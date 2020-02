Bei Aleksandar Jankovic (gelb) und dem SV Atlas Delmenhorst fehlte gegen Lupo Martini Wolfsburg oftmals die letzte Konsequenz. (Andre Klattenhoff)

Trotz einer rund halbstündigen Überzahl ist der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst im Auswärtsspiel gegen Lupo Martini Wolfsburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Die Gastgeber waren nach der Gelb-Roten Karte für David Chamorro (62.) dezimiert, doch der Mannschaft von Trainer Key Riebau glückte anschließend nicht mehr als der Ausgleich durch Florian Stütz in der 79. Minute.

Atlas verpasste es damit, auf Tabellenführer VfV Borussia 06 Hildesheim zumindest vorerst Boden gutzumachen. Dessen Partie beim MTV Wolfenbüttel war bereits unter der Woche abgesagt worden. Während die Delmenhorster nun 45 Punkte auf dem Konto haben, steht Hildesheim weiter bei 49 Zählern – hat aber zwei Begegnungen weniger ausgetragen. Gepatzt hat im Rennen um die Spitzenplätze der SC Spelle-Venhaus, der daheim dem Heeslinger SC mit 1:2 unterlag. Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder erledigte derweil seine Hausaufgaben und bezwang zu Hause den TuS Bersenbrück glatt mit 3:0.

Key Riebau zeigte sich mit dem Auftritt seiner Schützlinge nicht so richtig einverstanden. „Im Nachhinein würde ich sagen, dass Lupo sich den Punkt erkämpft hat. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir gespielt haben, den Punkt aber natürlich trotzdem mitnehmen“, resümierte der SVA-Coach. Die Verhältnisse in Wolfsburg waren aufgrund des schlechten Platzes und des Windes erwartungsgemäß alles andere als günstig, doch Riebau hätte trotzdem gerne mehr von seinem Team gesehen. „Es war nicht einfach, aber man muss die Gegebenheiten so annehmen und Bock haben, das Maximum herauszuholen. Das hat gefehlt, und darüber bin ich enttäuscht“, monierte der Trainer der Blau-Gelben. Gleichwohl merkte er an, dass es auch etwas Positives habe, wenn man sich über einen Punkt ärgert.

Die Partie begann denkbar schlecht für die Gäste. Es lief noch die erste Minute, als Musa Karli nicht ideal angespielt wurde und den Ball verlor. Die Wolfsburger kamen nach vorne und Torjäger Andrea Rizzo lupfte die Kugel über Atlas-Keeper Florian Urbainski hinweg ins Tor. Acht Zeigerumdrehungen später verhinderte Urbainski mit einer Parade gar das 0:2. „Am Anfang waren wir nicht ganz bei der Sache“, schilderte Riebau. Der Gegentreffer sei in der Entstehung „mehr als nur vermeidbar“ gewesen.

Ab Mitte der ersten Hälfte waren die Delmestädter dann wesentlich besser im Spiel. Sie hatten nun viel Ballbesitz, machten jedoch zu wenig daraus. Zwar hatten sie einige Ecken und auch mehrere kleinere Chancen, doch eine hundertprozentige Gelegenheit war nicht dabei. Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. „Wir waren in gewissen Momenten nicht wach genug. Dann wird es schwierig, vor das Tor zu kommen“, meinte Riebau. Hinzu kam, dass Wolfsburg hinten kompakt stand.

Einmal waren die Gäste aber erfolgreich. Nach einem Pass in die Tiefe auf Devin Isik spielte dieser den Ball raus auf Oliver Rauh. Dessen Flanke verwertete Florian Stütz am zweiten Pfosten per Kopf. In der Schlussphase probierte Atlas es weiterhin, doch es fehlte die letzte Konsequenz. Eine gute Chance hatte Isik, der eine Hereingabe von Marvin Osei aus kurzer Distanz über die Latte köpfte (86.). So mussten die Delmenhorster letztlich mit dem einen Zähler vorliebnehmen.