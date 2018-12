Richard Schmid leitet die Leichtathletik-Abteilung beim Delmenhorster TV. Er freut sich auf die Entwicklung einiger DTV-Talente im kommenden Jahr. (fotos: INGO MOELLERS)

Herr Schmid, wie fällt ihre Bilanz der zurückliegenden Leichtathletiksaison aus?

Richard Schmid: Eher durchwachsen. Wir haben es seit dem Jahr 2014 eigentlich immer geschafft, dass sich Athleten des DTV für Deutsche Meisterschaften qualifizieren konnten. Dieses Jahr leider nicht. Auch ein Landestitel bei den Einzelmeisterschaften sprang nicht heraus. Immerhin hat die U20 bei den Team-Landesmeisterschaften gewonnen. Aber so ist das bei der Leichtathletik: Ein ständiges Auf und Ab ist ganz normal.

Im Jahr 2017 hatten sich Arne Asmus über 800 Meter und Torben Clemens Westphal im Speerwurf für die Deutschen U20-Meisterschaften qualifiziert. Warum lief es bei den Aushängeschildern dieses Jahr nicht?

Torben hat die ganze Saison eine Schulterverletzung nicht rausbekommen. Wettkämpfe waren da nicht möglich. Bei Arne ist es komplizierter. Erst war er leicht verletzt, dann im Abi-Stress und danach ist er für den Delmenhorster TV komplett abgetaucht und monatelang nicht erreichbar gewesen. Soweit ich weiß, ist er derzeit in Amerika. Aber gerade in Bezug auf Arne habe ich auch Kritik an unserem Landesverband. Arne stand auf Platz zwei der Bestenliste in Niedersachsen, wurde bei den deutschen Jugendmeisterschaften Vierter, Zweiter bei den norddeutschen Titelkämpfen und U20-Landesmeister. Und so ein Top-Athlet wird trotz erfüllter Kriterien nicht in den Landeskader aufgenommen. Das ist unverständlich. Vielleicht war das mit ein Grund, warum ein derart ambitionierter Sportler seine so hoffnungsvoll begonnene Laufbahn zumindest vorläufig beendet hat.

Wer hat besonders überzeugt?

An Talenten in unseren Reihen fehlt es nicht. Mit Fabian Kuhfeld und Rene Rumpf haben wir zwei Sprinter, die an die niedersächsische Spitze anklopfen. Rene kam ja zu uns wie Phönix aus der Asche. Bei einem Schulfest ist er in diesem Frühjahr handgestoppte 11,5 Sekunden über die 100 Meter gelaufen. Ein Mitschüler hat ihn dann zum DTV geholt. Nach einem Vierteljahr Training war er dann schon bei 11,16 Sekunden. Ich denke, er kann 2019 die 100 Meter unter 11 Sekunden laufen. Fabian Sander ist nach fast zweieinhalb Jahren verletzungsbedingter Wettkampfpause endlich wieder fit. Mit Daniel Eskes haben wir einen talentierten Mittelstreckler, der sich jedoch Anfang des Jahres beim Fußball das Sprunggelenk gebrochen hatte, jetzt aber wieder gut dabei ist. Er kann kommende Saison in die erweiterte niedersächsische Spitze laufen. Dazu haben wir bei den Mädchen im Bereich der Elf- bis 13-Jährigen ein paar Talente, die sehr motiviert sind. Aber da muss man die Entwicklung abwarten.

Im Jugendbereich schaffen es DTV-Athleten immer mal wieder in Niedersachsens Spitze. Wieso gibt es im Erwachsenenbereich fast niemanden?

Der Übergang von der Jugend in den Erwachsenenbereich ist ein Problem. Nach der Schule gehen die jungen Leute für eine Ausbildung oder ein Studium oft in andere Städte und sind dann für unseren Verein verloren. Es hören nicht alle auf, aber viele reduzieren ihr Pensum deutlich.

Ist Leichtathletik zu unattraktiv?

Nein. Ein Beispiel ist die Europameisterschaft in Berlin in diesem Jahr. Da hat man gesehen, dass Leichtathletik nicht tot ist. Da waren an einem Sonnabend mehr als 60 000 Leute im Stadion. Die Stimmung war gigantisch. Und es war aber auch sehr gut organisiert, die Hauptwettkämpfe waren auf zwei, drei Stunden komprimiert. Es gab keinen Leerlauf. So wird Leichtathletik für die Zuschauer attraktiv. Aber auch die Medien spielen eine Rolle. Leichtathletik – wenn es nicht gerade Europa- oder Weltmeisterschaften sind – wird kaum übertragen. Wir müssen uns da auch an die eigene Nase fassen und die Wettkämpfe interessanter machen. Man hat bei der EM gesehen, dass das geht. Wir müssen Leichtathletik auch außerhalb der Stadien anbieten. Kugelstoßen oder Hochsprung kann man in Innenstädten auf Marktplätzen durchführen.

Wie sieht es auf lokaler Ebene aus?

Ein großes Manko ist, dass es so gut wie keine Sponsoren gibt. Das ist unglaublich schade für diese tolle Sportart. Aber ganz viel Geld fließt in den Fußball, etwas noch in den Handball. Ich will keine Neiddebatte zu anderen Vereinen aufmachen, aber es ist schon ärgerlich, dass die Sportart hinten runterfällt, die bei den Olympischen Spielen als Königsdisziplin bezeichnet wird. Auch unsere Sportart kostet Geld, viel Geld. Und nicht alle anfallenden Kosten können über den Verein gedeckt werden. Hier ist sowohl von Athleten als auch von den Eltern sehr viel Eigeninitiative erforderlich. Ich träume immer davon, hier in Delmenhorst mal ein großes Leichtathletik-Event auszurichten, zum Beispiel einen Hochsprung mit Spitzenathleten auf dem Delmenhorster Marktplatz. Aber dafür bräuchte es Sponsoren. Zu unseren Wettkämpfen kommen ja leider keine Zuschauer, wir haben auch nicht die Technik, die Wettkämpfe auf Leinwände zu übertragen. Im Stadion tummeln sich allenfalls neben den Aktiven, Trainern und Betreuern einige Angehörige. Ich habe keine Antwort und auch kein Konzept, wie man das bei unseren lokalen Leichtathletik-Veranstaltungen hinbekommt. Dabei sind bei uns durchaus einige Sportler der niedersächsischen oder gar der deutschen Spitzenklasse bei Wettkämpfen anzutreffen. Leider ohne Zuschauer.

Wie wollen Sie Athleten für den DTV gewinnen?

Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche über eine verstärkte Kooperation mit Schulen für diese schöne Sportart zu begeistern. Und Talente gibt es überall, man muss sie aber finden. Beispielsweise Schüler, die bei Bundesjugendspielen oder beim Sportabzeichen auffallen. Aber es geht uns nicht nur um den Leistungsbereich. Der Breitensport ist genauso wichtig. Wir haben viele Kinder und Jugendliche im Verein, die an Wettkämpfen nicht interessiert sind. Denen bieten wir natürlich das gleiche Training wie den leistungsbezogenen Athleten. Mit Jan Lippert, Jan Haßlinger und Fabian Kuhfeld haben kürzlich drei DTV-Athleten ihre Ausbildung zu Trainern abgeschlossen, Fabian Sander folgt demnächst. Ich habe aber die Befürchtung, dass wir sie verlieren, falls sie nach dem Schulabschluss in andere Städte ziehen.

Was erwarten Sie von der kommenden Leichtathletik-Saison?

Am 19. und 20. Januar stehen die Hallen-Landesmeisterschaften der U18 sowie der Frauen und Männer auf dem Programm. Kuhfeld und Rumpf sind dafür qualifiziert. Auch wollen wir dort mit einer Staffel über 4x200 Meter antreten. Eine Woche später sind bereits die Hallen-Landestitelkämpfe U20 und U16. Auch dort werden sich einige unserer Athletinnen und Athleten präsentieren. Etwas weiter vorausgeblickt: Natürlich stehen ab Frühjahr die Freiluft-Events, aber auch diverse Landesmeisterschaften im Fokus. Und was mich besonders freut: Ich bin zuversichtlich, dass wir nach langer Zeit mit mehreren Mädels eine gute, erfolgreiche Saison hinbekommen. Auch hoffe ich, dass Torben Clemens Westphal wieder fit wird.

Setzt der DTV Schwerpunkte?

Es wäre mal eine Überlegung wert, Randdisziplinen in Angriff zu nehmen. Über die Hürdenstrecken ist man in Niedersachsen quasi automatisch bei den Landesmeisterschaften dabei. Auch Hammerwurf betreiben nur eine Handvoll Sportler. Aber das steht und fällt natürlich mit den Trainern.

Haben Sie sportliche Wünsche für 2019?

Ich hoffe natürlich, dass alle unsere Sportler fit und gesund bleiben und wir bei den verschiedenen Meisterschaften gut abschneiden. Schön wäre es, wenn die Leichtathletik mehr Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit bekäme. Auch hoffe ich, dass uns das, was dieses Jahr im Stadion passiert ist, erspart bleibt. Aufgrund der Kontaminierung des Rasens und der damit verbundenen Stadionsperre durch die Stadt mussten wir über Wochen unser Trainingsangebot deutlich einschränken. Auch die Laufbahn bedarf dringend einer Sanierung. Da kommt teilweise schon die Unterschicht durch. Je länger man wartet, desto teurer wird die Reparatur. Erfreulich ist, dass in der Etatplanung der Stadt für 2020 eine Renovierung der Laufbahn eingeplant ist.

Das Interview führte Michael Kerzel.

Zur Person

Richard Schmid

ist Abteilungsleiter der Leichtathleten des Delmenhorster TV. Diese Saison schaffte es kein Vereinsmitglied zu einer Deutschen Meisterschaft und auch ein Landestitel sprang bei den Einzelmeisterschaften dieses Mal nicht heraus. Immerhin überzeugte zum Ende der Freiluftsaison das U20 Team. Doch die Sportart fristet – nicht nur in Delmenhorst – ein Nischendasein.