Ali Hazimeh (9) steuerte drei, Simon Matta (Mitte) sogar vier Scorerpunkte zum Sieg bei. Dennis Thüroff verfehlte seinen ersten Treffer für den SV Tur Abdin Delmenhorst knapp. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Fußballspiele mit Beteiligung des SV Tur Abdin Delmenhorst stehen für Unterhaltung – zumindest für die neutralen Zuschauer. Trainer Christian Kaya und sein jeweiliger Gegenüber werden von den Bezirksligakickern regelmäßig auf eine gefühlsmäßige Achterbahn geschickt. So auch diese Woche beim 4:2 (1:1) der Aramäer gegen GVO Oldenburg. Nach mehreren spektakulären Toren auf beiden Seiten und vielen vergebenen Großchancen setzte sich die Kaya-Elf verdient durch. „In der ersten Halbzeit war es kein gutes Spiel von uns, in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch direkt wieder gepennt, sind dann aber gut reingekommen und haben am Ende verdient gewonnen“, fasste Kaya die Begegnung nüchtern zusammen. Dabei lagen turbulente 90 Minuten hinter ihm, doch das ist der Abdin-Trainer mittlerweile gewohnt.

Es dauerte keine fünf Minuten, da zeigte Abdin bereits sein Offensivpotential: Can Blümel passte von kurz hinter der Mittellinie auf der rechten Seite stehend flach diagonal auf Ali Hazimeh, der links losgesprintet war. Ein herausragendes Zuspiel. Hazimeh spielte scharf vor das Tor, wo Simon Matta den Ball aus wenigen Metern zum 1:0 ins kurze Eck grätsche (4.). Doch anstatt nachzusetzen, fielen die Delmenhorster in eine Lethargie. Diese nutzte Oldenburgs Andre Geiken auf beeindruckende Art und Weise: Er nahm eine Flanke mit der Brust an und verwandelte per Fallrückzieher über Jens Dekarski im Abdin-Tor hinweg zum 1:1 (10.). Kurz danach zog Jonas Brüggemann nach einer Ecke volley ab, drosch das Leder jedoch über den Kasten (13.).

Auf der anderen Seite zeigten die Delmenhorster nur selten, welche technischen Fähigkeiten sie haben. Zudem wurden bereits zu Beginn die Lücken riesengroß. Defensiv blieben oft fünf Mann tief in der eigenen Hälfte stehen und beteiligten sich kaum im Angriff, auf der anderen Spielfeldhälfte liefen mehrfach drei oder vier Abdiner nach Ballverlusten nicht zurück. „Die Rückwärtsbewegung hat mir heute überhaupt nicht gefallen, gegen den Ball und im Defensivverhalten war es in der ersten Hälfte katastrophal“, kritisierte Kaya. Doch GVO nutzte das nicht. Einmal klärte Artjom Prieb für Abdin auf der Linie (22.), ein anderes Mal parierte Dekarski (23.). „Ihr seid alle am Schlafen“, schrie Kaya von der Seitenlinie rein. Seine Schützlinge waren zwischen der 5. und der 30. Minute fast immer einenSchritt langsamer als ihre Gegenspieler. Gegen Ende des ersten Durchgang fingen sie sich jedoch wieder, sodass es mit einem Unentschieden in die Kabinen ging.

Der zweite Durchgang begann denkbar schlecht aus Delmenhorster Sicht. Unkonzentriert ließen sie GVO spielen, sodass Patrick Janzen nach einem simplen Pass auf halblinks völlig frei durchbrach und vor Dekarski die Nerven behielt – 1:2 (48.). Doch die Abdiner behielten die Nerven und fokussierten sich auf ihre Fähigkeiten. Immer wieder kombinierten sie sich fortan bis zum GVO-Tor, vor allem Ali Hazimeh als Linksverteidiger zeigte eine starke Leistung mit diversen Läufen mit anschließenden gefährlichen Hereingaben. Und wenn er selbst nicht die Linie entlang jagte, stand er zentral: Manuel Celik schickte Simon Matta über links, dieser legte den Ball an die Strafraumkante zurück. Hazimeh holte sich das Leder und verwandelte stark in den oberen rechten Winkel zum 2:2 (63.). Auch am 3:2 war er maßgeblich beteiligt. Seine scharfe Flanke nickte Simon Matta aus kurzer Distanz ein (69.).

Abdin wäre nun nicht Abdin, würde es die Führung verwalten. Die Kaya-Elf spielte weiter offensiv nach vorne, doch Lukas Matta (73.) und Hazimeh (75.) vergaben große Chancen. Auf der Gegenseite liefen die Delmenhorster trotz Führung und nur noch zehn Minuten Spielzeit mehrfach in Konter. Zweimal tauchte der eingewechselte Lasse Dworczak frei vor Dekarski auf. Nach Geiken-Pass schoss er rechts daneben, im Eins-gegen-eins den Abdin Torwart an (79./80.).

Beide Teams hatten weitere Chancen, doch einen Treffer erzielte nur noch Simon Matta (90.+3). Nach einem Steilpass waren er und Dennis Thüroff alleine vor GVO-Torwart Julian Eilers. Thüroff überlupfte ihn und lief aufs leere Tor zu, rutschte dann jedoch weg, sodass der Ball einen halben Meter vor der Linie liegen blieb. Da Eilers nun auch zurückkam, musste Simon Matta das Leder über die Linie grätschen und prallte dabei noch an den Pfosten. Es war die letzte Aktion eines spektakulären Spiels.