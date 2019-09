Sven Holthausen markiert hier per Kopf das 1:0 für den TuS Heidkrug im Derby gegen den FC Hude. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. „Drei Siege in Folge. Ich hätte niemals gedacht, dass wir überhaupt mal zwei Spiele nacheinander gewinnen würden“ – TuS Heidkrugs Trainer Selim Karaca war sehr angetan von der Leistung seiner Bezirksligafußballer. Und er hatte allen Grund dazu. Soeben hatte der Aufsteiger den etablierten FC Hude mit 3:0 (1:0) nach Hause geschickt. Vielleicht um ein Tor zu hoch, aber auf jeden Fall war es „ein absolut verdienter Erfolg“, wie Karaca weiter ausführte. Nach dem Überraschungssieg gegen den SV Wilhelmshaven und dem späten Dreier beim Heidmühler FC war der Derbyerfolg in einer intensiven Partie sogar recht souverän, Trotz namhafter Ausfälle ist der TuS absolut bezirksligatauglich.

Während die Heidkruger nach dem Abpfiff im Kreis lautstark jubelten, war die Huder Zusammenkunft nach der Pleite von Nachdenklichkeit geprägt. „Wir hatten heute nicht die Geilheit, die wir brauchen. Irgendwie kommen wir immer erst zu 100 Prozent ins Laufen, wenn wir in großer Gefahr sind“, rätselte Coach Lars Möhlenbrock über den Leistungsabfall gegenüber den Vorwochen. „Was gegen Frisia Wilhelmshaven (1:1) und GVO Oldenburg (0:0) gut lief, diese Mentalität, hat uns heute gefehlt“, meinte er. Zudem ist der FCH offensiv nach dem Abgang von Mohamed Alawie, der sich kürzlich dem Landesligisten BV Essen anschloss, zu harmlos.

Schon bei den bis dato letzten Aufeinandertreffen vor zwei Jahren in der Kreisliga (0:4, 0:0) stand für Hude offensiv die Null. Garant für eine Wiederholung war beim TuS an diesem Abend auch der 18-jährige Innenverteidiger Tom Köster, der hinten einige brenzlige Situationen mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Bierruhe löschte und offensiv immer wieder den flachen Pass in die Tiefe suchte. So ergab sich auch das 1:0, als Köster Nils Giza auf die Reise schickte und Sven Holthausen dessen Flanke einnickte (20.). Vielleicht nicht ganz unhaltbar, aber gleichwohl verdient. Denn Luca Reinhold hätte schon in der siebten Minute nach Giza-Hereingabe treffen müssen.

„Die erste halbe Stunde haben wir klar dominiert, danach hat sich Hude reingekämpft“, fasste Karaca das erste Drittel der Partie zusammen. Vorher hätte allerdings eine Freistoßflanke von Jesper Müller-Nielsen fast noch den Weg ins lange Eck gefunden, hier verhinderte Keeper Timo Hertlein Schlimmeres (32.). „Danach sind wir ins Schwimmen geraten“, musste Karaca mitansehen. Nils Sandau verpasste den Ausgleich um Millimeter (41.), Köster rettete vor Ingmar Peters (44.) und die folgende Ecke von Sandau landete auf der Latte.

Physikalisch fast unmöglich

„So wollten wir weitermachen“, hatte Möhlenbrock für die zweite Hälfte vorgegeben. Doch dann verwandelte Müller-Nielsen einen Eckball von der rechten Seite mit dem rechten Vollspann zum 2:0 (49.). Physikalisch kaum möglich, „doch wir üben das ständig im Training“, erklärte Karaca. „Da gehen acht von zehn Versuchen in die Wicken, aber ab und zu geht er mal rein“, fügte er hinzu. So auch diesmal – und dieser Treffer veränderte die Partie erneut. Hude stellte mit der Hereinnahme von Ole Schöneboom auf Dreierkette um, machte ordentlich Druck, vernachlässigte aber die Konterabsicherung. Waldemar But (58.) und Holthausen (61.) hätten erhöhen können, doch Hertlein hielt seinen FCH im Spiel. „Da müssen wir den Sack zumachen“, litt Karaca mit.

Auf der Gegenseite hätte insbesondere Maik Spohler frei vor Maximilian Hiller treffen müssen, sein Lupfer strich jedoch knapp über den Querbalken (60.). Müller-Nielsen zwang Hertlein zur nächsten Glanztat (70.) und als Köster mit starker Rettungstat gegen Sandau dazwischenspritzte, hatte er sich endgültig ein dickes Kompliment verdient. „Bester Mann auf dem Platz, top der Junge“, lobte Karaca. Möhlenbrocks Laune war spätestens nach dem 3:0 dahin: „Wir kriegen die Gegentore viel zu billig.“ Dazu reichte diesmal ein Einwurf: Waldemar But konnte zur Grundlinie spazieren und Reinhold bedienen, der unbedrängt einschob (85.). „Das ist alles Kopfsache. Wir haben unerklärliche Leistungsschwankungen bei einzelnen Spielern während der 90 Minuten“, wunderte sich Möhlenbrock. Während Heidkrug auf einer Euphoriewelle schwimmt, ist in Hude zunächst Abstiegskampf angesagt.