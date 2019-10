Für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Heidkrug hat es an diesem Spieltag ein Novum gegeben: Erstmals nach dem Aufstieg teilten die Mannen von Trainer Selim Karaca die Punkte. Dabei war der Trainer hin- und hergerissen, was er von dem 1:1 (0:0) gegen den FC Rastede halten sollte. „Über ein 0:0 hätte ich mich gefreut, über das 1:1 ärgere ich mich“, sagte er. Was sich zunächst verwirrend anhört, ergibt nach dem Spielverlauf Sinn: Rastede hatte die besseren Chancen, sodass Heidkrug nur mit etwas Glück das 0:0 hielt. Doch in der 83. Minute gingen die Gastgeber dann in Führung, kassierten aber noch den Ausgleich (88.). „Ein 0:0 wäre also glücklich für uns gewesen, aber wenn man spät das 1:0 macht, kann man das auch über die Zeit bringen“, meinte Karaca.

In der ersten Halbzeit hatte der TuS-Trainer drei gute Chancen für die Gäste gesehen, selbst verzeichneten die Delmenhorster nur eine: Marvin Lohfeld war frei durchgebrochen, bekam jedoch keine Wucht hinter seinen Abschluss. „Das war mehr eine Rückgabe“, sagte Karaca. Im zweiten Durchgang scheiterte Nils Giza einmal aussichtsreich, doch wieder war es der Tabellendritte, der mehrere Gelegenheiten hatte. „Einmal war ein Spieler schon an unserem Torwart vorbei und hätte nur noch ins leere Tor schießen müssen, hat den Ball aber rechts danebengesetzt“, berichtete Karaca.

Und so blieb es beim 0:0 bis zur 83. Minute. Luca Reinhold legte den Ball auf Fabian Herrmann ab, der wiederum Jesper Müller-Nielsen in Szene setzte. Dieser ging am Torhüter vorbei und markierte das 1:0 (83.). Doch auch Rastede traf noch: „Wir bekommen den Ball nach einem Freistoß nicht richtig geklärt, der segelt dann noch mal in den Strafraum und Sergej Müller schiebt den rein. Er ist ein Klasse-Spieler und wir hatten ihn bis dahin komplett im Griff“, sagte Karaca.

Heidkrug hat nach zehn Runden 16 Punkte auf dem Konto und steht im gesicherten Mittelfeld. Bereits am Mittwoch, 20 Uhr, geht es am Bürgerkampweg weiter mit dem Derby gegen den VfL Stenum.