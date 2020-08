Trainer Selim Karaca und seinem Assistenten Jorge Jacinto steht beim TuS Heidkrug ein großer Kader zur Verfügung. Neu dabei sind einige Talente. (Ingo Möllers)

Sie haben spät angefangen – aber dafür dann so richtig losgelegt. Im Vergleich zu vielen anderen Bezirksligisten haben die Fußballer des TuS Heidkrug ihre Testspiele in der Vorbereitung auf die neue Saison erst spät bestritten. Am 23. August stand die erste Partie gegen den TuS Sudweyhe II aus der Kreisliga Diepholz auf dem Programm. Von Anlaufschwierigkeiten konnte allerdings keine Rede sein. Das Team von Coach Selim Karaca setzte sich deutlich mit 6:1 durch. Auch in den beiden weiteren Begegnungen präsentierten sich die Heidkruger torhungrig. Beim Bremer Landesligisten TS Woltmershausen gewannen sie spektakulär mit 9:3, gegen den Kreisklassisten Delmenhorster TB machten sie es beim 11:0 sogar zweistellig.

Die Kicker vom Bürgerkampweg überzeugten aber nicht nur in den Testspielen, sondern stellten Selim Karaca und Jorge Jacinto auch mit ihrer Trainingsbeteiligung zufrieden. „Es läuft nach unseren Vorstellungen, besser als gedacht sogar. Wir hatten kaum Absagen und teilweise bis zu 23 Leute beim Training“, berichtet Jacinto. Weniger als 20 Akteure seien es nie gewesen. „Es macht schon Spaß, wenn die Jungs so ehrgeizig sind“, freut sich der Co-Trainer. Sowas würde sich jeder Coach wünschen, fügt er hinzu.

Weitgehend nach Wunsch verlief auch der Test gegen Woltmershausen. „Das war echt überraschend, was wir da geleistet haben. Die Chancenauswertung war gut. Es wäre wünschenswert, wenn wir das in der Saison fortführen könnten“, hofft Jacinto. Neun Tore seien „schon eine Ansage“. Allerdings hätten die Bremer im Laufe der Partie ihr System umgestellt, was den Heidkrugern zugutegekommen sei. „Die zweite Halbzeit kann man nicht als Maßstab nehmen“, relativiert Jacinto.

Nach der starken vergangenen Saison, die der TuS als Aufsteiger mit 24 Punkten aus 16 Spielen als Fünfter abschloss, dürfte vor dieser Spielzeit der Überraschungseffekt verpufft sein. Den werde man dieses Mal nicht haben, vermutet auch Jacinto. Generell ist es für ihn schwierig zu prognostizieren, wie die kommenden Monate verlaufen werden. „Es kann schnell nach oben und schnell nach unten gehen. Wenn du mit zwei Niederlagen starten solltest, hast du ein Problem“, meint der Co-Trainer mit Blick auf die wenigen Duelle in der Neunerstaffel. Die ersten Spiele seien sehr wichtig. „Es ist speziell, aber spannend. Wir haben da keine Angst vor. Wir sind voller vorfreudiger Erwartung“, sagt Jacinto. Er sei zuversichtlich, dass man wieder eine vernünftige Rolle spielen kann. Zunächst gehe es darum, die Klasse zu halten. „Wenn mehr herausspringt, nehmen wir das gerne mit.“

Die Konstellation mit den vielen Derbys ist natürlich auch für die Heidkruger besonders. „Da wird gekämpft, gefightet und gelaufen“, blickt Jacinto voraus. Er schätzt die Liga stark ein, „es gibt kein Fallobst.“ Klare Favoriten benennt er nicht, jeder könne jeden schlagen. Zudem müsse man abwarten, wie die Mannschaften aus den Startlöchern kommen. „Es hat ja seit März nichts stattgefunden“, verweist Jacinto auf die lange Pause.

Den Delmenhorstern steht zum Großteil der Kader der vergangenen Spielzeit zur Verfügung. Neu dabei sind mit Igor Harkovski und Thore Frerichs zwei Spieler, die aus der eigenen Jugend aufgerückt sind, und mit Marcel Marquardt sowie Malcolm Jumpertz zwei Talente, die zuletzt für den VfL Stenum in der A-Junioren-Landesliga aktiv waren. Insgesamt haben Karaca und Jacinto die Qual der Wahl. „Wir werden nicht alle mitnehmen, aber alle im Auge behalten“, sagt der Co-Trainer. Wenn jemand in der zweiten Mannschaft spielt, bedeutet das jedoch nicht zwingend, dass er dort bleibt – und umgekehrt. Man werde Akteure abgeben, aber auch hochziehen, kündigt Jacinto an. In jedem Fall könne man alle gebrauchen.