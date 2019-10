Nils Giza (rot) zog sich bei seinem Treffer zum 3:0 für den TuS Heidkrug eine Verletzung zu. (INGO MÖLLERS)

Nach einer turbulenten Schlussphase hat der TuS Heidkrug das Derby in der Fußball-Bezirksliga gegen den VfL Stenum knapp mit 4:3 (1:0) gewonnen. Da die Delmenhorster die über weite Strecken bessere Mannschaft waren, ging der Erfolg in Ordnung. Damit sind die beiden Klubs punktgleich und stehen nach einem guten Saisondrittel in der oberen Tabellenhälfte.

Der TuS übernahm bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und auf durch Raureif rutschigem Geläuf von Beginn an die Kontrolle. Während Stenum fahrig wirkte und kaum mal zwei oder drei Pässe am Stück an den Mann brachte, zeigten die Heidkruger simplen, aber effektiven Fußball. Nach einem ersten Warnschuss von Jesper Müller-Nielsen (6.) kam Lennart Stöver nach einem Freistoß von Müller-Nielsen aus kurzer Distanz völlig frei zum Kopfball, nickte das Leder jedoch in die Arme von Maik Panzram (9.). Da Marvin Lohfeld nach elf Minuten abschloss, statt querzulegen, überstand Stenum die erste Viertelstunde ohne Gegentor. Selbst kam der VfL nur zu einer Zufallschance durch Julian Dienstmaier, dem der Ball 16 Meter vor dem Tor vor die Füße rollte. Er setzte das Leder jedoch klar über den Kasten.

Die überfällige Führung für Heidkrug gelang Stöver nach 21 Minuten. Zunächst scheiterte er mit einer Großchance nach Vorlage von Alexander Rautenhaus an Panzram. Bei der anschließenden Ecke stand er jedoch am langen Pfosten völlig frei und verwandelte sicher ins lange Eck – 1:0 (21.). Aus dem Nichts ergab sich fünf Minuten später die große Gelegenheit zum Ausgleich: Eine Kopfballverlängerung landete bei Arnold Koletzek, der kurz vor der Torlinie jedoch nur einen Querschläger produzierte (26.). Heidkrug war aber weiterhin überlegen, gewann den Großteil der Zweikämpfe, wirkte einfach bissiger und laufstärker. Ein 2:0 wäre verdient gewesen, doch Lohfeld scheiterte zunächst im Eins-gegen-eins-Duell an Panzram und im Nachschuss an Marten Michael kurz vor der Linie.

Stenum dreht spät auf

Nach einer schwachen ersten Hälfte zeigte sich Stenum nach dem Seitenwechsel verbessert. Das Spiel verlief nun zunächst ausgeglichen, ohne dass sich eine Mannschaft eine größere Chance erspielte. 20 Minuten dauerte es, bis sich Heidkrug annäherte, doch Stöver verzog nach Vorlage von Müller-Nielsen aus guter Position (65.). Er ließ sich davon jedoch nicht entmutigen, sondern schob nach starker Vorlage von Nils Giza zum 2:0 ein (67.). Letzterer hatte sich zunächst über links durchgesetzt und überlegt zurückgelegt. Vier Minuten später schien Giza die Entscheidung erzielt zu haben: Einen Rautenhaus-Einwurf leitete Luca Reinhold in den Lauf von Lohfeld weiter, der querlegte. Giza verletzte sich bei seinem Treffer, sodass Heidkrug die nächsten Minuten in Unterzahl bestreiten musste. Und das bekamen die Hausherren überhaupt nicht geregelt.

Stenum nutzte das Durcheinander und erzielte innerhalb von drei Minuten zwei Tore: Einen Querpass von Waldemar Kelm netzte Paul Fuhrken locker ein (74.). Nur zwei Minuten später behauptete Maximilian Klatte eine Dienstmaier-Flanke im Strafraum und legte auf Fuhrken ab, der kompromisslos das 2:3 erzielte (76.). Heidkrug füllte nun wieder auf, doch das Momentum war gekippt. Heidkrug zog sich tief zurück, Stenum drückte – und erzielte durch Klatte, der eine missglückte Kopfball-Abwehr volley versenkte, das 3:3 (84.).

Stenum wollte nun mehr, griff weiter an – und lief in einen Konter. Waldemar But schickte Reinhold steil. Dieser lupfte den Ball über Panzram ans Außennetz und wurde dabei vom Stenum-Keeper abgeräumt. Schiedsrichter Theodor Potiyenko zeigte auf den Punkt. Niklas Bädjer verschoss den Elfmeter, traf aber im Nachschuss zum 4:3 (87.). Stenum schaffte den erneuten Ausgleich nicht.

Heidkrug-Coach Selim Karaca sah sein Team klar besser: „Wir haben absolut verdient gewonnen. Bei elf gegen elf waren wir überlegen. Die Jungs sind Mentalitätsmonster und waren gieriger." Auch Thomas Baake lobte die Moral seines Teams, da es nach dem 0:3 zurückgekommen war, kritisierte es aber auch. „Eine Stunde lang waren wir sicherlich nicht die bessere Mannschaft. Wir müssen nach dem 3:3 cleverer sein und den Punkt als dann gefühlter Sieger mitnehmen“, meinte er.