Marvin Lohfeld (hier gegen den SV Baris) bejubelte gegen GVO Oldenburg zwei Treffer, mit denen er maßgeblichen Anteil am 3:2-Erfolg hatte. (INGO MÖLLERS)

Der TuS Heidkrug hat es mit einer engagierten Leistung geschafft, den Tabellenführer GVO Oldenburg zu stürzen. Das Team vom Bürgerkampweg setzte sich daheim mit 3:2 (2:1) durch und hat nun neun Punkte aus vier Spielen geholt. Damit steht die Elf von Coach Selim Karaca an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga. „Das waren neun ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. Wir haben schon gegen Stenum, Abdin und GVO gespielt. Das sind alles Teams aus der oberen Hälfte. Jetzt haben wir nicht diese Sechs-Punkte-Spiele gegen Teams aus dem Keller und können uns da auch mal eine Niederlage leisten“, meinte Karaca. Der Heidkruger Coach lobte sein Team für die Einstellung. „Das ging heute nur über den Kampf. Ich hatte GVO aus der vergangenen Saison stärker in Erinnerung. Wir haben aber auch schon deutlich besser gespielt. Ich habe schon bessere Bezirksliga-Spiele als dieses gesehen“, sagte Karaca.

Seine Elf erwischte den besseren Start. Bereits nach einer Minute hatte Marvin Lohfeld die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch knapp. Die resultierende Ecke köpfte er allerdings zum 1:0 in die Maschen (2.). Oldenburg brauchte eine Viertelstunde für den Ausgleich. Heidkrugs Schlussmann Tim Osterloh wollte das Spiel mit einem Abstoß schnell machen, leitete damit jedoch einen Konter ein, den Dennis Flechtner zum 1:1 vollendete. „Das war eine wirklich gut gespielte Kombination, am Ende macht er ihn trocken rein. Ein schönes Tor“, erkannte Karaca an. Ähnlich bewertete er die erneute Führung nach 30 Minuten. Dieses Mal fing Bennet Richardt einen Abstoß ab, schickte Lohfeld steil, der auf Marcel Marquardt querlegte. Dessen abgefälschter Schuss bedeutete das 2:1 (31.).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur fünf Minuten, bis Mika Cengiz eine Ecke zum 2:2 in die Maschen köpfte (50.). Heidkrug hatte erneut eine Antwort parat und besorgte die dritte Führung des Abends: Einen Freistoß von Sebastian Kowalski erreichte Lohfeld vor dem Schlussmann der Gäste und verlängerte per Kopf zum 3:2 (57.).

Spannend wurde es ab der 80. Minute, da Kowalski wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz flog – eine richtige Entscheidung laut Karaca. „Danach haben wir mit Mann und Maus verteidigt. Vor allem Alexander Rautenhaus möchte ich hervorheben“, lobte der TuS-Trainer. Die Heidkruger hielten ihren Kasten in den Schlussminuten sauber und fuhren drei Punkte ein. „Der Sieg war verdient, auch wenn wir Mitte der ersten Halbzeit eine Schwächephase hatten. Wir hatten viele Chancen. Gar nicht gefallen hat mir die Leistung der Schiedsrichter. Die waren richtig schlecht, für beide Seiten allerdings. Sie haben sich arrogant gegenüber den Spielern verhalten“, bilanzierte Karaca.