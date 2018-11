Im vergangenen Jahr gehörten Tur Abdins Verteidiger Michael Sen (links) und SV Baris Stürmer Dennis Kuhn zu den prägenden Akteuren bei den Derbys. Letzterer ist aufgrund einer Roten Karte noch gesperrt. Trotzdem bleibt die Offensive das Prunkstück der Kicker von der Lerchenstraße. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. In Topform befinden sich derzeit weder der SV Tur Abdin noch der SV Baris Delmenhorst. Beide Teams haben bisher jeweils sechs Partien gewonnen und sechs verloren, Abdin hat zudem einmal die Punkte geteilt. Damit stecken beide Mannschaften im tristen Tabellenmittelfeld fest. Wobei die Tendenz beim SV Baris derzeit sehr negativ ist: Fünf Partien in Folge verlor die Elf von Trainer Önder Caki. „Wir wollen im Derby die Trendwende schaffen. Gerade zu Hause wollen wir gewinnen“, blickt Caki voraus.

Abdin bleibt in dieser Saison hinter den Erwartungen zurück. Die Aramäer haben einen der stärksten Kader der Liga, doch auf dem Rasen blitzte ihr Potenzial bislang viel zu selten auf. Mehrfach bemängelte Coach Christian Kaya die Einstellung. Und nun kommen auch noch massive Verletzungssorgen hinzu. Mehrere Stammspieler fallen aus – beispielsweise Abwehrchef Daniel Karli und Mittelfeldmotor Dennis Thüroff. Dazu stehen hinter mehr als einem halben Dutzend Spieler Fragezeichen. „Ich habe keine Ahnung, wer spielen kann. Es ist wirklich schwierig gerade“, berichtet Kaya. Eine taktische Marschroute muss sich der Abdin-Trainer daher eventuell kurzfristig überlegen. „Wir schauen beim Abschlusstraining noch mal genau hin, wer spielen kann, aber wir werden wohl mehrere Leute aus der zweiten Mannschaft hochziehen müssen“, vermutet Kaya. Selbstverständlich wolle er mit seinen Mannen dennoch die drei Punkte mitnehmen. „Wir sind heiß. Man geht nicht in ein Derby und will nur einen Punkt“, meint der Abdin-Caoch. Mit zu vielen angeschlagenen Akteuren will er möglichst nicht in der Startelf beginnen. Gegen BW Bümmerstede führte das dazu, dass Kaya bereits nach gut 70 Minuten drei angeschlagene Spieler auswechseln und Abdin die Partie letztlich wegen weiterer Ausfälle in Unterzahl beenden musste.

Auch bei Baris fehlen mehrere wichtige Spieler: Dennis Kuhn ist aufgrund einer Roten Karte weiterhin gesperrt, Mert Caki verletzte sich vergangene Woche. Miki Blümel und Cuma Caliskan sind angeschlagen, ihr Einsatz entscheidet sich kurzfristig. „Mal schauen, wie wir sie ersetzen. Aber es ist Derby, da kann jeder Spieler über sich hinauswachsen“, sagt Önder Caki.

Beide Trainer verfolgen im Allgemeinen ähnliche Ansätze: Sie schauen eher wenig auf den Gegner, sondern wollen ihr eigenes Spiel durchdrücken. Beide betonen regelmäßig, dass sie gegen alle Gegner gewinnen können – wenn die eigene Leistung stimmt. „Wir wissen natürlich, dass Baris eine starke Offensive – vielleicht die stärkste der Liga – hat. Aber wir wollen attackieren und das Spiel in die Hand nehmen. Baris wird das sicherlich auch machen. Und wie ich beide Teams kenne, endet das in einem Spektakel“, sagt Kaya. Sein Gegenüber sieht aktuell ähnliche Probleme bei beiden Teams: „Abdin hat wie wir starke Einzelspieler, aber als Mannschaft funktionieren sie und wir derzeit nicht optimal“, hat Caki beobachtet. „Wir wollen uns aber nicht allzu sehr auf den Gegner einschießen, sondern unser Ding durchziehen“, sagt der Baris-Coach.

Kampf um die Nummer zwei

Genauso wie für die Trainer ist die Partie für die Spieler eine besondere. „Die Jungs sehen sich fast jeden Tag“, weiß Caki. Die Einstellung sollte daher kein Problem darstellen – anders als zuletzt häufiger. „Gegen VfL Wildeshausen und SV Wilhelmshaven haben wir jeweils die Anfangsphase verschlafen, dieses Mal müssen wir von Beginn an hellwach sein“, sagt Caki. Und er hat eine klare Botschaft an seine Mannen: „Jeder muss die Einstellung selber mitbringen. Aber wer in einem Derby nicht hoch motiviert ist, ist falsch in diesem Sport.“

Auch wenn die beiden Teams derzeit nicht in Topform sind, gehören sie technisch und spielerisch zu den stärksten der Liga, beide haben allerdings in der Defensive Probleme. Wenn die Partie am Sonntag um 14.30 Uhr an der Lerchenstraße angepfiffen wird, sind Tore daher programmiert. In der Vorsaison setzte sich jeweils das Heimteam durch: Abdin gewann im Stadion mit 4:3, Baris auf eigenem Platz mit 4:2. Bei dem Derby geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um die Frage, wer die Nummer zwei in Delmenhorst hinter dem Oberligisten SV Atlas ist. Denn Baris und Abdin sind die einzigen Delmenhorster Mannschaften oberhalb der Kreisliga.