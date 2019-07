Der TuS Heidkrug um Luca Reinhold hat den ersten Test gegen den TuS Sudweyhe II zwar verloren, geht die Herausforderung Bezirksliga aber zuversichtlich an. (Braunschädel)

Nur noch wenige Wochen, dann hat die lange Zeit des Wartens ein Ende. Mehr als sieben Jahre nach dem unrühmlichen Abgang aus der Fußball-Landesliga, der mit der Abmeldung der Mannschaft endete, tritt ein Herrenteam des TuS Heidkrug wieder auf Bezirksebene an. Als Kreisliga-Meister machten die Schützlinge von Trainer Selim Karaca den Aufstieg perfekt. Sie holten in 30 Spielen insgesamt 75 Punkte, verloren nur eine einzige Partie und erzielten mehr als 100 Tore. Ohne Frage eine stattliche Bilanz.

Nun also Bezirksliga. Die Heidkruger blicken mit Vorfreude auf die neue Saison, die Stimmung ist prima, „gut bis hervorragend“ sogar, wie Selim Karaca versichert. Dass mit der höheren Spielklasse eine große Herausforderung auf ihn und seine Mannen zukommt, weiß der Coach natürlich. „Wir freuen uns darauf, es ist aber schon eine Hausnummer“, sagt Karaca. Gleichwohl sei der Klub im Bezirk alles andere als fehl am Platz. „Ich finde, dass der TuS Heidkrug in die Bezirksliga gehört, auch wegen der Jugendabteilung“, meint Karaca, für den das Aufstiegsjahr ein besonderes war. Nicht nur daheim, sondern auch bei den Auswärtsspielen habe seine Mannschaft viel Unterstützung erhalten. „Man kann sagen, dass der Verein komplett hinter uns stand“, lobt Karaca den Zusammenhalt und weiß diesen sehr zu schätzen: „Ich kenne noch ganz andere Zeiten.“

Die Heidkruger sind erst vor gut eineinhalb Wochen in die Vorbereitung gestartet. „Wir haben aufgrund der letzten Saison bewusst eine längere Pause eingelegt. Wir mussten die ganze Zeit mental abliefern“, sagt Karaca mit Blick auf den kräftezehrenden Aufstiegskampf. Nach der Erholung steht nun viel Arbeit auf dem Programm. „Die Trainingsbeteiligung ist top, die Jungs ziehen gut mit“, weiß der Trainer zu berichten. Am Wochenende stand das erste Testspiel auf dem Programm. Mit dem TuS Sudweyhe II, dem amtierenden Vizemeister der Kreisliga Diepholz, lieferten sich die Delmenhorster ein spektakuläres Duell, das die Gastgeber letztlich mit 5:3 für sich entschieden.

Dass die Begegnung verloren ging, stellt für Karaca jedoch kein Problem dar. Er misst den Ergebnissen in den Tests keine allzu große Bedeutung bei. „Der Gegner war spielerisch sehr stark. Es war ein amüsantes und ausgeglichenes Spiel“, urteilt der TuS-Coach. Er habe einiges ausprobiert und wird genau das auch in der nächsten Partie am Freitag beim TuS Hasbergen wieder tun. „Ich werde den Jungs, die neu dazugekommen sind, und denen, die bisher noch hintendran waren, Einsatzzeiten geben“, blickt Karaca voraus.

Neu dabei sind Michael Kowalski, der vom nächsten Gegner gewechselt ist, und vier Talente, die aus der A-Jugend hochrücken: Keanu Sternberg, Tom Köster, Fabian Herrmann und Yanik Pietsch. Den Verein verlassen haben Markus und Martin Demir, Jonas Yildiz (alle SV Tur Abdin) sowie Irfan-Zeki Gök (SV Baris). „Ich finde, dass jeder Abgang immer schmerzhaft ist, weil jeder auf seine Art und Weise besonders ist“, sagt Karaca, der dennoch zuversichtlich die Herausforderung Bezirksliga angeht.