Luca Reinhold (rot) markierte kurz vor der Pause den 1:1-Ausgleich für den TuS Heidkrug. In der spektakulären Schlussphase der Partie sollten noch insgesamt vier weitere Tore fallen. (Janina Rahn)

Es läuft derzeit beim Fußball-Bezirksligisten TuS Heidkrug. Nachdem der Aufsteiger fünf Tage zuvor das Spitzenteam SV Wilhelmshaven mit 4:2 bezwungen hatte, legte er nun gegen den Heidmühler FC nach – und das auswärts. Mit dem gleichen Resultat siegte die Mannschaft von Selim Karaca und holte durch den Erfolg die Saisonzähler sieben bis neun.

Allerdings mussten die Gäste am Ende noch einmal ordentlich zittern. Gleich vier Treffer fielen in der spektakulären Schlussphase, drei für den TuS. Und zwei davon in der Nachspielzeit. Ein Umstand, der zweifelsfrei für die Moral der Karaca-Elf sprach, denn erst in der 89. Minute war den Gastgebern in Person von Keno Siebert der 2:2-Ausgleich gelungen. Dass die Heidkruger nach dem Abpfiff trotzdem jubeln durften, hatten sie Marvin Lohfeld und Jesper Müller-Nielsen zu verdanken (90.+1/90.+5).

Selim Karaca war nach dem späten Triumph voll des Lobes für seine Mannschaft. „In der zweiten Halbzeit haben wir ein Feuerwerk abgebrannt und absolut verdient gewonnen“, befand der TuS-Coach. Diese Hälfte sei mit das Beste gewesen, was das Team in den vergangenen Jahren unter seiner Regie gespielt habe. „Das war richtig stark“, freute sich Karaca.

Im ersten Durchgang hatte er noch eine recht ausgeglichene Begegnung gesehen, in der seine Schützlinge zwar mehr Spielanteile gehabt hätten, Heidmühle ihnen aber durch Konter das Leben schwer gemacht habe. Die Führung der Platzherren resultierte aus einem Fehler des TuS im Spielaufbau. Julien Stresow bedankte sich und traf zum 1:0 für den HFC (14.). Den Heidkrugern gelang aber noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleich. Nach einer Hereingabe von Müller-Nielsen war Luca Reinhold mit dem Knie zur Stelle (43.).

In den überragenden zweiten 45 Minuten mussten die Karaca-Mannen dann lange warten, bis sie sich schließlich doch noch für den Aufwand belohnten. Florian Bartels markierte die erstmalige Führung für Heidkrug (83.), ehe das 2:2 wieder einem eigenen Fehler entsprang. Lohfeld traf dann nach einem langen Abschlag zum 3:2, ehe Müller-Nielsen einen Konter zum Endstand abschloss.