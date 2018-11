Leon Lingerski (gelbes Trikot, hier gegen den FC Wunstorf) traf in der 80. Minute zum Ausgleich für den SV Atlas. (Ingo Mölllers)

Heeslingen. Um 11.15 Uhr hatten sich die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst am Sonntag auf den Weg zum Auswärtsspiel gegen den Heeslinger SC gemacht. Nicht an Bord nach seiner über fünfjährigen Amtszeit: Jürgen Hahn. Der entlassene Coach ist interimsweise durch das Trainer-Trio Daniel von Seggern, Bastian Fuhrken und Benno Urbainski ersetzt worden, das einen ordentlichen Job machte und nach einer schwachen ersten Halbzeit offensichtlich die richtigen Worte in der Kabine fand.

Denn in der zweiten Hälfte der Begegnung zeigten die Blau-Gelben ein anderes Gesicht und nahmen den Kampf auf dem sehr glitschigen Geläuf endlich an. Durch einen späten Treffer von Leon Lingerski belohnte sich der SVA schließlich mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden und blieb dadurch im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage. „Nach dieser Woche nehmen wir den einen Punkt gerne mit“, betonte Fuhrken.

An der Heeslinger Seitenlinie gab zumeist von Seggern die Kommandos. Dies wird der Coach der zweiten Mannschaft auch bei den kommenden zwei Spielen wieder tun. „Ich habe mich noch nicht um die Trainerfrage gekümmert. Damit werde ich mich ab Mittwoch beschäftigen“, verriet Fuhrken und führte fort: „Sicher ist, dass der neue Mann erst nach der Winterpause starten wird." Atlas soll bereits über 40 Bewerbungen von interessierten Trainern erhalten haben. Darunter sogar eine eines Weltmeisters.

Und eventuell auch eine von Frank Neubarth? Gerüchten zufolge soll er ein heiß gehandelter Kandidat bei den Delmenhorstern sein. Neubarths erneuter Besuch in Heeslingen bot zumindest weiteren Spielraum für Spekulationen. Zudem unterhielt er sich auffällig lang mit Manfred Engelbart, dem Präsidenten des Vereins.

Die Stimmung in der Mannschaft bezeichnete Fuhrken nach dem Rauswurf Hahns als sehr gut. Auch bei den Fans machte sich der Eindruck breit, dass die Mehrheit die Entscheidung des Vorstandes nachvollziehen kann. „Ich begrüße die Maßnahme. Hahn hat einen entscheidenden Fehler gemacht, indem er den Mittelfeldstrategen Dennis Janssen ziehen lassen hat. Damit hat die Mannschaft an Qualität verloren und ihr ist die Spielkultur abhandengekommen“, sagte der langjährige Atlas-Fan Bernd Hettwer.

Der einstige Stadionsprecher Manfred Bartsch sieht in Hahn einen guten Trainer und ist noch nicht wirklich davon überzeugt, ob der Rauswurf die richtige Entscheidung war: „Wer es in den Glühweinstand schafft, hat den arbeitsplatzgefährdeten Herbst beim SVA überstanden. 2016 war es zur fast selbigen Zeit Jörg Rosenbohm, 2017 Janssen und 2018 Hahn.“ Selbst Hahn-Verfechter Timo Conrad denkt, dass es keinen anderen Ausweg mehr gab, als diesen Schritt zu gehen.

Zum Spiel: Am Donnerstagabend, zwei Tage nach der Hahn-Entlassung, trafen sich von Seggern, Fuhrken und der Mannschaftsrat, um die taktischen Vorgaben für diese wichtige Begegnung zu besprechen. Personell veränderten sie jedoch nicht allzu viel. Für die verletzten Rechtsverteidiger Thomas Mutlu (Nasenbruch) und Nick Köster (Zerrung) spielte Marlo Siech auf der für ihn ungewohnten Position. Innen verteidigten Karlis Plendiskis sowie Jannik Vollmer, während Dennis Mooy links hinten und Stefan Bruns als Sechser agierten. Das Mittelfeld bekleideten links Lingerski, rechts Marvin Osei und im Zentrum Musa Karli sowie Tom Schmidt. Als einzige Spitze wurde Marco Prießner aufgeboten, der dem mitgelaufenen Mooy die erste Atlas-Chance auflegte. Letzterer schoss aber aus spitzem Winkel deutlich vorbei (12.).

Fünf Minuten später zirkelte Kevin Rehling einen Freistoß von der Strafraumgrenze in den linken Winkel. „Ein Sonntagsschuss“, sagte Fuhrken. Vorausgegangen war ein strittiges Foulspiel von Marlo Siech. „Ich habe nur den Ball getroffen, das ist immer das Gleiche mit den Schiedsrichtern“, tobte der Delmenhorster Abwehrspieler. Von Seggern sprang seinem Schützling zur Seite: „Aus meiner Sicht spielt er klar den Ball.“

Atlas wirkte geschockt und reihte jetzt Fehlpass an Fehlpass. Erst in Minute 36 kam ein tolles Zuspiel von Karli in den Lauf von Prießner an – der Stürmer zögerte jedoch zu lange und scheiterte schließlich an Torwart Arne Exner. Kurz darauf sah er nach einem Foulspiel seine fünfte Gelbe Karte und wird somit beim kommenden Heimspiel gegen den FC Hagen/Uthlede fehlen. Unmittelbar vor der Pause pennte Siech nach einer lang geschlagenen Ecke und verlor trotz besserer Position das Kopfballduell gegen Oliver Gerken, der aber aus kurzer Distanz direkt auf Torhüter Florian Urbainski köpfte (40.).

Nach der Pause kehrte der angeschlagene Bruns nicht mehr zurück auf den Platz. Er wurde durch Patrick Degen ersetzt. Atlas tat sich offensiv trotzdem weiter sehr schwer und hatte gegen bissig verteidigende Hausherren bis zur Schlussphase lediglich einen Weitschuss von Karli zu bieten (54.). Aber die Blau-Gelben kämpften. In der 80. Minute schlug Karli eine Ecke auf den langen Pfosten und fand Degen, der das Leder auf den im Rückraum wartenden Lingerski ablegte, dessen Schuss durch Freund und Feind hindurch den Weg ins Tor fand – 1:1. Der Jubel bei den rund 150 mitgereisten Atlas-Fans und die Erlösung der Verantwortlichen, die auf den Platz stürmten, war riesengroß. Doch kurz vor dem Spielende hatte der SVA noch einmal Riesenglück, als Rehling mutterseelenallein in der 89. Minute aus fünf Metern über das Gehäuse köpfte. Er hatte so viel Platz, dass er den Ball sogar noch hätte annehmen können.

Nach der vierminütigen Nachspielzeit endete ein chancenarmes, aber sehr kampfbetontes Spiel mit einem gerechten Remis. „Wir haben uns den Punkt gegen einen sehr aggressiven Gegner verdient“, zeigte sich von Seggern zufrieden mit seinem Trainerdebüt bei der ersten Mannschaft. Fuhrken lobte zum Abschluss einer turbulenten Atlas-Woche insbesondere die Fans. „Heute hatten wir den zwölften Mann dabei, der uns über 90 Minuten lang nach vorne gepeitscht und für eine grandiose Stimmung gesorgt hat.“