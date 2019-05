Beim TSV Ganderkesee brachen nach dem Schlusspfiff gegen den TuS Heidkrug alle Dämme. (INGO MÖLLERS)

Der Kreispokalsieger 2019 heißt: Nein, nicht TuS Heidkrug, wie von der großen Mehrheit erwartet, sondern TSV Ganderkesee. Gegen den kommenden Kreisligameister gelang dem TSV in einem packenden Finale die große Überraschung – 4:3 (2:1). „Und das völlig verdient“, wie TuS-Trainer Selim Karaca einräumte. „Sie haben einfach mehr investiert.“ Schon angesichts des deutlichen Chancenplus fiel der besonders in der elfminütigen Nachspielzeit umkämpfte TSV-Triumph sogar noch zu knapp aus. „Die wollten alle, jeder hat gebissen und gekämpft“, gratulierte Karaca den Gewinnern.

Deren Trainer Stephan Schüttel hatte viel auszuhalten. Während des Spiels geriet er bei offenem Schlagabtausch ins Schwitzen, nach dem Abpfiff bekam Schüttel in den diversen Jubeltrauben diverse Getränkesorten über den Leib geschüttet. Und bei der Siegerehrung gab es noch einen Fünf-Liter-Humpen des Pokalsponsors, der über Schüttel entleert wurde. „Die Jungs haben absolut diszipliniert gespielt und über 100 Minuten alles umgesetzt, was wir besprochen hatten. Wenn man alle großen Chancen einbezieht, ist unser Sieg absolut verdient“, sagte Schüttel.

Das Endspiel in Wardenburg begann mit fast 20 Minuten Verspätung, weil die Siegerehrung der Alten Herren sich endlos hinzog. So konnten zwar alle 400 Zuschauer in Ruhe ihren Platz auf der gut gepflegten Wardenburger Anlage einnehmen. Doch die Spieler mussten sich sauber aufgereiht beim Vereinsheim die Beine in den Bauch stehen, bis sie endlich in die Arena einlaufen durften. Vielleicht erklärt diese Wartezeit die Heidkruger Lethargie. Die Ganderkeseer schienen dagegen umso motivierter. Was bei den zuletzt im Meisterrennen so konstanten und konzentrierten Heidkrugern auffiel, war die hohe Fehlerquote – ausgerechnet Kapitän Waldemar But und Torwart Maximilian Hiller gingen mit schlechtem Beispiel voran. But wollte in der sechsten Minute eine Hereingabe von Sascha Reepel gekonnt mit der Brust am eigenen Fünfmeterraum mitnehmen, doch das Kunststück misslang. Lukas Löffler ging dazwischen und erzielte aus kurzer Entfernung das 0:1.

Anschlusstreffer mit dem Pausenpfiff

Heidkrug hatte nur eine gute Möglichkeit durch einen 16-Meter-Schlenzer von Niklas Bädjer, den Schlussmann Nils Jonasson parierte (10.). Dessen Trainer war Mitte der ersten Halbzeit richtig sauer, als Reepel nach 32 Minuten sogar das 0:2 nachlegte. Nach einem Freistoß von Jordan Porath aus dem Halbfeld klebte Hiller auf der Linie, Reepel lief durch und spitzelte den Ball ins Netz. Heidkrug war von der Rolle, zudem trugen unzählige Verletzungsunterbrechungen in dem hochintensiven Match nicht zum Spielfluss bei. Schließlich half Schiedsrichter Moritz-Konstantin Bommers, als er einen völlig harmlosen Rempler von Kieron Hoffmann an Jesper Müller-Nielsen mit einem Strafstoß ahndete. Bädjer verwandelte sicher zum 1:2 (45.+2). Bommers traf in der oftmals großen Hektik einige falsche Entscheidungen. Allerdings war der junge Unparteiische immer auf Ballhöhe und pflegte eine gute Kommunikation mit den oft aufgebrachten Akteuren.

Der erwartete Heidkruger Ansturm nach dem Seitenwechsel blieb abgesehen von einer Möglichkeit durch Jonas Yildiz (51.) aus. Im Gegenteil: „Wir machen wieder den individuellen Fehler“, schimpfte Karaca. „Erst But beim 0:1, dann Hiller beim 0:2 und wieder But beim 0:3.“ Der sonst souveräne Kapitän leistete sich einen Fehlpass, den Lars Goretzki zu Byron Garcia weiterleitete. Dessen Schuss wehrte Hiller vor die Füße von Dennis Hasselberg ab, der dem falsch spekulierenden Hiller den Nachschuss zum 1:3 (54.) einschenkte. Danach hatte Heidkrug Glück, nicht völlig abgeschossen zu werden. Jean-Michel Dietrich (65.), Garcia mit einer Doppelchance (68.) und noch einmal Dietrich (73./jeweils stark pariert von Hiller) hatten die Entscheidung auf den Füßen. „Durch die vergebenen Möglichkeiten haben wir das Spiel spannend gehalten“, stöhnte Schüttel. Zwischendurch zeigte auf der Gegenseite auch Jonasson große Klasse, als er einen Kopfball von Nils Giza aus fünf Metern noch an die Latte lenkte (72.).

Mehr kam nicht von Heidkrug – bis zur Nachspielzeit. Noch in der 90. Minute hatte Lennard Stöver einen langen Ball für Sven Holthausen abgelegt, der aus spitzem Winkel zum 2:3 verkürzte. Dann ging pünktlich um 22.15 Uhr der Rasensprenger in der Heidkruger Hälfte an. Das gleiche Malheur war schon im Vorjahr passiert, damals musste sich Atlas-Keeper David Lohmann frisches Schuhwerk anziehen, um schließlich für den SVA II das Elfmeterschießen gegen Wardenburg zu entscheiden. Im diesjährigen Finale stand Hiller im Regen, er wurde nach Abstellen des Sprengers von Garcia im zweiten Versuch zum 2:4 (90.+6) überwunden. Damit war immer noch nicht Schluss, denn in Minute 100 zeigte Bommers noch einmal auf den Punkt. Diesmal zurecht, Jonasson hatte But gelegt und Bädjer gelang per Strafstoß das 3:4 (90.+11).

Kurz danach war dann endgültig Schluss. Der Jubel über den unerwarteten Pokaltriumph viel beim TSV ausgelassen aus. „Das Traurigste ist, dass über 100 Heidkruger Zuschauer dafür von Delmenhorst nach Wardenburg gefahren sind. Für die tut es mir leid, die erste Halbzeit war eine Frechheit von uns.“ Allerdings sollte man den in dieser Saison so bärenstarken TuS-Akteuren auch mal einen schwachen Tag zugestehen, den Jubel können sie am Sonntag nachholen. Bei Ganderkesee ragten aus einer unheimlich geschlossenen Formation noch Abwehrchef Marc Rässler sowie Reepel und Garcia heraus. Alleine die Kilometer, die Sturmspitze Byron Garcia im Vollsprint zurückgelegte, schaffte kaum ein Heidkruger im Joggingtempo. Das sagt alles über den Verdienst des Ganderkeseer Cupgewinns aus.