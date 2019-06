Die Spieler des TuS Heidkrug feiern den ersten Platz in der Kreisliga und lassen ihren Trainer hochleben. (INGO MÖLLERS)

Am Sonntag um 16.55 Uhr war es endgültig perfekt: Der TuS Heidkrug räumte mit dem 4:0 (1:0)-Heimsieg über Rot-Weiß Hürriyet die letzten Restzweifel aus und steigt als Kreisliga-Meister in die Fußball-Bezirksliga auf. Nach dem 3:1 des Ahlhorner SV am Vortag gegen den TSV Großenkneten war klar, dass dem TuS sogar eine 0:15-Niederlage gereicht hätte. So wurde das finale Spiel zu einem Sommerkick.

„Jetzt ist es soweit“, frohlockte TuS-Trainer Selim Karaca kurz vor dem Abpfiff, „jetzt sind wir wirklich Meister. Man sagt ja immer: Wer am Ende oben steht hat es auch verdient. Und ich finde schon, dass wir die souveränste Mannschaft waren. Die Jungs haben eine tolle Saison gespielt und sich stetig weiterentwickelt. Wir haben ehrliche Arbeit geleistet, die sich jetzt auszahlt.“ Karaca dachte noch mal kurz vier Jahre zurück, als er seine Trainertätigkeit bei den 1. Herren aufgenommen hat. „Der ganze Verein hat sich seitdem unheimlich weiterentwickelt. Jetzt freuen wir uns auf die Bezirksliga“, resümierte er.

Verdienter Titelgewinn

Mit dem Double konnte es nach der 3:4-Niederlage im Finale des Kreispokals gegen den TSV Ganderkesee nichts mehr werden. „Wir hatten diese Saison inklusive der vorherigen Pokalrunden 30 Endspiele. Nachdem wir vergangene Woche in Harpstedt gewonnen hatten und die Meisterschaft so gut wie sicher war, ist die komplette Spannung von uns abgefallen“, begründete Karaca das Nachlassen. Aber das spielte am Sonntag keine Rolle mehr bei 15 Toren Vorsprung auf Ahlhorn. So wurde das wichtigste Spiel der jüngeren Heidkruger Vereinsgeschichte gleichzeitig zum unspektakulärsten.

Beide Mannschaften wurden von Einlaufkindern auf den Platz geführt, etwa 120 Zuschauer freuten sich auf ein schönes Saisonfinale. Es wurde ein sehr faires Spiel, Schiedsrichter Sascha Eilers kam ohne Strafmaßnahmen aus. Ein wenig Fahrt nahm die Partie jedoch erst nach einer Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit auf. Karaca war zuvor nicht gerade erfreut über die träge Herangehensweise seiner Schützlinge. Jonas Yildiz hatte schließlich nach Steilpass von Nils Giza die erste gute Möglichkeit (27.). Doch Hürriyets Aushilfstorwart – Kapitän und Mittelfeldspieler Mahmut Ekici stand erstmals zwischen den Pfosten – hielt über die ganzen 90 Minuten sehr gut. Chancenlos war er beim 1:0 durch Luca Reinhold in der 42. Minute, aufgelegt von Jesper Müller-Nielsen. Ekicis Gegenüber hieß an diesem Nachmittag Philip Gruß, der „Lange“ machte sein erstes Saisonspiel und parierte kurz davor (40.) und auch in der 66. Minute gegen Berat Uyar glänzend.

In Halbzeit zwei machte sich bei Hürriyet erneut der Kräfteverschleiß durch die Fastenzeit bemerkbar. „Die letzten Wochen waren deshalb sehr hart für uns. Aber ich bin sehr froh, dass wir die Liga gehalten haben“, freute sich RWH-Coach Murat Turan über das erreichte Ziel. In der Winterpause lag Hürriyet mit nur acht Punkten auf einem Abstiegsplatz, nach Turans Übernahme erkämpfte sich der Aufsteiger zwischenzeitlich in acht Spielen 14 Punkte und hatte den Klassenerhalt früh gesichert. Turan gratulierte Heidkrug „ganz herzlich zur verdienten Meisterschaft“, ließ seine Zukunft aber noch offen. „Ob ich weitermache, entscheidet sich in den nächsten zehn Tagen. Bis dahin muss ich wissen, ob die Leistungsträger bei uns bleiben.“ Mit Hayri Sevimli war ein erster Neuzugang schon dabei.

Indes hatte Heidkrug in den zweiten 45 Minuten leichtes Spiel. Markus Demir bewarb sich mit seinem Schuss aus drei Metern übers leere Tor sogar für den Jahresrückblick, die Spannung war einfach raus. Allerdings nutzte Jesper Müller-Nielsen seinen Freiraum im Mittelfeld, erzielte das 2:0 selbst (71.), legte Philipp Kahlert das 3:0 auf (79.) und verwandelte schließlich auch noch einen Eckball direkt zum Endstand (83.). Kahlerts Treffer war das 100. Saisontor der Heidkruger. Ein weiterer Grund zum Feiern für Anhänger und Spieler des Meisters, die sich mit dem Erhalt der Meisterschale ihren verdienten Lohn für eine nahezu perfekte Saison in der Kreisliga abholten.