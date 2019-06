Coach Leeroy Aumann und die Formation TRC mussten sich lediglich einer einzigen anderen Crew geschlagen geben. (Anmdrea Kriesten)

Hameln. Die Tanzsaison läuft auf Hochtouren: In Hameln wurde kürzlich die Norddeutsche Meisterschaft im European Masters of Video-Clip-Dancing des Veranstalters IVM ausgetragen. Für das Tanzsportzentrum (TSZ) Delmenhorst startete die Formation „TRC“ bei den Juniors II – und sicherte sich die Vizemeisterschaft.

Da drei von den insgesamt 16 Tänzerinnen und Tänzern der Crew aus privaten Gründen nicht dabei sein konnten, musste Trainer Leeroy Aumann die Aufstellung im Vorfeld grundlegend ändern. „Das ist nicht immer eine ganz einfache Aufgabe“, erklärte die TSZ-Sprecherin Andrea Kriesten. Insgesamt 47 Mannschaften nahmen an diesem Wettbewerb teil. In der Kategorie Juniors II waren es lediglich sechs Gruppen. „Was allerdings nicht heißt, dass es dadurch leichter wird, eine gute Platzierung zu erzielen. Denn die Konkurrenz war stark und das Leistungsniveau der sechs Gruppen hoch“, berichtete Kriesten.

Alle Teams tanzten je einmal in der Vor- und in der Endrunde. Zwischenergebnisse wurden nicht bekannt gegeben. So wusste TRC nach dem ersten Durchgang auch nicht, wie die Darbietung bei der Jury angekommen war. „In der zweiten Runde in der mittlerweile schwülwarmen Rattenfängerhalle hatte TRC mit einem rutschigem Boden zu kämpfen, weil das zuvor tanzende Team eine staubartige Substanz im Zusammenhang mit seiner Choreografie auf dem Boden verteilt hatte. Das war nicht regelkonform und bedeutete für die nachfolgenden Teams einen deutlichen Nachteil sowie Verletzungsgefahren“, monierte Kriesten. Ein Schiedsgericht beschloss vor Ort, dass die betroffenen Formationen die Möglichkeit hatten, noch ein weiteres Mal zu tanzen. Die Entscheidung lag allerdings bei den einzelnen Teams.

Da Leeroy Aumann dies als eine Chance ansah, um sich noch einmal zu verbessern, nahm er das Angebot an, sodass TRC noch einen dritten Durchgang tanzte. Bei der mit Spannung erwarteten Siegerehrung hieß es dann: zweiter Platz. Die Delmenhorster sind Norddeutscher Vizemeister. „Die Anstrengungen haben sich am Ende ausgezahlt. Nur die Formation Zhunation von der Tanzschule Link2Dance-Company bekam eine bessere Bewertung. Glücklich und zufrieden trat die Delmenhorster Crew zusammen mit ihrer kleinen Fangemeinde die Heimreise an. Sie konnte an diesem Tag wirklich sehr stolz auf ihre gezeigte Leistung sein“, teilte Kriesten mit.

Qualifikation ist geglückt

Somit haben sich alle fünf Wettkampfformationen vom TSZ für die European Masters of Dance im November in Ludwigshafen qualifiziert. „Aus Sicht des Vereins ist das ein toller Erfolg“, meinte Kriesten.

Für TRC geht es an diesem Wochenende zum Hip Hop und Streetdance Contest nach Osnabrück. Anschließend beginnt für alle Teams die Sommerpause. Ein weiteres TSZ-Mitglied nahm ebenfalls in einer etwas anderen Funktion am Wettbewerb teil: Der Trainer der Formation „Exhale“, Leon Berger, war diesmal aktiv dabei und trat in der Kategorie Adults mit seiner Crew „Them“ von der Link2Dance-Company aus Hannover an. Diese erreichte den dritten Platz.