseres Pilotprojektes geschenkt hat“, fügt er hinzu.

Der TuS Heidkrug ist nicht mehr der einzige Verein aus der Stadt, der eine entsprechende Trainingserlaubnis erhalten hat. Wie die Verwaltung auf Nachfrage bestätigt, gab es weitere Anfragen, allen konnte entsprochen werden. Im Einzelnen handelte es sich um Anträge des TV Jahn (Fußball), des SV Atlas (Fußball), der Delmenhorst Bulldogs (Football) und des Delmenhorster TV (Leichtathletik). Die Vereine seien jeweils mit Hygienekonzepten vorstellig geworden, die der Pandemie gerecht würden.

Umkleiden und Duschen sind zu

„Voraussetzung für eine Genehmigung ist ein Hygienekonzept, das sicherstellt, dass das Training wirklich als Einzeltraining durchgeführt wird. Zu regeln sind der Zugang zur Sportanlage, Maskenpflicht bis zum Erreichen des Trainingsfeldes, Abstandsregelungen, feste Trainingsteams, keine Umkleide, kein Duschen, umschichtiges Training“, heißt es aus dem Rathaus. Eltern dürften nicht teilnehmen. Die Umsetzung des Konzeptes müsse durch den jeweiligen Vorstand sichergestellt werden.

Eine Ausnahmegenehmigung für Mannschaftstraining hat bekanntlich der SV Atlas ausschließlich für sein Regionalliga-Team bekommen, da dieses als semiprofessionell gilt. „Der Rest der geschilderten Maßnahmen trifft aber auch dort zu“, erklärt die Stadtverwaltung.