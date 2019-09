Delmenhorst. Der Saisonauftakt der Handball-Damen der HSG Delmenhorst lässt sich zumindest vom Ergebnis her als gelungen bezeichnen. Die spielerische Gesamtleistung beim 26:23 (13:12)-Erfolg über die HG Bremerhaven ließ nach der langen Vorbereitungsphase aber noch Luft nach oben.

Vor eigenem Publikum trafen die Landesliga-Schützlinge von Trainer Ingo Renken auf einen Gast, der gerade einmal acht Spielerinnen im Aufgebot hatte, was sich am Ende der Partie dann auch als durchaus problematisch herausstellen sollte. Gleich zu Beginn und auch im weiteren Verlauf sah Ingo Renken einige Baustellen, an denen in den nächsten Wochen noch gearbeitet werden muss. Zum einen ist das die Deckung, in der die Delmenhorsterinnen oftmals in Eins-gegen-Eins-Situationen gerieten. Hier fehlten die Unterstützung und das Verschieben. Aber auch im offensiven Bereich gibt es Verbesserungspotenzial. Etliche technische Fehler, dazu Fehlabgaben und am Ende 23 Fehlwürfe können gegen stärkere Gegner zum Bumerang werden.

Was bereits stimmt, ist die Moral und Einsatzbereitschaft auch nach Rückständen. So holte das Renken-Team gleich zum Auftakt ein 2:5 wieder auf und kam nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Gäste von der Athletik her den besseren Eindruck hinterließen, zu einer 13:12-Pausenführung.

Ausgeglichen verlief bis zum 17:17 auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte. Als die Gäste allerdings plötzlich mit 22:18 (47.) vorne lagen, war der Erfolg der Delmenhorsterinnen arg gefährdet. Doch die Mannschaft zeigte Moral. Bremerhaven hatte nichts mehr zuzusetzen und die Renken-Damen hatten nun vor allem Nicole Howe, die alle ihre Würfe sicher einnetzte und ihr Team damit beim 23:22 wieder in Führung brachte.

In der Schlussphase traf die Heimsieben dann noch viermal das Holz, und nach dem 24:22 durch Hannah Eilers sowie dem vierten sicher verwandelten Siebenmeter durch Alexandra Hildener waren die Punkte in der 59. Minute eingetütet.