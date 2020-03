Klaus Krabbe (vorne) und Marc Engels gewannen ihr Doppel, mussten mit dem TTSC 09 Delmenhorst am Ende aber eine Niederlage hinnehmen. (INGO MÖLLERS)

Das „Derby“ gegen den MTV Bücken haben die Tischtennis-Senioren des TTSC 09 Delmenhorst mit 3:7 verloren. In der Ü40-Niedersachsenliga muss jede Mannschaft sieben Spiele bestreiten, je drei an den beiden Blockspieltagen und eins mit möglichst geringer Entfernung zwischen den Teams an einem Termin dazwischen. Da in diesem Jahr größtenteils Mannschaften aus Südniedersachsen dabei sind, musste der MTV Bücken aus der Nähe von Hoya nach Delmenhorst reisen. „Gegen die hatten wir uns eigentlich schon Punkte erhofft“, gab Marc Engels zu. Bücken hatte am ersten Blockspieltag alle drei Partien verloren und besteht aus einer Mischung aus Bezirksoberliga-Spielern, die bei den Herren in Bücken und beim SC Uchte spielen. Der TTSC setzte dem Engels, Klaus Krabbe und Viktor Mittelstädt sowie Stephan Thies nur im Einzel und Kai Beecken nur im Doppel entgegen.

Im Doppel lief noch alles erwartungsgemäß: Beecken/Mittelstädt mussten sich zwar den beiden Spielern aus Bückens oberem Paarkreuz geschlagen geben, dafür gewannen Engels/Krabbe deutlich. Im Einzel allerdings überraschten die sehr sicher und intelligent agierenden Gäste vor allem im oberen Paarkreuz. „Das war wirklich beeindruckend, was die gespielt haben“, zollte Marc Engels den Gegnern Respekt. In der ersten Einzelrunde punktete nur Viktor Mittelstädt gegen Bückens Nummer vier Andres Scholz. In der zweiten Runde verkürzte Engels dann gegen Oliver Neumann auf 3:4. Nach Klaus Krabbes knappem 10:12 im fünften Durchgang gegen Andreas Ledig war ein Sieg für Delmenhorst aber schon nicht mehr zu erreichen. Und unten gingen dann auch beide Spiele an die Gäste, die dadurch mit 7:3 die Oberhand behielten. „Gerade oben müssen wir besser punkten, da Bücken halt sehr ausgeglichen ist“, haderte Engels.

Damit steht der TTSC bei 2:6 Zählern und am letzten Blockspieltag am 18. April in Bennigsen schon unter Druck, um nicht auf einem der beiden Abstiegsplätze zu landen. „Ich bin aber immer noch zuversichtlich, dass wir die Klasse halten. Mit der Mannschaft dürfen wir eigentlich nicht absteigen“, erklärte Engels. Sein Team werde aber dennoch nicht vom Grundsatz abweichen, dass alle Spieler ihre Einsätze bekommen und vor allem der Spaß im Vordergrund steht.

TTSC 09 Delmenhorst – MTV Bücken 3:7

Mittelstädt/Beecken – Neumann/Ledig 11:13, 11:6, 9:11, 8:11; Engels/Krabbe – Scholz/Köster 11:8, 12:10, 11:7; Engels – Ledig 5:11, 11:9, 9:11, 9:11; Krabbe – Neumann 8:11, 10:12, 11:9, 9:11; Mittelstädt – Köster 11:6, 11:7, 11:5; Thies – Scholz 11:6, 8:11, 9:11, 8:11; Engels – Neumann 11:4, 11:7, 11:7; Krabbe – Ledig 7:11, 11:5, 11:7, 6:11, 10:12; Mittelstädt – Scholz 5:11, 8:11, 11:9, 4:11; Thies – Köster 8:11, 11:7, 9:11, 11:8, 1:11 ALE