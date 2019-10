Eine furiose Show hat der SV Tur Abdin Delmenhorst in der Fußball-Bezirksliga gegen den Heidmühler FC abgeliefert. Die Mannen von Trainer Andree Höttges zerlegten den Gegner vor allem in der ersten Halbzeit und siegten mit 9:3 (6:0). „Ich bin mit dem Spiel natürlich schon zufrieden, aber die zweite Halbzeit ist ein Dorn im Auge. Aber wir wollen nicht rummeckern. Ich hätte natürlich lieber 7:0 gewonnen als 9:3, was ja alleine schon wegen des Torverhältnisses besser gewesen wäre, aber es war ein tolles Spiel“, resümierte Höttges.

Der Abdin-Coach hatte seine Schützlinge darauf aufmerksam gemacht, dass Heidmühle Probleme in der Rückwärtsbewegung hat. „Sie hatten 35 Gegentore nach elf Spielen. Die kommen ja nicht von ungefähr“, meinte Höttges. Abdin spielte schnell, kombinierte sich gut durch und erzielte Tor um Tor. „Die Jungs haben das in der Offensivausrichtung sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Gutes Schnittstellenspiel. Sie haben nicht rumgedaddelt, sondern schnell weitergepasst. Entscheidend war, dass wir Klarheit im Positionsspiel hatten“, berichtete Höttges.

Den Torreigen eröffnete Aho Hanno nach zehn Minuten. Manuel Celik (14.), Simon Matta (30./43.), Dennis Thüroff (38.) und erneut Hanno (39.) stellten zur Halbzeit bereits auf 6:0. „In der zweiten Hälfte haben wir leider nicht mehr konstant abgerufen, was wir können, und nicht mehr einfach gespielt“, monierte Höttges. Die Gäste kamen schnell auf 2:6 heran (53./56.), ehe Celik und Jonas Yildiz per Elfmeter auf 8:2 stellten. Nach dem dritten Tor der Gäste markierte Thüroff den Endstand (85.). „Es waren viele Tore aus dem Spiel heraus. Sowohl schnell durch die Mitte als auch über außen“, berichtete Höttges.

Durch den Sieg ist Abdin mit 19 Punkten nun Tabellenvierter.