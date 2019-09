Sebastian Rabe (beim Wurf) hat mit der TS Hoykenkamp einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. (INGO MÖLLERS)

Durchschnittlich mehr als 41 Tore pro Partie – das ist im Handball ohne Frage eine ordentliche Ansage. Selbst wenn eine Saison erst drei Spieltage alt ist. Die Männer der TS Hoykenkamp können derzeit auf diese stattliche Ausbeute verweisen. In konkreten Zahlen ausgedrückt sind es stolze 125 Treffer, die das Team in der Landesklasse bislang erzielt hat. Und auch die Ausbeute im Verbandspokal fügt sich nahtlos in die beeindruckende Statistik ein. Schließlich bezwang die TSH dort in der ersten Runde den SVGO Bremen mit 42:27, und der ist immerhin eine Liga höher aktiv.

Nach dem zweiten Abstieg in Folge haben die Hoykenkamper in der neuen Spielklasse zweifellos einen richtig guten Start hingelegt. Gegen den VfL Oldenburg (46:27), den Elsflether TB II (37:25) und die SG Obenstrohe/Dangastermoor (42:27) feierten sie ausnahmslos Kantersiege. „Wir sind im Moment sehr dominant unterwegs“, bringt es Trainer Lutz Matthiesen prägnant auf den Punkt. Der Lohn: Tabellenplatz eins, 6:0 Punkte und ein Torverhältnis von 125:79.

Dass es bei der TSH derzeit so hervorragend läuft, hat mehrere Gründe. Ein ganz entscheidender ist mit Sicherheit, dass die Mannschaft – obwohl sie im zweiten Jahr in Folge den Gang nach unten antreten musste – zusammengeblieben ist. Als selbstverständlich kann man das nun wahrlich nicht bezeichnen. Doch Lutz Matthiesen weiß, weshalb das Team von einer Abgangswelle verschont geblieben ist. „In erster Linie ist das hier eine verschworene Gemeinschaft. Diejenigen, die eine drei vorne stehen haben, kennen sich seit der Jugend. Für sie ist das eine Verantwortung gegenüber dem Verein“, sagt der Coach. Diese Ur-Hoykenkamper würden eben nicht einfach weglaufen.

Gegangen ist keiner, gekommen dafür einer: Mit Malte Kasper hat sich der Landesklassist die Dienste eines erfahrenen Akteurs gesichert, der bereits in der Oberliga aktiv war. Dass der Ex-Neerstedter das Team verstärkt, ist allerdings nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ wichtig für Hoykenkamp. Denn üppig besetzt ist der Kader nicht unbedingt, und hinzu kommt, dass mit Hergen Schwarting, der einen Riss des vorderen Kreuzbands erlitten hat, ein wichtiger Spieler erst mal monatelang fehlen wird. Auch Andre Thode muss derzeit verletzt passen. So stehen Matthiesen aktuell zwar vier Torhüter, aber lediglich noch zehn Feldspieler zur Verfügung. „Da darf nicht mehr viel passieren in der laufenden Saison“, weiß der Coach, der jüngst zwei freie Spieler angesprochen hat. Bei diesen wird sich zeitnah entscheiden, ob sie zur TSH stoßen.

Neben dem nichtsdestotrotz starken Kader gibt es einen weiteren Faktor, der zum bisher erfolgreichen Abschneiden beiträgt. „Wir hatten eine exzellente Vorbereitung im konditionellen Bereich“, berichtet Matthiesen. Diese mache sich nun bezahlt. Laut des Trainers agiert seine Mannschaft auch in der Schlussphase einer Begegnung noch konzentriert. Es sei so, „dass wir 60 Minuten Dampf geben können“.

Darüber hinaus präsentieren sich die Hoykenkamper nicht nur torhungrig, sondern auch in der Defensive in guter Verfassung. „Wir haben uns deutlich stabilisiert. Die Abwehr ist bissig“, lobt Matthiesen. Genau das ist in seinen Augen ein Schlüssel zum Erfolg. „Wenn wir es in der Abwehr stabil hinbekommen, haben wir gute Karten, oben mitzumischen“, sagt er. Nicht weniger als das ist jedoch auch die Vorgabe. Das Saisonziel der TSH lautet direkter Wiederaufstieg. „Wenn das nicht klappt, höre ich auf“, stellt Matthiesen klar.

Wenn keine weiteren Ausfälle dazukommen und das Team an die bisherigen Darbietungen anknüpft, dürften die Chancen, das selbst gesteckte Ziel zu erreichen, nicht allzu schlecht stehen. Matthiesen lobt zudem die Einstellung seiner Schützlinge. „Die Jungs sind motiviert“, freut sich der Coach. Dazu trägt natürlich auch der momentane Lauf seinen Teil bei. „Wenn man erst mal erfolgreich spielt, hat man Bock auf die Sportart, die man betreibt“, sagt Matthiesen. Allerdings weist er darauf hin, dass es wohl nicht die ganze Saison so herausragend laufen wird wie bisher. „Eins ist klar: Wir werden auch mal nur mit einem Tor gewinnen oder auch mal verlieren“, sagt Matthiesen. Sollten die Hoykenkamper aber im Großen und Ganzen so weitermachen, wie sie begonnen haben, befinden sie sich zweifellos auf einem guten Weg.