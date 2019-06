Der neue Coach des SV Atlas Delmenhorst, Key Riebau, startet mit den Blau-Gelben am Sonntag in einer Woche in die Vorbereitung. (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. Eine Woche können sich die Akteure des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst noch ausruhen, dann beginnt die Vorbereitung auf die Saison. Der neue Coach Key Riebau ruft zu Sonntag, 23. Juni, 10 Uhr ins Stadion an der Düsternortstraße zum Trainingsauftakt. Insgesamt sind 26 Einheiten, drei Testspiele, zwei Turniere sowie ein dreitägiges Trainingslager im Sportzentrum in Westerstede angesetzt, bevor die Pflichtspielsaison mit der ersten Runde des Niedersachsenpokals der Amateure am 27./28. Juli startet. Je nach Auslosung muss der SV Atlas in der Qualifikation eine Woche vorher ran. Die erste Oberligapartie wird am ersten Augustwochenende, 3./4., ausgetragen. Zwischen dem 9. und 12. August betreten die Blau-Gelben dann die große Bühne des DFB-Pokals. Die Auslosung dafür findet an diesem Sonnabend ab 18 Uhr statt.

Die Termine stehen bereits fest, das Personal noch nicht. Die Verantwortlichen der Blau-Gelben suchen noch einen Co-Trainer. Zudem soll noch ein dritter Torwart verpflichtet werden, ebenso sollen noch zwei Feldspieler zum Kader hinzukommen. Die offene Physiotherapeutenstelle hat der SVA bereits neu besetzt.

Die Testspiele

Atlas - Hannover 96 II (Sbd., 29. Juni, 14 Uhr, Anlage des TuS Hasbergen an der Stedinger Straße 233a)

Atlas - BW Lohne - Harpstedter TB (Fr., 5. Juli, ab 19.55 Uhr, Anlage des HTB an der Schulstraße 25)

Atlas - VfL Wildeshausen (So., 7. Juli, 15 Uhr, Anlage von Fortuna Einen, Einer Straße 3a in Goldenstedt)

Atas - SSV Jeddeloh (Fr., 12. Juli, 19.30 Uhr, Anlage in Gristede an der Fehrenkampstraße 2)

Hoppmann Cup (Sbd., 20. Juli, 15 Uhr, Anlage in Metjendorf Am Sportplatz 9)